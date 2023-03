JBL – Tour Pro 2 4 / 6 Betyg 2 790 kr Pris För Snyggaste, smartaste och häftigaste ladd fodral vi testat, bra samtalsljud, imponerande batteritid och snabbladdning, avlastar mobilanvändning, app med mängder av finjustering, perfekt rumsbaserat ljud Emot ANC lösningen är lite riktigt vad vi hoppats på, ljudet är inte lika komplett som vi velat och kan bitvis upplevas lite platt, snäckorna kan vara lite stora Rekommenderas till För dig som kommer dra nytta av det smarta fodralet är Tour Pro2 ett givet val, är det maximal ljudkvalité och brusreduktion som eftersträvas så hade vi nog hellre satsat på Live-Pro-2 till halva priset

Ett nydanande fodral med touch och gott om funktioner men ljudet är inte fullt lika imponerade

Genom åren som JBL lanserat äkta trådlösa i-örat lurar så har företaget alltid presterat ett mycket bra ljud till ett pris som hållit sig någonstans i mellansegmentet vilket gjort att vi nästan alltid fått väldigt mycket pengarna. Med Tour Pro 2 så tar företaget ett stort prismässigt kliv då dessa lurar ligger på runt 2 800 kronor vilket är cirka tusen kronor mer jämfört med tidigare toppmodellen Live-Flex. Frågan vi ställer oss när vi börjar på testerna är om det ökade priset även åtföljs av en likvärdig kvalitetsökning.

Det magiska fodralet

Som alla trådlösa i-örat lurar så kommer även Tour Pro 2 med ett tillhörande laddfodral. Men till skillnad mot i princip alla andra tillverkare så sticker detta verkligen ut och är den del av Tour Pro 2 som definitivt kommer att väcka störts uppmärksamhet bland vänner och bekanta. Fodralet som mäter 58 x 26 x 55 millimeter och väger 73 gram är lite mer avlångt med rundade kanter och hörn men på framsidan så finns här även en 1,45 tums tryckkänslig färgskärm som förutom att kunna hantera alla delar som hör till hörlurarna och som vi normalt använder mobilappen för att hantera så som justera ljudet, aktivera ANC eller koppla in omgivande ljud även kan aktiva olika former av skärmsläckare, styra om meddelanden ska visas på skärmen samt även aktivera en av ytterligare sju olika snabbgenvägar som ska synas på skärmen. En funktion som undertecknad använt regelbundet har varit möjligheten att ställa in alarm direkt från fodralet vilket varit toppen både på kvällar och när man vill vila under en tågresa.

Lösningen är riktigt bra och även om vi normalt justerarar det mesta via olika tryck eller touch på utsidan av snäckorna alternativt använder mobilen så tillför skalet så mycket mer än bara ett häftigt utseende och undertecknad blev näst intill beroende av lösningen under tiden den testades. Som exempel så slipper vi ta fram mobilen eller ha en klocka på oss för att direkt se meddelanden utan kan i stället bara ha fodralet liggande på bordet bredvid oss. Detta har även haft den positiva bieffekten att skärmtiden med mobilen minskat och detta rejält. För tidigare så har det lätt blivit så att när vi ska bläddra mellan album och något annat även ”passar på” att göra andra, för stunden onödiga, saker på mobilen vilket vi nästan helt slutat med under tiden som vi använde JBLs lösning.

Självklart fungerar fodralet även som primär batteri- och laddkälla och här har JBL lyckats mycket bra. På en full laddning så får vi ut knappa åtta timmars speltid med aktiv brusreduktion påslagen. Till detta så erbjuder fodralet ytterligare tre laddningar där vi framför allt får en effektiv snabbladdning där 15 minuter ger cirka fyra timmars ytterligare batteritid.

Men som de flesta förstår så handlar dessa tider om hur vi använder lurarna och framför allt fodralet och i det senare fallet vilken ljusstyrka som används. För vi märkte att när vi från början hade den senare maximerad samtidigt som nyhetens behag gjorde att vi använda skalet betydligt mer än vi borde göra så var det inte några problem att dränera batteriet betydligt snabbare.

