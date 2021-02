Fråga

Jag behöver koppla ihop två datorer som står på två kilometers avstånd och är uppkopplade över olika bredbandsleverantörer. Via nätverkskabel kommer indata via en antenn till den ena datorn, som behöver skickas till den andra datorn för att där länkas med samma typ av indata som nätverkskablas in till den datorn.

Jag har förstått att man kan behöva någon form av VPN-modem. Vad ska jag fråga efter hos återförsäljare för att lösa denna fråga? Datorerna ska snacka med varandra som om det vore typ samma dator, men någon annan information mellan datorerna ska inte skickas förutom den specifika indatan. I princip skulle en två kilometer lång nätverkskabel lösa det, men det är inte praktiskt.

Håkan Winroth

Svar

Du har helt rätt i att VPN är en utmärkt ersättning för två kilometer nätverkskabel. Du nämner inte vilket operativsystem som används, så jag förutsätter Windows, men principen är den samma oavsett system.

De flesta moderna routrar har någon form av inbyggd VPN-server. Om så är fallet med någon av dina är lösningen enkel. Ställ in routern att agera som server. I den andra datorn kan du sedan använda Windows inbyggda VPN för att ansluta till det första nätverket. Resultatet blir att båda datorerna kommer att befinna sig i samma nätverk, utan nätverkskabel, vilket väl är vad du eftersträvar.

Även utan VPN inbyggt i hårdvara kan du lösa det utan att skaffa några extra prylar eller installera mer mjukvara – Windows har vad du behöver. På den dator som ska vara server, öppna fönstret Nätverksanslutningar och välj ”Ny inkommande anslutning” i Arkiv-menyn. Välj ett konto som ska kunna ansluta – eller skapa ett nytt.

Bocka för ”Via internet”. Bocka för de protokoll du vill kunna använda och avsluta med ”Tillåt åtkomst”. Sedan är det i princip klart, det enda ytterligare som krävs är att du går in i din routers inställningar och vidarebefordrar port 1723 till datorns IP-adress. Du behöver också slå upp datorns publika IP-adress för att kunna nå den från den andra datorn. Den hittar du enklast i routerns inställningar.

Sedan ska du ställa in den andra datorn, klienten. Gå till Inställningar och välj ”Nätverk och internet. Klicka på VPN och sedan på ”Lägg till en VPN-anslutning”. Välj ”Windows (inbyggt)” och ange valfritt namn på anslutningen, därefter serverns IP-adress och inloggningsuppgifter. Klicka på Spara. Därefter finns VPN-anslutningen bland dina vanliga nätverksanslutningar och om du har gjort allting rätt är det bara att klicka på den för att ansluta.

Om du behöver hög säkerhet kan det finnas invändningar mot att använda Windows inbyggda PPTP-protokoll. Då kan jag rekommendera det betydligt säkrare, men också mycket mer komplicerade, OpenVPN. Även till detta finns både server och klient till Windows och du kan hitta en komplett guide med nedladdning här:

OpenVPN guide.