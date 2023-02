De blir 2023 års trender inom videoövervakning

texten nedan är en annons

Mer artificiell intelligens för att analysera video och oro för vår integritet är två av områdena som spås bli viktiga under 2023.

Det är säkerhetsföretaget i-PRO som har delat med sig av vad man spår bli de ledande trenderna inom videoövervakning under 2023. En av de mer övergripande trenderna påstås handla om att användandet av artificiell intelligens för analys i kameror och videohanteringssystem (VMS), inte enbart för att allt fler erbjuder den möjligheten utan även att mängden videoövervakning har nått gränsen där det inte är möjligt för människor att kunna utföra effektiv övervakning. Istället spår man att användandet av AI kommer att öka och fungera som en form av katalysator och därmed göra det möjligt även för mindre säkerhetsavdelningar att hantera en mer övervakning. Under 2023 spår man att fokus att skifta från att spela in video, till att samla in data.

En annan aspekt av AI som i-PRO förväntas ta fart under 2023 är användandet av öppna AI-plattformar. Det ska göra det enklare för aktörer att utveckla specialiserade lösningar för klienter, men också mer generella lösningar som tack vare den öppna plattformen lättare kan nå stora marknader med en övergripande lösning istället för flera anpassade AI-plattformar.

Integritetsfrågor allt viktigare

En annan trend som i-PRO räknar med kommer att växa ännu mer i hela världen under 2023 är frågorna kring personlig integritet. Enligt i-PRO kommer USA under 2023 att anta en datasekretesslag på federal nivå som liknar den GDPR-lag som vi har inom EU. Enligt FN ska dessutom fler än 70 procent av världens länder ha antagit olika former av dataskydds- och integritetslagstiftning. Det lär inom videoövervakning i allt större omfattning kräva lösningar med så kallade parallella dataströmmar där den ena exempelvis kan dölja personers ansikten, medan en sekundär och skyddad dataström förblir obearbetad för eventuella bevisändamål, utan att för den delen bryta mot GDPR och eventuella nya lagar.

Detta leder till ytterligare en av de förutspådda trenderna, nämligen en utökad cybersäkerhet. Där exempelvis fler europeiska regeringar förväntas följa det amerikanska NDAA-exemplet som hindrar myndigheter från att installera övervakningssystem som misstänks vara knutna till kinesiska staten på känsliga platser. Samtidigt förväntas Vita huset driva igenom en zero trust-arkitektur och -design senast under 2024, vilket redan under 2023 kan komma att påverka alla företag som gör affärer i USA med en praxis om att kunna validera varje transaktion mellan enheter och människor.