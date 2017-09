Krångel med nätverkskort

Fråga

Vid start av Windows 10 kommer inte nätverkskortet igång, men efter en omstart fungerar allt fullt ut. Felet återkommer sedan vid nästa förnyade start.

Jag har gått till kontrollpanelen/enhetshanteraren/nätverkskort, högerklickar och väljer ”sök efter maskinvaruförändringar”. Då kommer nätverkskortet också igång. Finns det inget botemedel så att jag slipper dessa extra omvägar? Felet har kommit får någon vecka sedan.

Nils Ivar Johansson

Svar

Förmodligen är detta ett drivrutinsproblem och jag skulle gissa att det går lika bra att inaktivera och sedan aktivera nätverkskortet för att få igång det?

Prova med att högerklicka på enheten i Enhetshanteraren och välja att avinstallera den. Välj också ”Visa dolda enheter” i Visa-menyn och avinstallera även eventuella gamla skräpdrivrutiner som finns kvar.

Starta om datorn. Då bör Windows hitta nätverkskortet och installera det på nytt. Förhoppningsvis fungerar det som det ska sedan.

Om problemet inte går att lösa skulle du kunna fuska genom att lägga in en automatisk omstart av nätverkskortet efter datorstarten. Skapa en batchfil som ser ut till exempel så här:

@echo off

:LOOP

ping 8.8.8.8

IF ERRORLEVEL 1 goto RESTART

IF ERRORLEVEL 0 goto LOOP

:RESTART

netsh interface set interface ”KORT” disabled

ping -n 3 127.0.0.1

netsh interface set interface ”KORT” enabled

ping -n 15 127.0.0.1

goto LOOP

I stället för KORT ska namnet på ditt nätverkskort stå. Det hittar du enklast genom att öppna Kommandotolken och skriva

netsh interface show interface

När din batchfil är sparad skapar du en aktivitet i Schemaläggaren som utlöses vid start av datorn och har som åtgärd att starta ett program, nämligen din batchfil. Förhoppningsvis slipper du dock den här åtgärden – det är aldrig roligt att behöva acceptera ett fel och skapa en lösning som går runt det.