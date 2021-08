Asus ROG G15 4 / 6 Betyg 24 990 kr Pris För Gott om kraft för alla typer av spel och program. Bra kylning, enkelt att uppgradera minne och disk, anslutningar på baksidan underlättar kabeldragning vid mer fast placering, mycket bra tangentbord, snygg RGB-integration, bra ljud för klassen och en mycket snabb skärm. Emot Enheten saknar webbkamera, vi får ingen Thunderbolt, ingen kortläsare och bara en Typ-C-anslutning. Blir lite tung att ta med sig tillsammans med AC-adapter och andra tillbehör. Rekommenderas till Asus G15 G513 är en perfekt speldator för dig som oftast befinner dig på samma plats men till och från vill ta med datorn till kompisar eller på resan.

Asus ROG Strix G15 är en bärbar gamingdator som bjuder på rejält med prestanda, en blixtsnabb skärm och massor av härlig RGB-belysning.

Asus ROG-serie är synonym med högkvalitativa produkter oavsett om det gäller tangentbord, möss, grafikkort eller som här bärbara datorer. ROG Strix G15 är en serie AMD-baserade enheter som ligger i det lägre toppskiktet och som finns i mängder av olika konfigurationer (vilket är värt att notera inför ett eventuellt köp). Gemensamt för alla är en gedigen konstitution med mycket effektiv kylning och en imponerande RGB-integration med belysning som sträcker sig över tangentbordet och även omfattar en RGB LED-slinga som sträcker sig längs den främre undersidan för att skapa ett effektfullt ljus. Sedan får vi så klart den klassiska ROG-loggan på skärmens ovansida.

Bärbar gamingdator med 16-trådar

Vi börjar granska insidan på vår testenhet som har sin grund i en AMD Ryzen 9 5900HX-processor. Detta är en åttakärning HT-processor som körs mellan 3,3 och 4,6 gigahertz med 16 megabyte stor L3-cache och en bas-TDP på 45 watt (thermal design power).

Thermal Design Power Thermal Design Power (TDP) (ung. Termisk avledningseffekt) representerar den maximala värmeeffekt ett kylsystem i exempelvis en dator behöver avleda för att hålla datorkomponenten på en temperatur som inte överstiger komponentens maximala driftstemperatur. Till exempel kan en processor i en dator ha ett TDP-värde på 60 watt. Då måste fläns och fläkt på processorn tillsammans kunna leda bort 60 watt värmeeffekt för att processorn inte ska bli överhettad. Källa: Wikipedia

Till denna får vi 16 gigabyte DDR4-3200 SO-DIMM och en PCIe NVMe-baserad lagring på en terabyte. Värt att observera är att lagringen är Gen 3-baserad och inte Gen 4.

Ett klart plus är att vi enkelt kan byta och uppgradera både minnen och lagring på egen hand, och vi kan även installera ytterligare en M.2-disk om vi skulle behöva. Vår modell kommer sedan med ett Nvidia Geforce RTX 3070-grafikkort med åtta gigabyte GDDR6 med en boostfrekvens på 1 660 megahertz. Trots att vi inte får den absoluta topphårdvaran får vi en modell som presterar riktigt bra både inom spel och arbete. Vi når 6 931 poäng i PCMark10, 239 poäng i Cinbench R15 singeltråd och 2212 mulitrådsprestanda med en diskprestanda i AS SSD som ger 2 470 vid läsning och 1 675 vid skrivning till disk samt en spelprestanda vid 1920 x 1080-upplösning som snittar 89,7 bilder per sekund med ultrainställningar över vårt testbatteri av spel.

Kylningen får jobba hårt när du också gör det

Vid normalt kontorsarbete eller surfande ligger temperaturen mellan 35–45 grader och systemet är helt tyst, men när vi sedan börjar spela eller använda andra program som verkligen utnyttjar prestandan över längre tidsintervaller sticker CPU-temperaturen snabbt upp mot 97 grader och fläktarna får jobba maximalt för att kyla enheten, som i detta läge även blir varm på undersidan.

