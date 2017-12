Test: Logitech Circle 2

Logitechs nya hemövervakningskamera är i en klass för sig, med bättre bild och ljud samt mängder med smarta tillbehör. Faktiskt förtjänar den utmärkelsen Toppklass, när Datormagazin testar Logitech Circle 2.

Den första versionen av denna säkerhetskamera uppskattades av både hemanvändare och företagare för enkelt handhavande och utmärkt bildkvalitet. Nu är det dags för nästa generation, en generation som har förbättrats ur mer eller mindre alla aspekter och som dessutom har anpassats för utomhusbruk.

Tvådelad lösning

Logitech Circle 2 består i grova drag av två delar: en kameradel och en anslutningsdel. Det är just denna lösning som ger kameran dess flexibilitet, då vi kan ansluta kameradelen till diverse tillbehör. Mer om detta nedan.

Kameradelen har ett 180 graders objektiv med digital zoom. Den växlar automatiskt till mörkerseende, och detta är mycket bra upp till ett avstånd av cirka 4,5 meter. Kamerahuset har även en integrerad högtalare och mikrofon för tvåvägskommunikation, via app eller webbläsare.

För kommunikation används Wi-Fi och det finns stöd för 2,4 och 5 gigahertz. En smart rörelseavkänning, i kombination med mjukvara och betaltjänsten Circle Safe Premium, kan konfigureras för att spela in i upp till fem olika zoner och kan skilja på djur som rör sig och människor. Dessutom ger premiumtjänsten tillgång till mer avancerade larmfunktioner som underlättar användningen.

Kameran ansluts till det lokala nätverket och konfigureras, och här är Logitech ett föredöme för andra tillverkare. Detta då du bara behöver installera en app på en enhet med Android eller IOS, sedan startas processen. Kameran hittas av appen och därefter handlar konfigurationen bara om några tryck på skärmen. Detta är verkligen en process som även såväl barn som gamla kan klara av.

Det följer med ett fäste för kameran, vilket antingen kan användas stående på valfri yta eller fästas på vägg eller likande. För den som så önskar går det även att komplettera med fästen för fönster, vilket kan vara lämpligt om du vill filma ut mot din gård eller liknande. Det finns också fästen som gör att vi kan placera kameran direkt i ett eluttag, för att på detta sätt kunna minimera kabeldragning och optimera placeringsalternativen. Då enheten har väderskydd fungerar kameran även utomhus.

Smart integration

Efter att vi är klara med installationen kommer Circle 2 fortlöpande, med automatik, att spela in och lagra allt som händer innanför kamerans räckvidd. Dessa data skickas krypterade med AES256 till Logitechs servrar. Från dessa har du full tillgång till filmerna under ett dygn i gratisutförandet. Du kan även ladda ned och spara obegränsat med filmer. Gränssnittet är extremt enkelt att använda. Du ser live-video men också inspelningar med tidsindikationer, vilket gör att du snabbt kan skumma igenom en dag. De som inte vill spela in allt som händer kan använda vad som kallas för Private mode, som när det aktiveras pausar all inspelning.

För att göra det hela än bättre har Logitech även fått till ett samarbete med bland annat Apple Home Kit, Amazon Alexa och sin egen pop-lösning, vilket gör att du kan fjärrstyra alla hemmets kameror via respektive systems gränssnitt. Du kan även gruppera olika kameror och spela in från vald kamera.

Nu är Logitech Circle 2 i första hand för hemmet, men vi tycker att det även finns ett par andra användningsområden. Det första är när vi är på resande fot. Enkel konfiguration och batteridrift som klarar upp till tre månader på en laddning innebär att du kan ansluta till hotellets Wi-Fi och sedan ha full koll på vad som händer i ditt rum när du inte är där. Det andra alternativet är till sommarstugan. Då kameran bara spelar in när den känner av rörelse behövs inte en fast uppkoppling, utan en GSM-router med ett minimalt dataabonnemang räcker gott för att hålla ett öga på stugan.

Slutligen vill vi även lyfta fram möjligheten att kommunicera via kameran, som har blivit markant bättre jämfört med den första generationen. Du trycker på en knapp i appen eller webbgränssnittet, ungefär som på en komradio, och kan sedan föra en dialog med personer i samma rum som kameran. Detta är ett utmärkt sätt att lugna barn och djur, eller varför inte göra som undertecknad och använda denna lösning för att kommunicera med Alexa även när jag inte är hemma.

Logitech Circle 2 förtjänar utmärkelsen Toppklass. Utan tvekan!

Av Patrik Wahlqvist

Test: Logitech Circle 2 6 av 6 För Extremt enkel installation, användarvänligt gränssnitt, mycket bra bild och ljudkvalitet. Enkelt att använda flera kameror, vädertålig. Emot Inget, även om vi gärna hade sett motorstyrning. Rekommenderas till En användarvänlig men kraftfull säkerhetskamera för allt från kontoret till hemmet eller fritidsboendet.

Tillverkare: Logitech, www.logitech.com

Cirkapris: 1 963 kr inkl. moms, 1 570 kr exkl. moms

Mått: 86 x 71 x 67 mm

Vikt: 207 gram

Anslutning: 802.11 b/g/n 2,4 GHz eller 5,0 GHz

Videoupplösning: 1 080

Objektiv: 180 grader

Mörkerseende: 4,5 meter

Garanti: 2 år