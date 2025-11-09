Test: ASUS ROG NUC (2025)

Asus Rog Nuc (2025) 5 / 6 Betyg 36 989 kr Pris För Kanske den snyggaste/effektfullaste mini-PC vi testat, hög prestanda, bra lösning för kylning, lätt att uppgradera med mer minne/ram/trådlös modul, gott om portar och anslutningar, bra programvara för att uppdatera, övervaka och överklocka. Emot Blir lätt högljudd vid tyngre belastning, hög prisnivå, Wi-Fi anslutningen är lite ojämn. Rekommenderas till Har du pengarna att undvara är Asus Rog Nuc (2025) den perfekta hybridlösningen för gamers och kreatörer.

Asus ROG NUC (2025) är en kompakt, extremt kraftfull mini PC, för både gamers och kreatörer som kombinerar senaste hårdvaran med genomtänkt design.

NUC‑datorer, som modelltyp, introducerades av Intel 2012 som små, energisnåla enheter för kontor och mediacenter, byggda kring lågströmsprocessorer och integrerad grafik. Med tiden växte serien och fick kraftfullare processorer, mer lagring och modulära lösningar som NUC Elements. Den stora förändringen kom med Extreme modellerna, som gav plats för desktop klassade grafikkort och avancerad kylning, vilket gjorde NUC till ett alternativ för entusiaster och gamers som sökte hög prestanda i minimalt format. År 2023 tog Asus över utvecklingen och integrerade NUC i sin ROG‑portfölj, med RGB‑design, Armoury Crate och fokus på spel och kreativt arbete. Dagens modeller, som Asus Rog Nuc (2025) eller med dess fullständiga modellnamn RNUC15JNK9X28AAU, kombineras Intel Core Ultra‑processorer och NVIDIA RTX‑grafik med DDR5‑minne och Wi‑Fi 7 i ett, lite större men ändå mycket kompakt chassi som direkt kan konkurrera med fullstora stationära gamingriggar och arbetsstationer.

Fullblodsmonster

Vår testmodell tillhör som namnet antyder och som även nämns i den inledande texten Asus ROG NUC serien och bygger på ett chassi med en volym på knappt tre liter. Måtten är 282,4 × 187,7 × 56,5 millimeter och vikten ligger på 3,12 kilo, vilket gör den betydligt mindre än en traditionell stationära datorer men samtidigt klart större än de ursprungliga mini PC lösningarna vilka vi rent generellt ofta bara kallar NUCar. Designen är typiskt ROG orienterad med en mattsvart yta, skarpa linjer och integrerad RGB belysning i form av en belyst ROG logotyp på sidan samt en LED list på fronten. RGB effekterna styrs via Armoury Crate och Aura Sync, vilket ger full kontroll över färger, ljusmönster och synkronisering med andra kompatibla komponenter.

På insidan sitter en Intel Core Ultra 9 275HX med upp till 24 kärnor och boostfrekvenser på 5,4 gigahertz, tillsammans med ett NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU med hela 16 gigabyte GDDR7 minne. Standardkonfigurationen inkluderar 32 gigabyte DDR5 6400 RAM (uppgraderbart till 96 GB) och en 2 TB NVMe PCIe 4.0 SSD. Trådlös anslutning sker via Wi Fi 7 och Bluetooth 5.4, medan nätverkssidan kompletteras med en 2,5 gigabit Ethernetport.

Värt att notera är att i de lägen som vi väljer att maximera minneskapaciteten genom att använda dubbla 48 gigabytes moduler så kommer frekvensen för dessa att per default sjunka till DDR5-5600. Detta verkar dock vara, i varje fall delvis, beroende på minnesmodell som används och även vi inte själva testat det så verkar det som att bland annat Transcends JetRam med beteckning JM6400ALE-48G ska fungera även i 6400 megahertz.

Uppgraderingsmöjligheterna är förhållandevis goda för en mini PC. Chassit öppnas enkelt med en tumskruv varefter den vänstra sidan skjuts bort och vi får direkt tillgång till såväl RAM platser som M.2 slottar. När det kommer till den senare så kompletteras den utnyttjande Gen4 platsen ytterligare en Gen5X4 plats i moderkortets övre kant. Denna är dessutom utrustad med en speciell vagga med passiv kylning för att på detta sätt låta oss använda mer högpresterande modeller. Vi får även en M2 2380 plats men denna är från start använd för den trådlösa modulen men att möjligheten finns för ett byte vid framtida standarder gör ändå att enheten får en längre potentiell livslängd.

