Test: Huawei GT 2e

GT 2e är en nätt träningsorienterad klocka från Huawei med extrem batteritid och ett bra pris. Vår klara favorit på handleden just nu!

Huawei har nyligen uppdaterat sin serie med smarta klockor med GT 2e. Detta är en något mer sportorienterad uppdatering jämfört med föregående modell men lite plattare boett och framförallt lite mer diskreta knappar som inte påverkar vristen under aktivitet. Samtidigt är de extremt lätta att använda även om vi tränar eller befinner oss mitt i ett ösregn.

Suverän batteritid

GT 2e har en 46 millimeters 1,39 tums AMOLED-baserad tryckkänslig skärm med en upplösning på 454 x 454 pixel vilket ger en punkttäthet på 326 ppi. Skärmen känns aningen plastig men har en mycket bra bildvisning med en snabb gesthantering där vi kan svepa både upp och ner samt från höger och vänster för att bläddra bland inställningar och funktioner. Skärmen går snabbt ner i sparläge när den inte används vilket vi verkligen uppskattar. Detta är även en av grunderna till klockans exceptionella batteritid som vid våra tester, vilka inkluderade väldigt mycket träning, låg på dryga 11 dagar och detta med mätning av både puls och syremättnad aktiverad.

den fungerar även med samtliga smarta mobiler som kör Android 4.4 eller IOS 9 eller senare

Huaweis klocka drivs av företagets egenutvecklade Kirin A1 chip som jobbar med en dubbel-chip-lösning för att kunna minimera batteriutnyttjande samtidigt som precisionen vid enhetens olika mätfunktioner bevaras och automatiskt optimeras. Till detta får vi fyra gigabyte ROM och 32 megabyte RAM. Klockan ansluts med hjälp av Bluetooth 5.1 med stöd för BLE/BR/EDR till primärt en Huaweimobil, men den fungerar även med samtliga smarta mobiler som kör Android 4.4 eller IOS 9 eller senare.

GT 2e mäter syremättnaden i blodet

Vi kan även använda enheten för att direkt ansluta ett par blåtandshörlurar direkt till klockan och genom att ladda ned musik, MP3- eller LC-AAC-format, till det interna minnet har vi alltid med oss musik på våra träningspass. Tyvärr har klockan inte stöd för e-SIM vilket hade varit optimalt. Ser vi till enhetens sensorer finner vi här följande integrerade funktioner; accelerometer, gyroskop, optisk hjärtfrekvens, omgivningsljus, lufttryck och en kapacitiv sensor. Dessa används tillsammans med Huaweis AI-motor för att ge oss resultat för syremättnad i blodet, hålla koll på vår stressnivå, och om denna är för hög låta oss använda företages andningsträning, en funktion som både är lättanvänd och som faktiskt gör nytta.

Självklart finns här även en uppdaterad version av Huawei Trusleep som mäter och kontrollerar vår sömnrytm och baserat på insamlade data ger rekommendationer på hur vi kan förbättrad vår vila. Sömnmätarfunktionen är en av de bättre vi testat och utan tvekan den bästa i denna prisklass.

Massor av träningsfunktioner

Vi går så över till träningsdelen som är klockans mest intressanta funktion. Från start erbjuder GT 2e 85 olika fördefinierade träningsmätningar vilket även omfattar mer udda alternativ som parkour och klättring, eller varför inte inlines och surfning. Utav dessa har 15 områden lyfts fram och klassas som professionell träning där klockan har godkänd precision vid mätningar, vilket även omfattar positionering via GPS/Glonass-positionering. Oavsett vilket område vi använder måste vi säga att klockan håller en klart bra precision som på många punkter är direkt jämförbar med avsevärt dyrare träningsklockor. Intressant är att GT 2e även är vattentät ned till 50 meter och därför kan användas när vi simmar.

All data som samlas in kan i nästa led användas till att få information om hur vi ska förbättra träningen eller hur länge vi bör vila för att uppnå full återhämtning. Den senare delen är dock inte lika precis som övriga delar utan här skulle vi gärna se en förbättrad algoritm för att räkna fram detta värde.

Precis som på de flesta andra sportklockor måste vi själva starta aktivitetsmätningen som vi vill utföra på antingen klockan eller i mobilen. Detta gäller för allt förutom sex förprogrammerade aktiviteter som gång och löpning som startar med automatik om vi skulle glömma detta. Vi får i dessa fall en notifiering om att vi glömt att aktivera mätningen och en fråga om vi vill göra detta.

