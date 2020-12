Sandisk Ultra Fit

Minimal USB-sticka för nyckelknippan

Vi börjar med Sandisk Ultra Fit som precis som namnet antyder är ett minimalt USB-minne som bara mäter 29,8 x 14,3 x 5 millimeter, vilket då även inkluderar en liten topplacerad ögla som låter oss hänga minnet på en nyckelring. Minnet finns i kapaciteter från 16 till massiva 512 gigabyte varav vi testat mellanmodellen på 128 gigabyte.

Minnet använder en klassisk Typ-A port och USB 3.1 Gen 1 vilket enligt Sandisk ska ge oss en läshastighet på maximala 130 megabyte per sekund. Vid våra mätningar snittar vi 127,3 megabyte per sekund vilket är mycket nära utlovat värde. När vi däremot blandar filer med olika storlek sjunker hastigheten och vi skulle säga att ett värde på mellan 75–95 megabyte per sekund är mer rättvist.

Som alltid när det kommer till denna typ av minnen är skrivprestandan lägre, vilket i detta fall innebär ett snitt på knappa 16 megabyte per sekund som sjunker till runt tio megabyte per sekund vid blandade filer.

Program på köpet

Till Sandisk Ultra Fit får vi även med användbara program i form av Secureaccess som låter oss skapa en privat mapp på minnet vilken sedan skyddas med 128 bitars AES-kryptering. Efter att vi initierat funktionen kan vi enkelt dra filer till denna mapp för att skydda dem. Dessutom får vi möjlighet att ladda hem Rescuepro Deluxe, som är ett program för att återställa filer som tagits bort av misstag.

Förutom att vara en perfekt lösning för extra lagring när vi är på språng använder undertecknad enheten som en räddningslösning baserad på Acronis resque media, vilken kan användas för att starta och felsöka skadade datorer. Tack vare det generösa lagringsutrymmet kan även merparten av de större drivrutinsalternativen som finns laddas ned, vilket mer än en gång hjälp till vid diverse datastrul. Lägg sedan till att Sandisk Ultra Fit är riktigt trevligt prissatt så får vi en toppenlösning.

Sandisk Ultra Fit 5 / 6 Betyg 189 kr Pris För Litet, bra pris, bra byggkvalitet. Emot Presterar något sämre än utlovat. Rekommenderas till Ultra fit kombinerar prestanda med minimalistisk design på bästa sätt.

Specifikationer Sandisk Ultra fit: