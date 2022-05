Sennheiser CX Plus 5 / 6 Betyg 1 190 kr Pris För Naturligt omslutande ljud som håller samma nivå över låga- mellan och höga register, bra batteritid, enkel hantering, bra brusreduktion, mycket tilltalande pris. Emot Lite klumpiga, inte den bästa aktiva brusreduceringen (ANC), saknar adaptiv ANC. Rekommenderas till Detta är ett mycket bra i-örat-system för dig som vill njuta av hög musikkvalitet över en hel arbetsdag. Propparna kan även hantera samtal på ett mycket tillfredsställande vis.

Sennheiser CX Plus har bestyckats med aktiv brusreducering och vassare ljud än föregångaren. Här får du riktigt bra ljud till ett helt okej pris.

Sennheiser har en bred portfölj av trådlösa hörlurar i olika prisklasser och med lite olika inriktning av användning och lyssnande. För trots att Sennheiser tillverkar några av världens främsta mikrofonlösningar är det framför allt lyssnarupplevelsen som utmärker sig när det kommer till företagets olika headset.

Boxig design

CX plus, som lanserades under 2021, är en vidareutveckling av CX och CX400 BT och baseras på samma lite ”boxiga” utseende där själva teknikdelen är aningen fyrkantig och ger ett klumpigt intryck. Trots detta har de en fullt godkänd passform där varje snäcka hålls på plats via den gummerade pluppen som stoppas i hörselgången och där den fyrkantiga designen faktiskt hjälper till så att lurarna inte rör sig i örat. Däremot tenderar de att glida ut när vi blir för aktiva och de kan dessutom upplevas lite för klumpiga för att använda under en mössa.

Ett klart plus med formen är att lurarnas hantering, vilket sker via ”touch” på dess utsida, blir klart enklare då vi får en större yta att jobba på. Dessutom är upplevelsen att Sennheiser har lyckats hitta en lösning för att minimera oavsiktligt tryckande från exempelvis en jacka eller liknade, vilket vi delvis upplevde som ett problem med den ursprungliga CX-modellen.

Sennheisers CX Plus-meny

Vad är då nyheterna till CX Plus? Jo, för det första får vi numera även en aktiv brusreduktion. Denna kan stängas av eller på, men kan tyvärr inte ställas i olika lägen eller hantera en adaptiv reduktion. Brusreduktionen i sig är inte är lika effektiv som vi hoppats på och även om det är en klar skillnad om den är på eller av, filtreras omgivande ljud inte bort lika effektivt som i exempelvis företagets True wireless 2-lurar, TW2.

Nästa skillnad och mer påtagliga förbättring hittar vi i batteritiden. En full laddning ger oss nästan åtta timmar vilket är mer än godkänt och via det medföljande, även detta lite ”bulkiga” fodralet, får vi ytterligare 16 timmars musiklyssnande. Laddningen sker med hjälp av Typ-C-kabel. En full laddning tar cirka 90 minuter och vi får på tio minuters laddning dryga timmens användning.

Naturlig ljudbild

Trots att lurarna är förhållandevis stora väger de bara sex gram styck. Även laddfodralet har, tack vare sin konstruktion i plast, en låg vikt på vara 35 gram vilket gör att vi knappt märker när vi bär det i innerfickan. På insidan av respektive snäcka finns en sju millimeters dynamisk drivenhet och även när det gäller ljudkvaliteten märker vi en förbättring jämfört med föregående modell.

CX Plus erbjuder en mer naturlig ljudbild med en annan värme i ljudet. Vi får en djup, balanserad, bas ett tydligt mellanregister som naturligt länkar samman med klara höga toner på samma sätt som i tillverkarens TW2-lurar. Vi upplever även en ytterligare dimension eller skalbarhet i CX Plus som när vi lyssnar på mer komplex musik typ större orkestrar eller klassisk musik där varje enskilt instrument lyfts fram och kan urskiljas på ett tydligare vis. Detta gäller även mer gitarrintensiva stycken där efterklangen och dynamiken blir tydligare.

Till detta har Sennheiser även utökat antalet ljudcodecs som stöds till att nu omfatta SBC, AAC, aptX och aptX Adapative samt att vi från Sennheisers app Smart Control ytterligare kan anpassa ljudet efter våra önskemål. Den senare delen inväntar vi fortfarande en länge efterlängtad uppdatering som ska låsa upp än mer personlig anpassning.

Lurarna använder Bluetooth 5.2 för att kommunicera med din mobil och de fungerar lika bra med Android eller IOS om appen ska användas, men kan så klart även kopplas till alternativa plattformar som stödjer Bluetooth.

Bra snack

Ser vi avslutningsvis till samtalskvaliteten så måste vi även här säga att lurarna har lyft sig gentemot föregående modell. Via de totalt fyra mikrofonerna lyckas lurarna fånga upp vår röst riktigt bra och så länge som vi inte står i rak motvind blir samtalsljudet rent och tydligt för båda parter. Då lurarna dessutom är IPx4-klassade klarar de av både regn och svett om vi skulle vilja använda dem på gymmet.

SPECIFIKATIONER Sennheiser CX Plus:

Tillverkare : Sennheiser, www.sennheiser.com

: Sennheiser, www.sennheiser.com Cirkapris : 1 190 inkl. moms 952 exkl. moms

: 1 190 inkl. moms 952 exkl. moms Batteritid : Knappa 8 timmar + laddetui 16 timmar

: Knappa 8 timmar + laddetui 16 timmar Frekvensåtergivning: 5–21 000 hertz

5–21 000 hertz Vikt : lurar 6 gram, fodral 35 gram

: lurar 6 gram, fodral 35 gram Mikrofon : 4 st strålformade

: 4 st strålformade Element : 7 mm dynamiska

: 7 mm dynamiska Brusreduktion : ANC (aktiv brusreducering)

: ANC (aktiv brusreducering) Anslutning : Bluetooth 5.2

: Bluetooth 5.2 Codec: SBC, AAC, aptX, aptX Adapative