Huawei Watch GT 3 5 / 6 Betyg 2 990 /3 490 kr Pris För Gedigen konstruktion, tydlig och lättanvänd skärm, kronan underlättar hanteringen, mycket bra träningsdetektering, bra mätning av puls och syresättning samt sömn, stort utbud av gränssnitt för klockan, fungerar med alla mobiler, bra batteritid. Emot Utbudet av appar är inte lika komplett som alternativa lösningar, vi saknar fortfarande blodtrycksmätare. Rekommenderas till Som tränings-, aktivitets- och hälsofrämjande klocka är Watch GT 3 ett mycket bra alternativ, och tack vare ett stilrent utseende och enkelt utbytbara armband passar klockan lika bra för träning som en accessoar.

Vi testar Watch GT 3 från Huawei, den mest kompletta träningsklockan i sin prisklass.

Huawei är troligen ett av de, icke-klockspeciifika, företag som lanserat flest smarta klockor den senaste tiden. Det handlar om allt från mer slimmade fitness-klockor till de mer klassiska, runda modellerna. De senare har under det gångna året presenterats i flera olika nya modeller med allt från Watch GT 2 Pro till nya Watch 3 och Watch 3 Pro som baseras på Hamony OS. Även Huaweis senaste klocka GT 3 är laddad med det nya operativsystemet. Modellen är primärt en sportklocka och finns i två grundutföranden, en 42 och en 46 millimeters klocka. Till skillnad från tidigare GT-modeller, där den mindre haft delvis nedbantande funktioner, är båda GT3:orna funktionsmässigt identiska vilket vi verkligen uppskattar.

Slimmad kvalitetsdesign

Watch GT 3 säljs i olika utföranden med olika armband vilket både omfattar läder, gummi samt metallbaserade alternativ. Vi har testat både ett klassiskt metallarmband – vilket ger ett mer stilrent utseende – samt ett gummibasserat vilket med fördel används vid alla typer av träning. Banden i sig är 22 millimeter och extremt enkla att växla mellan, det tar sällan mer än tio sekunder att byta.

Vår testklocka har en 46 millimeters klockdel som rymmer en 1,43 tums AMOLED-skärm med 466 x 466 pixlar. Själva klockan väger låga 42,6 gram utan armband vilket gör den mycket behaglig att använda trots sin lite större storlek. Detta kan jämföras med modellen på 42 millimeters som faktiskt rymmer en 1,32 tums AMOLED-skärm, även denna med 466 x 466 pixlar och en tjocklek på 10,2 millimeter. Klockan väger endast 35 gram utan armband. För att uppnå en så pass stor skärm i den mindre klockan har Huawei minimerat den yttre ramen vilket även ger ett mer exklusivt intryck.

Klockorna har två fysiska knappar vilka båda är placerade på höger sida. Den undre är långsmal och sticker bara ut en liten bit från själva klockramen för att inte vara i vägen. Den övre består av en krona som både kan tryckas in och roteras för att antingen zooma in eller ut det som visas på skärmen eller för att bläddra i menyer och inställningar. Vid zoomning får vi dessutom en haptisk återkoppling.

Som nämnts ovan har modellerna samma interna funktioner och som de flesta kan räkna ut måste detta, i och med ett mindre hus på den lilla modellen, inverka på enheternas batteritid. Men precis som tidigare när det gäller Huaweis modeller är just batteritiden, oavsett modell, en av de stora styrkorna.

Klockan på 46 millimeter har en batteritid – vid normal drift med flera sensorer aktiverade – på cirka åtta dagar, viket kan förlängas upp till dryga 14 dagar i ett storts uthållighetsläge där färre sensorer används och mindre antal specificerade hälsomätningar utförs. Motsvarande värden för den mindre klockan är fyra respektive sju dagar, det vill säga en halvering av tiden. Nu beror som sagt detta på hur vi använder klockan och hur många sensorer som är i gång och hur länge och frekvent som dessa mäter.

Vi har inte testat den mindre modellen, men baserat på den stora klockan och med samtliga hälsorelaterade sensorer påslagna och med dryga 90 minuters löpning varje dag samt ett i övrigt mycket aktivt dagsmönster nådde vi faktiskt dryga åtta dagar på en full laddning. Laddningen sker trådlöst och här upplever vi en klar förbättring jämfört med föregående modell som var aningen känslig och helst ville använda den medföljande laddaren medan denna modell fungerar på alla QI-enheter, vilket även omfattar våra testmobiler med skal.

Watch GT 3 får förbättrade sensorer

När vi så pratar sensorer och träning, för detta är som sagt klockans primära område, så har vi en bas i följande sensorer: Accelerometer, gyroskop, geomagnetisk, optisk hjärtfrekvens, lufttryck och temperatur. Tillsammans med klockans integrerade AI-motor och Huaweis app Health, får vi en mycket utförlig, realtidsbaserad, hälso- och träningsövervakning.

Börjar vi titta på den senare av dessa har klockan, precis som sin föregångare, ett stort antal (fler än 100) förprogrammerade träningslägen vilket omfattar träning både inom- och utomhus samt på land och i vatten där vi framför allt vill lyfta fram ett par som undertecknad har testat mer regelbundet. Den första är löpning. Klockan kommer här med flera smarta program som hjälper och peppar vår löpträning från enklare ”kom-i-gång”-program till mer avancerade intervallalternativ. Klockan har en bra precision vid inomhuslöpning på band men det är utomhus som den glänser extra. Tack vare ett dualband (L1 och L5) fem-GPS-system med stöd för GPS, Beidou, GLONASS, Galileo och QZSS når vi en mycket hög precision gällande vår löpning som även fångar upp stigar och andra mindre områden snudd på perfekt och vi får täckning i områden där andra klockor går bet.

