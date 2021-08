Arlo Ultra 2 5 / 6 Betyg 7 490 kr Pris För Mycket lätt installation, hög bild- och filmkvalité, smart programvara, hög zoomfaktor, väderskyddat chassi, snabbladdning och bra batteritid, utmärkt ljudkvalité, smart spårning av objekt, lokal lagring Emot Inget direkt men vi tycker att abonnemangskostnaden är lite väl tilltagen och vi tycker även att lokalt inspelade video även borde vara tillgängliga från distans även utan abonnemang, priset är lite högt med tanke på den extra abonnemangskostnaden Rekommenderas till Söker du efter en säkerhetskamera med bästa bildkvalité och smarta funktioner så är Arlo Ultr2 ett av de bästa alternativ du kan hitta

Med Arlo Ultra 2 får du en vass säkerhetskamera med enastående 4K-videoövervakning och riktigt bra trådlös täckning.

Arlo har en av de bredaste portföljerna på marknaden när det kommer till säkerhetskameror. Dessa kan i grunden delas in i fyra kategorier:

Essential – har grundläggande funktioner och 1080-upplösning

– har grundläggande funktioner och 1080-upplösning Pro – med utökade funktioner och 2K-upplösning

– med utökade funktioner och 2K-upplösning Go – mobila lösningar med LTE-stöd

– mobila lösningar med LTE-stöd Ultra – toppserien med högkvalitets 4K-video, smart AI-integration och maximal vidvinkel.

Vi har denna gång testat senaste modellen i ultraserien kallad Ultra 2.

Väderskyddat skal

Arlo Ultra 2 kommer med samma typ av hölje som övriga enheter i serien. Detta innebär att vi får ett stilrent vitt chassi tillverkat i tålig plast som är skapat för att tåla värme, kyla, regn och sol vilket gör att enheten passar lika bra inom- som utomhus. På undersidan finner vi dels en rund knapp som används för att kunna lyfta ut den tekniska kameradelen för att bland annat ansluta batteriet. Bredvid denna knappa finner vi enhetens laddkontakter.

LÄS OCKSÅ: Kamerabevakning hemma – det här gäller

För att ladda kameran använder vi det medföljande magnetfästet där en full laddning tar cirka fyra timmar, men då även räcker i upp till sex månader, självklart beroende på kamerans inställningar och mängden aktivitet.

I kamerans bakre del finns en magnet som gör att du enkelt kan placera kameran i enhetens skålformade fäste (som skruvas på plats). Vi har sagt det tidigare men säger det igen, Arlos magnetlösningar är grymt bra med ett enastående grepp som håller kameran på plats oavsett väder och vind.

Går vi så över till kamerans framsida finner vi i ovankant ett LED-ljus som gör att vi kan filma i färg även i mörker. Lösningen har förhoppningsvis en avskräckande effekt mot icke inbjudna gäster och kan funka som en bra lampa på exempelvis garageuppfarten när du kommer hem när mörkret fallit. Trots att ljuset inte är lika kraftfullt som på renodlade “floodlightmodeller” ger det tillräckligt bra sken för att täcka in cirka fem till åtta meter.

Optimal vinkel

Under kamerans LED sitter kameralinsen som tillsammans med sensorn (som är på åtta megapixel) kan spela in med en maximal upplösning på 4K. Linsen har dessutom en ställbar visningsvinkel som sträcker sig upp till hela 180 grader. Det gör att vi i princip kan placera två kameror på varandra, vinklade åt var sitt håll, för att täcka 360 grader, en lösning som kan vara intressant både för att ha kontroll på större ytor som ett lager eller liknande, eller varför inte placeras ovanpå taket på ett hus för att se allt runt omkring? För dig som inte behöver den ultravida visningsvinkeln går det även att ställa in upptagningsområdet på 120 eller 155 grader. Värt att notera är även att samtliga lägen har inbyggd korrigering för så kallad fisheye effekt.

Förutom att kameran kameran spelar in i 4K-upplösning stöder den även HDR (high dynamic range) vilket kan aktiveras manuellt eller alltid vara på. Dessutom kan vi använda en otroligt imponerande funktion kallad Auto Zoom och spårning. Om det är aktiverat kommer kameran att, så fort rörelse upptäcks, zooma in (upp till 12 gånger) på objektet för att sedan följa det. Detta gör att vi direkt kan se vem eller vad som befinner sig inom vårt övervakningsområde.

Högtalare och dubbla mickar för enkel kommunikation

Bredvid linsen finner vi två mikrofoner och en integrerad högtalare. Det gör att du kan prata med gäster, familj eller husdjur (beroende på var kameran är placerad) via Arlos app. Mikrofonerna har utrustats med såväl vind-, brus- och ekoreducering vilket alltid ger oss optimalt ljudkvalitet.

