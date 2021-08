Programtips: Scanner Pro

Scanner Pro är den perfekta appen för dig som är ute efter en snabb och bra scanner för din Iphone eller Ipad.

Scanner Pro från Readdle är snabb, har mängder av smarta funktioner som låter dig fixa felaktiga perspektiv, ta bort fula veck och justera det inlästa området på dina dokument.

Får veck och fläckar att försvinna

Vi brukar använda autoläget där appen själv tar en bild så snart den hittat kanterna på dokumentet du vill läsa in. Vi har även lagt in en standardnamngivning (den går givetvis att ändra manuellt) som baseras på dagens datum och en direktanslutning till en mapp i Dropbox dit dokumenten alltså sparas automatiskt så snart du är klar med inskanningen. Du kan fota av flera dokument och göra en flersidig PDF eller läsa in ett och ett.

Scanner Pro har även smidiga delningsfunktioner där dina inläsningar kan skickas via mejl som exempelvis PDF:er eller jpg-filer.

Inbyggd OCR-funktion

En funktion i appen vi inte utvärderat är OCR-funktionen som omvandlar inlästa dokument till redigerbar text. Om du använt den, eller har tips på andra appar i kategorin, får du gärna skriva en kommentar längre ner på sidan.

Den enda egentliga nackdelen vi hittat med Scanner Pro, förutom att den inte finns till Android, är att appen inte är översatt till svenska och att vissa av funktionerna kan vara en aning krångliga att hitta. Men ju mer du använder det, desto mer kommer du att uppskatta det.