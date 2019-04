Gillar du att använda Kanban men ogillar att köra det i molnet med exempelvis Trello? Då kan vi tipsa om Wekan som bygger på öppen kod och kommer med en MIT-licens.

Wekan är byggt med Meteor (www.meteor.com) och använder MongoDB som databas.

Du kan ladda ned en 64-bitars version för Linux, alternativt använda Docker Composer på Windows eller Mac (eller överallt där Docker fungerar). Lösningen ser ut och fungerar i mångt och mycket precis som Trello och det går att flytta data från Trello in till Wekan. Det sker genom att installera, skapa användare, exportera data från Trello och sedan importera dem till Wekan – har du mycket data finns skript som automatiserar processen. Men processen har begränsningar, till exempel att aktivitetshistorik inte följer med och att stora filbilagor kanske inte går att importera.

Wekan har stöd för LDAP-protokollet för att komma åt användarkataloger och Oauth2 samt Auth0 för inloggning. Det går att automatisera saker med hjälp av IFTTT, det vill säga If This Then That. Direkt från gränssnittet i Wekan kan egna fält skapas där namn och typ och innehåll definieras, därefter kan de läggas till där de skall användas. Det går att prova detta utan att installera någonting över huvud taget och att komma igång är bara en länk bort.

https://wekan.github.io

Av Patrik Brinkhäll