Snabbmätningen av puls ingen höjdare

Mätningarna är riktigt bra men dras med ett lite märkligt fenomen. Börjar vi med löpning är positioneringen riktigt bra och vi har en avvikelse från uppmätta slingor som ligger på under 1,5 procent. Detta gäller även den uppskattade aeroba träningseffekten och kaloriförbränningen som ligger nästan identiskt med förväntade, och mer professionellt uppmätta värden.

När det kommer till den fortlöpande pulsmätningen var denna först lite märklig. Vid stillasittande pulsmätning håller sig klockan inom två procents intervall från professionell utrustning. Det är bra, men desto mer och fortare vi rör oss desto högre blir felkällan och detta i form av en för högt rapporterad puls. Undertecknad har en normal ”stresspuls” vid rask gång mellan möten på cirka 85 slag per minut, men här rapporterar klockan 109 slag per minut. Detta visade sig bero på att klockan, för att inte förbruka batteri för snabbt, gör lite av en snabbmätning just i det läge som vi vänder upp och tittar på klockan, vilket kan ge ett delvis felaktigt resultat. När vi däremot växlar över och aktivt väljer ett träningspass justeras pulsen till det läge som mätningen borde rapportera och det är även dessa värden som vi tar med oss till klockans smarta hälsoapplikation.

jag kan tack vare detta få varningar om överträning eller rättare sagt träning som ger en syrebrist, innan jag blir snurrig

Den funktion som undertecknad var mest intresserad av var annars syresättningen. Detta då jag för en tid sedan drabbades av borrelia som satte sig på mina lungor och drastiskt minskade syresättningen. Klockans mätning är, helt förståelig, inte lika exakt som sjukhusinstrument, men jag ligger hela tiden inom en femprocentig felmarginal vilket är otroligt imponerande och jag kan tack vare detta få varningar om överträning eller rättare sagt träning som ger en syrebrist, innan jag blir snurrig, vilket gjort det möjligt att i tid justera belastning eller intensitet.

Självklart kan klockan även hjälpa oss med mer vardaglig information som att visa och hantera inkommande samtal, visa SMS och E-postnotifieringar eller hålla koll på vädret. Eller varför inte använda klockan som en fjärrutlösare till kameran i din mobil, om du använder en tillverkarens P40 Pro blir resultatet dessutom grymt trevligt.

GT 2e är min personliga favorit just nu

För att göra en enkel och kort sammanfattning har undertecknad, som den teknik- och träningsnörd jag är, provat hundratals klockor i alla tänkbara träningssituationer men aldrig har jag blivit så pass imponerad av den funktionalitet och jämnhet som GT 2e erbjuder till denna prisnivå. Klockan är inte bäst på allt, eller kanske inte ens något, men vi får som sagt en jämn, hög nivå inom alla områden och bredden som erbjuds gör faktiskt detta till en av mina personliga favoriter.

SPECIFIKATIONER

Tillverkare: Huawei, www.huawei.com

Huawei, www.huawei.com Cirkapris: 1 995 kr inkl. moms, 1 596 kr exkl. moms

1 995 kr inkl. moms, 1 596 kr exkl. moms Mått: 53 x 46,8 x 10,8 mm

53 x 46,8 x 10,8 mm Vikt: 43 gram

43 gram Material: Stål och plast

Stål och plast Skärm: 1,39 tum AMOLED, 454 x 454 pixel

1,39 tum AMOLED, 454 x 454 pixel Minne: 4 GB

4 GB Bluetooth: 5.1

5.1 Batteritid: upp till 14 dagar

upp till 14 dagar Vattenskydd: 5 ATM enligt ISO-standard 22810:2010

Huawei GT 2e 5 / 6 Betyg 1 995 kr Pris För Mycket bra batteritid, bra skärm, lätthanterlig, överlag bra mätsäkerhet, mätning av syresättning, många alternativa träningsformer, bra prisnivå, kan hantera och spela musik utan mobil under träningspassen. Emot Pulsmätaren är inte perfekt under icke träningsaktiverad belastning, saknar e-SIM. Rekommenderas till Detta är en utmärkt träningsklocka med smart mobilintegration för alla som inte vill lägga ut åtskilliga tusenlappar på en proffslösning.