Förutom att bara använda renodlad mätning och löpande återkoppling kan vi även ställa in mål för varje pass där vi kan sätta en viss distans eller ett önskat tempo med mera. Efter avslutat löppass får vi en bra återkoppling via både klocka men framför allt via appen med tydlig statistik över tempo, nivåskillnad med mera. På detta sätt kan vi enkelt följa vår utveckling.

Nästa program som är lika imponerande är simfunktionen. Klockan fångar här upp i det närmast exakta poollängder och tempo och även här kan vi ställa in olika mål som sedan klockan håller koll på åt oss. Denna funktion är riktigt trevlig om klockan dessutom kombineras med ett par vattentåliga in-earlurar då vi i detta läge både kan få musik och återkoppling under träningen.

Utöver dessa finns som sagt ett stort utbud av både automatiskt identifierade sporter och aktiviteter eller de som vi måste starta själva. Dessa sträcker sig från gång och yogapass till, triathlon, skidåkning och till och med golf. I alla lägen kan vi dessutom dra nytta av klockans återhämtningsanalys som hela tiden ger tips på den tid vi bör vila mellan olika aktiviteter för att vi ska uppnå bästa resultat.

Hälsan i fokus

Ytterligare en del som både är väl integrerad i de olika träningsaktiviteterna och som finns som fristående appar är de olika hälsorelaterade mätningarna. Två av dessa, puls och syresättning, ger dessutom träningen en ytterligare dimension då vi förutom att kunna jämföra hastighet kontra distans även kan se hur just vår puls förhåller sig under olika pass, eller om vi av någon anledning skulle ha en sämre syresättning vilket skulle kunna påverka resultaten. Tillsammans ger all dessa data oss en mycket bra bild över vår hälsoprofil över tid oavsett om vi använder data mer för att hålla koll eller om vi söker vägar för att prestera än bättre inom olika sporter.

Vi jämförde både puls och syresättning med mer professionella verktyg som används på sjukhus och resultaten är förbluffande bra med en avvikelse som ligger inom någon procent över tid, vilket i detta fall skulle kunna hållas inom felmarginalen. Framför allt måste vi här lyfta fram den snabba och precisa registrering som kan uppstå när vi exempelvis tränar intervaller och pulsen snabbt skiftar både uppåt och nedåt där vi märker en klar förbättring jämfört med tidigare lösningar och även jämfört med andra modeller. En annan mycket intressant funktion är klockans sömnregistrering. Tillsammans med tillhörande applikation kan vi här få en riktigt bra bild över våra sömnvanor och även olika sömnfaser eller tillfälliga tupplurar. Även dessa data kan sedan adderas och analyseras med övriga data samt klockans integrerade stressmätning för att få en bättre bild över varför vi presterar bättre eller sämre under olika perioder.

En funktion som Huawei Watch GT 3 får med från storebror Watch 3 Pro är möjligheten till temperaturmätning. Även här handlar detta så klart om mätningar på hudens yttre och värdena ska inte direkt jämföras med våra traditionella värden runt 37 grader Celsius, utan denna funktion handlar mer om att skapa en form av baslinje där du lär dig vilken temperatur du brukar ha när du är frisk eller utför vissa aktiviteter för att sedan kunna jämföra dessa data över tid eller mot perioder när du inte mår lika bra. Alternativt få en indikation på att något kan vara fel om värdena börjar stiga utan normal förklaring.

En viktig del i allt detta är bara att se till att klockan blir ett komplement till vårt vardagliga liv, träning och välmående och aldrig blir en stressfaktor i sig, där vi lite som med sociala media kan bygga upp ett onaturligt ”måste” av fortlöpande kontroller och där märkliga värden kan skapa olust och stress.

Normal hantering

Som övriga smarta klockor kan vi även anpassa klockan efter våra behov sett till olika teman och urtavlor. Vi kan även använda Watch GT 3 och dess integrerade mikrofon samt högtalare för att svara på samtal direkt från klockan. Det enda vi här har lite synpunkter på är högtalarens placering som sitter på undersidans kant gör att ljudet stryps om vi vinklar handen ”fel”.

För att vidare göra klockan mer personlig finns även stöd för Huaweis AppGallery där vi kan ladda ned och använda olika appar inom exempelvis träning, kartor, musik eller olika verktyg. Tyvärr är utbudet inte det bästa, men då vi redan har de viktigaste funktionerna direkt i klockan är det sällan något som är ett problem. Vad som däremot kan vara ett litet problem är kopplingen till mobilen. Har vi en Huawei-telefon är det som vanligt inga bekymmer och även att länka klockan till en Iphone fungerar bra. Men när det gäller en Android-enhet finns risken att den app som tillhandahålls i Googles app-butik inte är uppdaterad och i detta läge inte hittar klockan. För att kringgå detta bör appen hämtas direkt från Huaweis webbplats. Väl installerad kan vi direkt komma igång med att aktivera de funktioner vi vill ha djupare insikt i.

SPECIFIKATIONER Huawei Watch GT 3: