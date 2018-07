Systemizr ger dig stenkoll på all öl som släpps på Systembolaget. Vem visste att det fanns öl vid namn ”Varför är du så sur” eller ”Brewdog wanna be your dog”? För varje öl visas detaljer kring produkten samt även betyg från Untappd och Ratebeer. En produkt kan få troféer som att den tillhör topplistan, ölet ”Covered in puppies” ligger till exempel på 18:e plats. Givetvis kan du söka på produkter och se lanseringar dag för dag. Det går även att filtrera innehåll och det finns färdiga filter som till exempel ”Amerikanska sex pack”. Du kan lägga produkter i varukorgen och klickar du på innehållet i varukorgen kommer du till Systembolagets varukorg – dina varor följer med.

Det här är ett hobbyprojekt av en person som gillar öl, men det är också en intressant teknikdemonstration.

https://systemizr.se

Av Patrik Brinkhäll

