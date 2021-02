Stealth 700 Gen 2 från Turtle Beach är ett trådlöst headset som har allt du kan önska – utan att det kostar skjortan.

Vilka egenskaper och funktioner ska man leta efter när det är dags att köpa nytt headset? Kolla in Stealth 700 Gen 2 från Turtle Beach, det har i stort sett allt man kan önska. Se själv.

Det är trådlöst och går att ansluta till två källor samtidigt, en via den medföljande USB-sändaren/mottagaren och en via Bluetooth.

Det går att hantera och konfigurera via en mobilapplikation.

Det har ställbar medhörning som gör att du kan höra din egen röst i lurarna.

Det har bra batteritid. Cirka 20 timmar.

Det laddas med USB-C.

Det funkar helt okej med glasögon.

Det kostar långt mindre än konkurrenterna med samma funktioner.

Ja, du ser. Turtle Beach bockar av i stort sett allt vi vill att ett trådlöst headset ska erbjuda, och på pappret är det här ett klockrent köp för alla som är ute efter nya lurar till datorn eller spelkonsolen. (Vår modell har stöd för PC, Mac och Playstation, men det finns även en motsvarande variant för dig som föredrar Xbox.)

Specarna säger inte allt

Som vanligt finns det givetvis några punkter som inte är riktigt lika bra som man kan tro av specifikationerna. För det första är mikrofonarmen kort och svår att positionera rätt. Jag föredrar en som är lång och flexibel framför en som begränsats i längd för att den ska gå att gömma i skalet.

Med det sagt är ljudupptagningen riktigt bra och när jag växlar mellan Turtle Beach-lurarna och två, tre andra headset av hög kvalitet är det ingen av mina spelkompisar som hör någon direkt skillnad eller klagar över vare sig ljudkvaliteten i sig eller störande ”puff-ljud” när jag pratar/andas. Det funkar dock bäst i tysta rum, eftersom micken även kan fånga in omgivningen en del.

Tyvärr krånglar den trådlösa anslutningen vid ett par tillfällen vilket gör att jag tvingas starta om headsetet. Problemen har dock försvunnit efter en uppgradering av lurarnas firmware, men till skillnad från andra testlurar dras Stealth 700 Gen 2 även av små störningar i ljudet då och då. Det visar sig att de mår bäst av att jobba ostört, för när jag kopplar från/stänger av de övriga trådlösa lurarna som är anslutna fungerar det bra.

Man kan inte uppdatera den fasta mjukvaran via mobilapplikationen, utan det krävs att du ansluter både headset och USB-dongeln (USB-A) till datorn. Inställningarna i appen nollställs vid uppdateringen vilket är lite synd, om än enkelt att fixa.

Anpassa headsetet enkelt via en app

I applikationen kan man bland annat ställa in nivån på medhörningen från mikrofonen (det går även att göra via en kontroll på kåpan), välja bland förkonfigurerade EQ-inställningar eller lägga in en egen. Verktyget är ganska trubbigt, men funkar helt okej. Du kan även välja vad den fysiska volymratten på den vänstra kåpan ska justera och bestämma vad ”mode”-knappen strax under ska kontrollera. Turtle Beach har tänkt på det mesta och dessutom gjort allt enkelt att hantera.

Men hur låter Stealth 700 Gen 2? undrar du. Jo, helt okej. Det läcker in ganska mycket ljud från omgivningen, men personligen föredrar jag det framför helt stängda hörlurar. (Konstigt nog är läckaget åt andra hållet mycket mindre, eventuella familjemedlemmar i närheten störs inte.)

Efter lite labbande med inställningarna får jag en varm och trevlig ljudbild med sådär lagom med bas, en hyfsat krispig diskant och ett trevlig mellanregister. Rumskänslan är inte överväldigande direkt, men jag gillar det jag hör och rent ljudmässigt längtar jag egentligen aldrig tillbaka till mitt gamla Astro A50-headset eller Steelseries Arctis Pro Wireless. Min skalle gör det dock.

Sitter bra men tight

Passformen är bra och justeringsmöjligheterna goda, både när det gäller storleken på huvudbågen och möjligheten att vinkla kåporna så att de sitter perfekt. Men trots det kan Turtle Beach inte maskera att de väger mycket mer än konkurrenterna …

Nej, nu ljuger jag. Meningen ovan skrev jag minuten innan jag plockade fram brevvågen för att få fram den exakta vikten på respektive headset. Det visar sig nämligen att Turtle Beach-lurarna är lättast i trion trots att de känns mycket, mycket tyngre. De sitter helt enkelt för hårt.

Turtle Beach Stealth 700 PS gen 2 Astro A50 gen 2 Steelseries Arctis Pro Sennheiser GSP 370 Vikt 366 g 375 g 376 g 285 g Cirkapris 1 700 kr 3 490 kr

(gen 4) 2 900 kr 2 190 kr ANNONS Se pris i butik Se pris i butik (gen 4) Se pris i butik Se pris i butik

Förhoppningsvis minskar trycket något över tid, men för att skynda på processen får Stealth 700 Gen 2 sitta över en soffkudde när det inte används.

Köpa eller inte, det är frågan

Sist men inte minst kommer vi till frågan om du som letar headset ska köpa Stealth 700 Gen 2? Ja, kanske. Åtminstone om du kommer att dra nytta av alla funktioner. Förutom att det sitter tight (på undertecknad med hattstorlek 59) gillar vi det mesta – inte minst priset. Cirka 1 700 kronor är givetvis mycket pengar, men långt under vad man brukar få betala för konkurrenter med liknande funktioner. Efter mycket om och men delar vi inte ut vår rekommenderar-utmärkelse, men konstaterar att det här är ett headset som kan vara toppklass för vissa, men antagligen ge huvudvärk åt andra.

Specifikationer Turtle Beach Stealth 700 PS Gen 2

Turtle Beach Stealth 700 PS Gen 2 5 / 6 Betyg 1 700 kr Pris För Bra mikrofon, inställningar hanteras via mobilapp, dubbla trådlösa anslutningar (Bluetooth/USB), möjlighet till medhörning, gott om möjligheter för personlig anpassning, skönt minnesskum i kåporna. Emot Något svajig uppkoppling i vissa miljöer, mikrofonen fångar upp lite omgivningsljud, något plastiga kåpor, sitter hårt. Rekommenderas till Andra generationens Stealth 700 från Turtle Beach är helt suveräna, på rätt skalle.