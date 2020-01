Med Arlo 3 får du enkel kameraövervakning med fantastisk bild, dygnets alla timmar. Helt utan både ström- och nätverkskablar.

Under slutet av 2019 lanserade Arlo sin senaste kameramodell för övervakning kallad Arlo Pro 3. Men trots att Arlo Pro 3 både har högst nummer i utbudet och är den senaste modellen i serien så hamnar denna kamera någonstans mitt emellan Arlo Pro 2 och Arlo Ultra sett till specifikationerna. Men då tillverkaren adderat nya funktioner och lösningar är denna enhet en av de absolut bästa övervakningskamerorna just nu.

Enklare att montera än tidigare

Arlo Pro 3 har ett IP65-skyddat hölje som gör att den fungerar lika bra inne som ute. På undersidan finns en liten vit knapp vilken trycks in för att lossa själva kameradelen och komma åt den inre batterihållaren. Bredvid denna finns ett magnetfäste som används för att snabbladda batteriet på plats, en laddning som tar cirka tre timmar och ska ge dryga tre månaders användning.

På baksidan hittar vi ett skruvfäste för enkel, mer fast montering. Till detta har Arlo även försett hela bakre insidan med en metallram vilken gör att vi även kan fästa enheten på det medföljande magnetfästet i valfri vinkel. Denna magnet har förbättrats markant från tidigare modeller och är både kraftigare och smartare utformad så att vi enkelt kan fästa kameran som vi vill. Den stora fördelen med lösningen är att vi kan sätta upp fästen på olika platser och sedan snabbt flytta runt våra kameror där de bäst behövs för stunden.

På framsidan möts vi av en lins med stöd för 160 graders betraktningsvinkel och en smidig zoom (12 gånger digital) som i kombination med Arlos smarta program kan följa ett objekt så fort det kommer inom synfältet. Kameran har stöd för 2K-upplösning med HDR.

Nu med inbyggd lampa

Arlo 3 har försett med en integrerad spotlight som både kan aktiveras manuellt eller baserat på rörelse. Lampan har både en avskräckande funktion samtidigt som den ger en bättre bild-och filmupplevelse under de mörkare timmarna. Som en bonus till detta får vi även färgseende under natten och trots att det inte blir lika bra som under dagtid är det helt klart en mycket funktionell lösning.

Arlo har sedan tidigare erbjudit tvåvägskommunikation, men denna har förbättrats och ljudet i båda riktningar är både renare och tydligare. Till detta har tillverkaren även integrerat en mindre siren direkt i kameran. Denna kan triggas både manuellt och baserat på händelser.

Vässad applikation

För att hantera och kontrollera våra kameror använder vi Arlos nya applikation som både har blivit enklare att använda men som framför allt i kombination med Arlo 3-kameran ger en snabbare bildvisning när en rörelse inträffar och istället för att vänta på att filmsekvensen ska buffras så strömmas den näst intill omedelbart.

när vi jämför med Pro 2 under samma förhållanden skulle vi säga att vi får ut dryga 15 procent längre batteritid

Arlo Pro 3 fungerar dessutom med såväl Apples klockor, Googles smarta hub och Alexa för enkel visning av händelser eller bara som ren övervakning. Som nämnts drivs kamerorna med batterier och även dessa verkar ha fått ett lyft från tidigare modeller. Tiden som batteriet räcker beror så klart på hur vi ställer in känsligheten samt mängden rörelse framför kameran, men när vi jämför med Pro 2 under samma förhållanden skulle vi säga att vi får ut dryga 15 procent längre batteritid.

Lagra lokalt eller i molnet

Vårt testpaket bestod av två kameror och en basenhet vilken utrustats med en mSD-kortplats för intern lagring vilket kan komplettera den annars utmärkta, men lite väl dyra, molnlagringen. Ett plus är att vi allt eftersom kamerabehovet ökar lätt kan köpa till fler kameror och ansluta dessa till samma basenhet. Vi måste även ge ett plus för enheternas goda räckvidd där vi utan bekymmer kunnat ansluta en kamera i ett träd utanför testlabbet.

Läs också:

Test: Logitech Circle 2

Vi provkör Nest Labs smarta kameror och brandvarnare

En del som både kan ses som ett plus och ett litet minus är Arlos olika prenumerationslösningar. När vi väljer att aktivera någon av de två planerna får vi flera smarta funktioner som exempelvis zonbaserad övervakning och en avancerad detekteringsfunktion som bland annat kan urskilja olika människor. Men tyvärr är prenumerationerna relativt kostsamma.

Arlo Pro 3 5 / 6 Betyg 5 990 kr Pris För Bra bildkvalité, smidig duplex, bra räckvidd, enkel installation och handhavande, vädertålig, mycket bra app. Emot Vi hade gärna sett lite bredare vinkel och 4K hade varit trevligt även här. Prenumerationen är aningen dyr Rekommenderas till Arlo 3 är en av de bättre lösningarna för alla former av kameraövervakning

SPECIFIKATIONER