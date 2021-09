NZXT H510 Flow 4 / 6 Betyg 1 099 kr Pris För Lättarbetat chassi om än något tight P4-/P8-dragning, stilren och tilltalande design, bra luftflöde, rymmer alla nätaggregat, glassida utan skruvar. Emot Låter aningen högre jämfört med föregående modell, vi hade gärna sett ytterligare en USB-A-port på toppen, lite ”skadad” målning av plåten (vårt exemplar kan ha varit begagnat), för stor prisskillnad jämfört med föregående modell. Rekommenderas till NZXT H510 Flow är ett stilrent och kompakt chassi för dig som vill bygga en rigg som ska synas.

NZXT bjuder på ett uppdaterat chassi med högre luftflöde och bättre kylning men även till ett högre pris. Vi testar H510 Flow.

NZXT har uppdaterat sitt mycket trevliga H510-chassi som fått tillägget H510 Flow vilket ska indikera ett bättre luftflöde och en effektivare kylning av systemets komponenter. Men i samband med detta har NZXT även valt att öka priset, och det ganska markant. Föregående modell går att köpa för knappa 750 kronor medan Flow är prissatt till knappa 1100 kronor vilket är ökning med dryga 45 procent. Frågan är om den ökade kylkapaciteten räcker för att motivera det rejäla prislappen.

Lyckad förbättring

NZXT H510 Flow är till det yttre i det närmaste en kopia av föregående modell med ett yttre mått på 460 x 210 x 428 millimeter och med plats för Grafikkort på maximala 360 millimeter och en processorkylare med en högsta punkt av 165 millimeter. Chassit använder två zoner skulle vi kunna säga, med ett undre liggande fack för ett nätaggregat av valfri storlek samt dubbla 3,5 tums-platser i datorlådans framkant.

Denna nedre del av chassit är täckt med en målad stålram som löper från fronten och längs vänster sida. Utan någon anledning ser de övre kanterna på denna plåt lite halvfärdiga ut och här finns flera delar där det ser ut som att färgen flagnat eller skadats. Detta kan dels bero på att vi fått ett tidigt, inte slutkontrollerat chassi, eller så det ha använts för andra tester, men vi rekommenderar att du kontrollerar detta innan köp om det är möjligt. (Alternativt så snart du får hem datorlådan från nätbutiken.)

Kliver vi upp ett steg möter vi på vänster sida samma tätsittande glasdörr som på föregående modell. Vi måste säga att det är skönt att se att NZXT inte använder en sidomonterad dörr utan att dess fästen skruvas in från baksidan vilket ger en renare sida. På fronten möter vi en nätbaserad panel som gör att luftintaget blir omedelbart tack vare de dubbla AER F120 millimeters fläktarna som sitter på insidan. Mellan dessa finns även ett löstagbart och tvättbart dammfilter vilket vi ganska snabbt märkte är tur, för de relativt stora hålen i nätet gör att damm lätt dras in och även samlas på fronten så det är inte helt fel att med jämna mellanrum dra en dammvippa över fronten.

För att ytterligare optimera luftflödet finns dels ett bakre utsug samt ett toppmonterat dammgaller vilket är placerat i chassits bakre kant och som har plats för att fästa antingen en 120- eller 140-millimeters fläkt. Sammantaget ger dessa luftgenomgångar ett markant bättre flöde jämfört med föregående modell.

Ser vi till alternativ för vattenkylning kan vi placera en frontmonterad lösning på upp till 280 millimeter samt en bakre monterad 120 millimeters dito. Den senare blir aningen tight så det gäller att hålla koll på själva radiatorns mått. När en bakre vattenkylare används finns även risk att vår toppmonterade fläkt inte får plats, beroende på hur tuberna dras.

Ganska snål IO-panel på toppen

När vi så pratar om ovansidan är det i dess framkant vi hittar chassits IO-anslutningar. De är nedsänkta i toppen och från vänster finns en analog audioport på 3,5 millimeter, sedan följer en USB 3.1 Gen 2 Typ-C- och en USB 3.1 Gen 1 Typ-A-port. Slutligen finns här en LED-baserad strömknapp. Vi har tyvärr inte hunnit testat om Typ-C porten även hanterar USB 3.2 Gen 2 x2 för högsta datagenomströmning eller om den stannar vid 10 gigabits hastighet som specifikationen säger. Vi kan däremot tycka att det är lite snålt med bara en (1) Typ-A-port då allt fler moderkort har stöd för dubbla.

H510 Flow är riktigt lättarbetat

Tittar vi till insidan får vi ett enhetligt utrymme i chassits övre del med plats för upp till ATX-baserade moderkort. Då vi bara möter raka ytor är det enkelt att montera såväl moderkort som instickskort. Värt att notera är att vissa lite kraftigare radiatorer, om vattenkylning används i fronten, kan göra det lite knivigt att få till kabeldragningen på ett bra sätt under NZXT:s “kabelbracket” på insidan. Chassit har även en stor urfasning för enkel montering av CPU-kylare.

Chassit har plats för sju expansionsplatser där den nedersta är placerad ganska nära kammaren för nätaggregatet, så här passar bara ett singelkort. Roterar vi runt till baksidan av moderkortplåten finns här smarta fästpunkter för kablar och även två platser på 2,5 tum. Utrymmet för att dra in P4- eller P8-anslutningar via chassits överkant kan bli lite trångt, så det kan vara värt att dra in dessa kablar innan moderkortet fästs.

Hur står det till med ljudisoleringen?

Vi avrundar med att titta (eller snarare lyssna) på chassits ljudisolering. Vi testade här två olika uppsättningar, en baserad på förmonterade fläktar och en luftbaserad processorkylare och en uppsättning där vi bytte CPU-kylaren mot en frontmonterad vattenkylare. I båda fall användes ett RTX3090FE-kort för att maximera grafikkylningen.

För att summera båda dessa scenarion blir chassit aldrig helt tyst då vi har både den främre nätlösningen samt det överliggande gallret. Men vid normalt kontorsarbete ligger vi runt 34 decibel vilket är helt acceptabelt. Ökar vi på belastningen till 55 procent stiger nivån något och vi hamnar på cirka 39 decibel. Men när vi sedan maxbelastar systemet märker vi skillnaden mellan de olika kyllösningarna där vattenkylare låter högre med en ljudnivå på 46 decibel jämfört med 42 decibel för luftkylaren. Däremot låg CPU-temperaturen nästan fem grader lägre vid vattenkylning, så detta blir lite av ett val för var och en vad som prioriteras. Vi kan även lägga till att ljudnivån jämfört med föregående modell ligger cirka sju procent högre.