Detta leder så klart även till en klart högre ljudnivå. Men tack vare chassits smarta design med ventilations in- och uttag på såväl sidorna som baktill blir ljudnivån aldrig riktigt illa och värmen sprids dessutom runt datorns alla sidor i stället för att tryckas ut på bara en sida.

Smarta anslutningar – men för få

På insidan hittar vi enhetens batteri vilket är en fyracellers Li-ion-lösning på 90 wattimmar vilket ger oss cirka 7,5 timmars normalt kontorsarbete. Det är fullt godkänt. Tiden sjunker så klart radikalt när vi börjar spela och i dessa fall är det läge att ansluta datorn till eluttaget. ROG Strix G15 har en riktigt bra integrerad trådlös lösning baserad på Wi-Fi 6 och Bluetooth 5.1 där framför allt Wi-Fi-integrationen imponerar med mycket snabb växling mellan band och direktanslutning till olika accesspunkter.

För dig som föredrar kablar finns en gigabit-baserad LAN-port vilken är placerad på enhetens baksida. Här finns även en HDMI-port, en USB 3.2 Gen 2 Typ-C-port och en USB 3.2 Gen 1 Typ-A-port. Typ-C porten stöder dessutom både Displayport och Power Delivery för enkel anslutning av externa skärmar. Just möjligheten med att ansluta dessa via baksidan gör det enkelt att dra undan och gömma kablarna. Förutom dessa anslutningar finns ytterligare två USB 3.2 Gen 1 Typ-A-portar placerade längs vänster sida där vi även hittar en 3,5 millimeters audioport (för både ljud ut och mikrofon).

Saknar tyvärr kortläsare

Tyvärr saknar modellen kortläsare vilket det finns gott om plats för. Vi tycker även att Asus kunde ha klämt in ytterligare en Typ-C-port och så saknar vi Thunderbolt-integration.

I chassit finns även dubbla högtalare på fyra watt med så kallad smart amp-teknik som stöder Dolby Atmos och erbjuder ett virtuellt 5.1-ljud. Systemet kommer dessutom med integrerad tvåvägs aktiv brusreduktion vilket ger enheten ett kristallklart ljud både när vi har digitala möten eller spelar spel. Trots att vi som alltid får bättre ljud med ett headset blir vi framför allt imponerade av enhetens förhållandevis tunga bas som lyfter både film, musik och spel.

ROG Strix G15 är laddad med en snabb skärm

Asus ROG Strix G15 mäter 354 x 259 x 22,6–27,2 millimeter och väger 2,3 kilo. I skalet sitter en 15,6 tums FHD-skärm som täcker 100 procent sRGB och dryga 75 procent Adobe RGB. Men bäst av allt är den extremt snabba uppdateringsfrekvensen på 300 hertz, vilket är en perfekt lösning för alla e-sportfantaster. Skärmen stöder dessutom adaptiv sync för att minimera alla former av släpningar. Då skärmen dessutom har slimmande kanter passar den perfekt tillsammans med en extern skärm. Tyvärr saknar ROG Strix G15-skärmen webbkamera vilket hade varit önskvärt för att göra datorn mer allsidig.

Under skärmen får vi så vårt RGB-upplysta tangentbord. De separat upphöjda tangenterna levererar en hög skrivkänsla samt framför allt ett perfekt, kort, nedslag för spelare som vill maximera slagtakten. Detta omfattar även dedikerade snabbknappar för media, fläktar och speciella ROG-funktioner. Datorns digitala pekplatta/numeriska tangentbord erbjuder en hög precision och enkelt arbete med gester.

Avslutningsvis får även med Asus Armoury Crate som är ett extremt lättanvänt men även kraftfullt program som samlar alla funktioner som RGB-hantering, fläktar, överklockning, spelprofiler med mycket mer i ett gränssnitt.

Sammantaget är detta en kraftfull bärbar gamingdator som dock är lite väl “spelfokuserad” för att tilltala en bredare användarskara, som den egentligen mycket väl kunnat passa.

SPECIFIKATIONER Asus ROG Strix G15 G513 G513QR-HF013T