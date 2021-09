Ipad Mini är här i en ny version. Apples lilla datorplatta har en skärm på 8,3 tum och är laddad med företagets A15 Bionic-chip, 5G och stöd för den senaste generationens Apple Pencil. Även vanliga Ipad kommer i en uppdaterad version inom kort.

Apple uppger att A15 Bionic-chippet ökar prestandan med upp till 80 procent jämfört med föregångaren och ska se till att plattan fungerar lika bra till spel som proffsappar av olika slag. Förutom 5G finns även stöd för Wi-Fi 6.

Datorplattan har fått en ny frontkamera som lär uppskattas av såväl selfiefantaster som alla Facetime-/Zoom-användare. Den nya kameran har en vidvinkellins och en sensor på 12 megapixel. Det bredare “synfältet” gör att Apple lagt till stöd för sin Center Stage-funktion som bland annat gör att kameran zoomar in på den som pratar och automatiskt kan panorera för att hålla användaren i bild under Facetimesamtal. Microsoft hade en liknande funktion i Xbox One tillsammans med tillbehöret Kinect, när den lanserades.

Ipad Mini får ny läsare för fingeravtryck

Upplösningen i den så kallade Liquid Retina display-skärmen ligger på 2266 × 1488 pixel och ljusstyrkan uppgår till 500 nits. Ytan är antireflexbehandlad. Apple har plockat bort hem-knappen och placerat fingeravtrycksläsaren i av/på-knappen på ovansidan för att ge skärmen större utrymme. Precis som tidigare saknas ansiktsinloggning via Face ID.

Den nya datorplattan har en USB-C-anslutning (istället för företagets Lightning-port) för laddning och tillbehör. Den har även fått stöd för andra generationens Apple Pencil.

Ipad Mini är givetvis laddad med nya Ipad OS 15, som även kommer till tidigare modeller. Datorplattan finns i fyra färger och släpps i butik den 24 september. Ipad Mini kostar från knappa 6 000 kronor och har då ett lagringsutrymme på 64 gigabyte. Du som vill öka på det till 256 gigabyte och lägga till 5G-anslutningen får betala strax under 9 600 kronor.

Ipad nionde generationen släpps också inom kort

Även en ny standard-Ipad såg dagens ljus under Apples höstlansering. Modellen har en skärm på 10,2 tum och är den nionde generationens Ipad. Plattan är laddad med Apples A13 Bionic-chip och matchar med andra ord inte prestandan i nya Ipad Mini. Jämfört med sin föregångare uppges den dock vara upp till 20 procent snabbare vilket lär räcka till bra för merparten av alla Ipad-användare.

Funkar med Apple Pencil

Även här hittar vi en kamera på tolv megapixel och stöd för Center stage (se ovan). Ipad använder fortfarande företagets Lightninganslutning för laddning och tillbehör och har stöd för första generationens Apple Pencil.

Den billigaste versionen av Ipad har nu 32 gigabytes lagringsutrymme, mot 16 tidigare, och kostar 3 995 kronor. Du som behöver mer utrymme kan köpa den nya plattan med upp till 256 gigabyte lagring för cirka 5 800 kronor. Om du behöver 5G-anslutning får du lägga till ytterligare cirka 1 500 kronor oavsett modell.