Den enda delen som vi skulle vilja se en bättre lösning på är just Wi-Fi delen för av någon anledning så är signal kvalitén lite ojämn och lätt att störa med omgivande enheter vilket troligen har sin grund i lite små antenner så här kan det vara värt att testa lite olika placeringar om du upplever för svag signal.

Lika kreativ som gaming orienterad

När vi kommer till enhetens portar och anslutningar så är dessa nästan än mer imponerande, för i detta minimala chassi får vi nämligen följande möjligheter: framtill finns dubbla USB 3.2 Gen2 Type A, en USB C Gen2 samt ett 3,5 mm ljuduttag. På baksidan återfinns fyra USB 3.2 Gen2 Type A, dubbla HDMI 2.1, dubbla DisplayPort 2.1, en Thunderbolt 4 (DP 2.1) samt en RJ45 port, DC in och ett Kensington lås. Tillsammans gör det möjligt att driva upp till fem 4K skärmar samtidigt som vi kan ansluta alla tänkbara tillbehör, trådlösa mottagare och extern lagring.

Vi fortsätter på det positiva spåret och kommer till kylningen som alltid är en av de mest kritiska delarna när det kommer till mindre, högpresterande system. Asus har här tagit fram en lösning med tre fläktar och en gemensam ångkammare, vilket håller temperaturerna nere även under tung belastning. Fläktarna kan dock bli klart hörbara vid högre belastning, vilket framför allt märks under dygnets lugnare timmar. Nu kan vi visserligen delvis optimera ljudnivån med hjälp av Armoury Crate som erbjuder finjustering av fläktkurvor, övervakning av temperaturer och även ger möjligheter till överklockning med förinställda profiler för olika spel.

Går vi så över till prestandan så testade vi både spel och mer kreativt arbete och börjar titta på lite mer krävande spel så når vi i Cyberpunk 2077upp till 80–95 bilder per sekund i 1440p Ultra vilket ökar till upp till 135+ med DLSS 4 MFG. Motsvarande värden för 4K Ultra hamnar på mellan 47 och 60 bilder per sekund.

Ser vi sedan till Red Dead Redemption 2 hamnar vi på mellan 60 och 72 bilder per sekund i 1440p Ultra och upp till 100 bilder per sekund med DLSS och 33–41 i 4K Ultra. Men även när det kommer till mer kreativt arbete som videoredigering i Premiere Pro och DaVinci eller 3D‑modellering i Substance 3D erbjuder processorn och grafikkortet tillräcklig kraft för att hantera komplexa projekt utan märkbara flaskhalsar vilket gör att modellen blir en lite av en perfekt hybridlösning.

Däremot, när det kommer till kreativt arbete som musikproduktion eller ljudredigering, skulle professionella användare troligen föredrar att komplettera med ett externt ljudkort för bättre dynamik och lägre brusnivå, även om den integrerade RealTek kretsen räcker mer än väl till mer normalt arbete, spelande och filmtittande.

Sammanfattningsvis är Asus Rog Nuc (2025) en mini‑PC som utmanar fullstora gaming‑datorer. Den kombinerar kraftfull hårdvara med genomtänkt design och moderna funktioner, men som alltid när formatet krymper, så kräver det att användaren accepterar ett högre pris och påtagligt hög ljudnivå vid tyngre belastning jämfört med traditionella stationära system.

SPECIFIKATIONER

Tillverkare : Asus, www.asus.com

Cirkapris : 36 989 kr inkl. moms, 29 591 exkl. moms

Mått : 282,4 × 187,7 × 56,5 mm

Vikt : 3,12 kg

Anslutningar : Front – 2st USB-A3.2 Gen2 + 1st USB-C3.2 Gen2 + 3,5 mm audio combo, Bak – 1st TB4 Typ-C + 4st USB-A3.2 Gen2 + 2st HDMI + 2st DP + 1st RJ45

Trådlös : Intel Wi-Fi 7 BE200, Bluetooth 5.4

CPU : Intel Core Ultra 9 275HX

Ram : 32 GB DDR5 @ 6400

Lagring : 2TB Gen4

Grafik: NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU + Intel GPU