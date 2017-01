Sju minuters datorstart

Fråga

Efter en diskkrasch gjorde jag en ren nyinstallation av Windows 10 på en ny SSD. I BIOS ser man SSD-disken helt normalt.

När datorn startas blir det ett sju minuter långt uppehåll efter BIOS avslutats och innan Windows 10 visar sig. Under de sju minuterna ser man bara en svart skärm med en blinkande markör i övre vänstra hörnet.

Efter de sju minuterna startar Windows 10 med inloggning och fungerar därefter normalt. Systemloggens första entry har timestamp = Power on + 7 minuter. Inga felmeddelanden på systemloggen efter att Windows äntligen startat.

Jag har provat att klona SSD-disken till en hårddisk och då startar Windows normalt, utan fördröjning. Vad är det för fel?

Datorn är en bärbar Lenovo G565. SSD:n är en Toshiba OCZ Trion 150 på 240 gigabyte. Windows 10 version 1607 installerades.

Den blinkande markören och beskedet i loggboken tyder på att det där är ett hårdvaruproblem, de minuterna går helt enkelt innan Windows börjar starta. Jag skulle börja med att titta närmare i BIOS, eftersom det verkar som om datorn letar efter något innan den går vidare och startar från din SSD.

Kontrollera att startordningen är rätt, att SSD-enheten är inställd på AHCI och att det inte finns några andra underliga inställningar. Om visningen av POST (Power On Self Test) är avslaget, slå på det för att se vad som händer under datorstarten.