Omslutande ljudbild

Vi fortsätter med snäckorna som har en lite högre vikt än vi är vana vid med sina 12,2 gram. Detta är däremot inte något som direkt märks utan väl på plats så tänker vi inte på det. Snäckorna har lite av en tredelad lösning där vi ytterst hittar den klassiska ”pinnen” som här är aningen bredare jämfört med snittet. Denna pinne fäster i en ganska kraftig elementdel som faktiskt kan vara lite väl kraftig för vissa öron. Vi är normalt fem personer som testar och bedömer just passform och komfort och utan oss så var det en som direkt ansåg att de inte alls passade utan lite av trycktes ut och en som upplevde att den var något för stor på ena sidan. Längst ut så har vi sedan ljudutgången som är portad med en lätt vinkling för att kunna rikta ljudet på bästa sätt i örongången. Utgången är även försedd med en klassisk gummitoppar som ger en viss passiv brusreduktion och hjälper till att hålla snäckorna på plats. Vi hade däremot gärna sett ett bredare utbud av dessa toppar som nu bara kommer i tre storlekar.

På insidan av respektive snäcka så hittar vi ett tio millimeters element som har ett dynamiskt frekvensomfång på mellan 20 och 20 000 hertz. Tour Pro 2 ansluts via BT5.3 och stödjer blåtandsprofilerna: A2DP V1.3.2, AVRCP V1.6.2 och HFP V1.7.2. Till detta så kommer respektive snäcka med tre mikroner som används både för att hantera en aktiv brusreduktion och för att optimera vår röstupptagning under samtal samtidigt som störningar från exempelvis vinden stängs ute.

Börjar vi då med det sistnämnda gällande samtals kvalitén så är denna riktigt bra. Vi får en tydlig röstupptagning som effektivt stänger ute omgivande sorl och motparten hör oss nästan lika bra som när vi pratar direkt i mobilen vilket är ett mycket bra betyg. Lurarna har vissa bekymmer när vinden växlar och kommer från olika håll där lurarna hela tiden försöker kompensera för detta vilket i stället resulterar i en försämrad ljudbild. Men i övriga lägen så är den digitala kommunikationen perfekt.

Vi fortsätter med musikkvalitén där lurarna stödjer JBL Spatial Sound som ger oss ett omslutande ljud som helt klart lyfter både filmer och spelande men där även ljudet gynnas av detta. Vi får även ett riktigt bra djup i basen, helt enligt klassiskt JBL maner, men däremot så känner vi att ljudbilden delvis kan bli lite platt, beroende på vad vi lyssnar på. Framför allt så märks detta där stycken sträcker sig och växlar snabbt mellan höga och låga toner där dynamiken inte riktigt infinner sig som vi önskat, framför allt inte när vi pratar om lurar i denna prisklass.

Det hela vägs dock till en viss del upp av en mycket bra och komplett app där det finns gott om finesser som Personi-fi 2.0 som låter oss bygga en mer unik ljudbild baserad på exakt vad och hur mycket vi hör på respektive öra eller den anpassningsbara equalizern som gör att vi delvis kan styra ljudet som vi önskar. En del som vi däremot inte upplever som lika bra är den aktiva brusreduktionen. För trots att vi som nämnts får riktigt bra mikrofoner så lyckas dessa inte helt harmonisera med ANC lösningen och vi tycker att snäckorna släpper igenom allt för mycket ljud för att vi ska vara helt nöjda.

SPECIFIKATIONER

Tillverkare : JBL, www.jbl.com

: JBL, www.jbl.com Cirkapris : 2 790 kr inkl. moms, 2 232 kr exkl. moms

: 2 790 kr inkl. moms, 2 232 kr exkl. moms Anslutning : Blåtand 5.3

: Blåtand 5.3 Laddning : Fodral

: Fodral Batteritid : 8 – 10 per laddning

: 8 – 10 per laddning Elementstorlek : 10 mm

: 10 mm Ljudprofiler : A2DP V1.3.2, AVRCP V1.6.2, HFP V1.7.2

: A2DP V1.3.2, AVRCP V1.6.2, HFP V1.7.2 Kontroller : på snäckorna samt fodral

: på snäckorna samt fodral Vikt : Snäcka – 12,2 gram, Fodral 73 gram

: Snäcka – 12,2 gram, Fodral 73 gram Färg: svart