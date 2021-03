Arlo Essential är en nedskalad säkerhetskamera till ett attraktivt pris. Men ska man verkligen snåla på säkerheten? Vi testar!

Sedan Arlo lanserade sin första säkerhetskamera har företaget presenterar produkter i de övre pris- och funktionssegmentet. Trots att allt fler tillverkare lanserat modeller som bara kostar en bråkdel har Arlo hållit fast vid sin strategi – fram till nu. För med Arlo Essential får du en kameralösning som visserligen inte är direkt billig, men som jämfört med övriga produkter från Arlo erbjuder en premiumprodukt till ett avsevärt lägre pris än vi är vana vid.

Stöpt i ett allväderschassi

Till det yttre påminner Essential om övriga nyare modeller från Arlo. Den har ett vitt, avlångt rundat chassi vilket mäter 89 x 52 x 78,4 millimeter och är väderskyddad för att stå emot vind, blåst, regn, snö och värmeförhållanden mellan -20 och 45 grader. På insidan finns ett fast monterat laddbart batteri som vid normal användning ska räcka upp till sex månader. Då batteriet inte är utbytbar måste kameran tas ner när den ska laddas vilket är lite synd, men vi förstår givetvis att Arlo måste göra vissa begränsningar för att komma ner i pris. För den som önskar går det att ansluta företagets solcellsladdare vilket underlättar en hel del.

För att monstera Arlo Essential skruvas den medföljande hållaren fast i en vägg och härefter gängas kameran på fästet, en procedur som tar maximalt fem minuter och som alla kan klara av. Väl uppe ansluter vi kameran via Wi-Fi direkt till vår router, eller om vi sedan tidigare har en Arlohubb så vi även ansluta till denna. I båda fallen används Wi-Fi 4 vilket ger en viss begränsning sett till avståndet mellan kamera och vald åtkomstpunkt. För bästa möjliga täckning och bästa dataöverföring kan du eventuellt behöva använda en Wi-Fi-extender av något slag.

Enkel installation via mobilapp

Installationen är annars, generellt mycket enkel och sköts till fullo via Arlos app där vi även efter hand får notiser och både kan se och via systemets tvåvägs-kommunikation kan prata med personer som finns framför kameran. Ljudet är som vanligt för Arlo rent och tydligt med en effektiv brus- och ekoreduktion för att undvika rundgång. En liten egenhet vi inte stött på med tidigare Arlo-kameror visade sig när vi skulle ansluta enheten till ett Wi-Fi-nätverk och vårt ena meshsystem använde samma 2,4- och 5-gigahertz SSID. Mobilen som användes kopplade upp sig mot det sistnämnda bandet vilket gjorde att kameran som bara kan ansluta via 2,4 gigahertz inte vill komma vidare, vilket var aningen märkligt. När vi separerade de båda banden fungerade allt perfekt.

Från applikationen kan vi även trigga enhetens integrerade siren vilken mer har en avskräckande effekt än att den låter outhärdligt högt. Appen har även flera funktioner och möjligheter men dessa är förenade med en abonnemangskostnad vilken fram för allt känns motiverad om vi har flera kameror, då detta ger en lägre ”per-enhets” kostnad.

Arlo Essential bjuder på tydliga filmer i Full HD

På enhetens framsidan finner vi förutom en IR LED (för möjlighet att filma i färg även under natten) en rörelsesensor med 110 graders detektering samt en mindre strålkastare som hjälper till att lysa upp området närmast kameran.

Arlo Essential har en lite enklare kameralösning än andra av företagets kameror. Den filmar i Full HD-upplösning och har en 130 graders vinkel och använder H.264-format för inspelning. Bildkvaliteten är tydlig och det är enkelt att se skillnad på olika individer. Vi får även en tolv gångers digital zoom som vi kan använda från appen, men denna blir snabbt ganska grynig när vi zoomar in för mycket, fram för allt när vi filmar under sämre ljusförhållanden.

Totalt sett är Arlo Essential en fullt godkänd kamera till ett lägre pris jämfört med övriga Arlo-enheter

Ett plus är att Arlo Essential fungerar med både Amazon Alexa och Goggles assistent samt direkt med IFTTT-enheter. Däremot har kameran i skrivande stund inte stöd för Apple Homekit. Totalt sett är Arlo Essential en fullt godkänd kamera till ett lägre pris jämfört med övriga Arlo-enheter. Vi upplever dock vissa problem med kameran som vi inte gjort på övriga modeller. Ett exempel på detta är en lite längre fördröjning mellan att vi får en notifiering om rörelse innan vi kan börja strömma händelsen. Om detta är beroende på direktkoppling mot en accesspunkt som ligger för långt bort eller om det är något som kommande firmware-uppdateringar kan lösa är svårt att säga.

Arlo Essential 4 / 6 Betyg För Stabil och snygg konstruktion/design, bra bild, tydligt ljud, bra funktioner, smart batterihantering. Emot Använder bara 2,4 GHz band, merparten av funktionerna kräver abonnemang, inte optimal anslutning, saknar stöd för Apple Homekit. Rekommenderas till Vill du ha en enklare säkerhetskamera som inte kräver andra enheter mer än en trådlös uppkoppling så kan detta vara ett intressant alternativ.