ANNONS: Se aktuellt pris på Webhallen

Under själva linsen hittar vi enhetens högtalare som både ger oss ett rent kommunikativt ljud men som framför allt har en integrerad siren vilken vi både kan utlösa manuellt eller låta triggas av olika typer av händelser.

En klar fördel med Ultra 2 jämfört alternativa Arlo-kameror är att denna modell kommer med dubbla rörelsesensorer (övriga modeller har bara en). Detta gör att vi får en markant bättre urskiljning mellan olika objekt med mindre felaktiga varningar och framför allt betydligt bättre hantering av olika zoner, mer om detta nedan.

Den smarta hubben

För att skapa bästa möjliga förutsättningar sett till säkerhet, batterioptimering och även ge möjlighet att lagra video och bilder lokalt ansluts Ultra 2 trådlöst till Arlos hubb. Anslutningen kan ske både via 2,4- och 5-gigahertz vilket gör att vi i alla lägen har bästa balans mellan räckvidd och bildkvalitet. En hubb kan hantera flera kameror och har en integrerad USB-port där vi kan ansluta antingen ett USB-minne eller en USB-baserad hårddisk. Den senare bör vara flashbaserad för att hinna spara data från multipla kameror. Värt att notera är att Arlo tillhandahåller olika former av hubbar där vissa modeller använder mSD-kortläsare istället för USB. För bästa säkerhet, om du använder en USB-kapabel hubb, bör hubben placeras på en plats medan lagringen sedan gärna placeras i exempelvis ett låst skåp.

Abonnemang som både smakar och kostar

När vi så pratar om lagringen så sparas data normalt i Arlos molntjänst vilken efter en initial provperiod kräver ett abonnemang (som nyligen uppdaterats, se länk för mer information). Vill vi inte skaffa det kommer vi fortfarande att få grundläggande notifieringar, livestreaming och zoomning samtidigt som alla data kommer att fortsätta att lagras på vår lokala enhet, men tyvärr kommer vi inte att komma åt dessa inspelningar från distans utan vi måsta ha fysisk åtkomst till vårt media vilket är en klar nackdel.

Med ett abonnemang får vi ytterligare funktioner där kamerans fulla potential kommer till sin rätt. Vi syftar här på algoritmer som gör skillnad på personer, djur, bilar och även paket som lämnats utanför dörren. Vi kan dela in vår kameras upptagningsområde i olika aktivitetszoner där varje zon kan trigga olika händelser som att skicka ett alarm till en vän eller polisen. Här ser vi även direkt vinsten med dubbla sensorer då vi får en snudd på perfekt detektering av valda objekt över valda zoner.

1 av 2

För att sedan underlätta användningen har Arlo Ultra 2 stöd för såväl Alexa och Google Assistant som Apple Homekit, Samsungs Smartthings och IFTTT för total integration med vårt smarta hem. Används detta på rätt sätt kan vi enkelt sätta upp automatiska scheman för aktivering av kameror och zoner även baserat på var vi är i hemmet eller på kontoret.

Appen blir allt bättre

Alla funktioner som kameran, och hubben, erbjuder hanteras från Arlos alltmer kompletta app som förutom att låta oss se anslutna enheter och bläddra i sparade filmer/bilder även låter oss aktivera eller inaktivera hubbar och kameror för att på detta sätt snabbt skapa en privat miljö. Vi kan härifrån även utföra alla former av konfiguration samt bjuda in vänner som ska ha extra åtkomst till vissa kameror. Det är en användbar funktion om det är delar som vi vill ha extra kontroll på när vi inte är hemma. Ytterligare en del vi rekommenderar att du som användare väljer att aktivera är tvåstegsverifiering vid inloggningen som ett extra skyddslager.

Arlo Ultra 2 är den bästa säkerhetskameran just nu

För att göra en kort sammanfattning är Arlo Ultra 2 den bästa säkerhetskameran i konsumentklassen som vi testat. Du får en kristallklar bild och färgvisning av material även nattetid. Vi får en mycket bra tvåvägs audiointegration, ett brett visningsläge med smart zonindelning samt en imponerade AI för att detektera allt från personer till paket.

Arlo Ultra 2 5 / 6 Betyg 7 490 kr Pris För Mycket lätt installation, hög bild- och filmkvalité, smart programvara, hög zoomfaktor, väderskyddat chassi, snabbladdning och bra batteritid, utmärkt ljudkvalité, smart spårning av objekt, lokal lagring Emot Inget direkt men vi tycker att abonnemangskostnaden är lite väl tilltagen och vi tycker även att lokalt inspelade video även borde vara tillgängliga från distans även utan abonnemang, priset är lite högt med tanke på den extra abonnemangskostnaden Rekommenderas till Söker du efter en säkerhetskamera med bästa bildkvalité och smarta funktioner så är Arlo Ultr2 ett av de bästa alternativ du kan hitta

SPECIFIKATIONER Arlo Ultra 2: