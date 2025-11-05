Test: be quiet Light Base 500 LX

be quiet Light Base 500 LX 5 / 6 Betyg 2 549 kr Pris För Hög konstruktionskvalité, tilltalande design, lättarbetat trots sitt kompakta format, gott om möjligheter för extra kylning, snygg ARGB integration, plats för riktigt kraftfull hårdvara. Emot Lite begränsat med 3,5 tums platser, kabelhanteringen kan bli strulig om du inte planerar i förväg . Rekommenderas till be quiet Light Base 500 LX är ett perfekt chassi för dig som vill visa upp din rigg på skrivbordet och där du ”klarar” dig med ett ATX moderkort

be quiet Light Base 500 LX är ett kompakt, avancerat mid-tower chassi som kombinerar hög byggkvalitet, effektiv kylning och modern RGB-integration.

be quiet Light Base 500 LX är ett kompakt men rymligt midtower chassi i stål och härdat glas som levereras med fyra tysta ARGB-fläktar, stöd för upp till nio fläktar eller 360 millimeters radiatorer, modern I/O-panel med USB‑C samt plats för stora grafikkort, multipla SSD:er och ATX‑moderkort. Det som framför allt uppmärksammas är chassits höga byggkvalitet, flexibla kylmöjligheter och smarta RGB-integration men på grund av det mer kompakta formatet så finner vi även en bieffekt i form av begränsat utrymme för kabeldragning, få 3,5-tumsplatser och avsaknad av ljuddämpning vilket, beroende på rigg som ska byggas, kan bli en begränsning.

Snyggt skrivbordschassi

Be quiet Light Base 500 LX är ett midtower chassi som placerar sig i premiumsegmentet med en design som balanserar estetik och funktion. Chassit mäter 430 x 301 x 436, vilket gör det relativt kompakt för sin klass. Vikten ligger kring 11 kilo vilket vittnar om en hög konstruktion kvalité och tack vare en robust stomme i stål kombinerad med härdat glas på front och sidopaneler får vi både en mycket hög stabilitet och en premiumkänsla som normalt är svårt att hitta i detta format. Konstruktionen är dock inte ljuddämpad med isoleringsmaterial och med en 90 graders glas-front/sida kan ljud normalt fortplanta sig ganska snabbt vilket gör att be quiet i grunden förlitar sig på sina egna fläktars låga ljudnivå och minimala vibration.

I standardutförande levereras Light Base 500 LX med fyra förinstallerade 120 millimeters Light Wings LX ARGB PWM-fläktar, tre som intag och en som utblås. Dessa fläktar är kända för just sin tysta drift och jämna luftflöde men även dess långa livslängd med minimalt ”ljudslitage”, det vill säga att de bibehåller sin låga ljudnivå år efter år. Chassit har dessutom stöd för upp till tio fläktar totalt, inklusive möjligheten att montera 360 millimeters radiatorer i toppen och ytterligare kylare i botten för direkt GPU-kylning. En särskild detalj är den skjutbara sidomonterade fläktbryggan som kan vinklas för att optimera luftflödet mot CPU eller grafikkort baserat på hur vi väljer att bygga vår rigg.

En av de bättre delarna med chassit är dess RGB-integration som är väl genomtänkt. Chassit har en inbyggd hubb som kan styra upp till sex fläktar och sex ARGB-enheter, antingen fristående eller synkroniserat med moderkortets mjukvara (gäller de flesta större tillverkare). Detta gör det enkelt att skapa en enhetlig belysning utan att behöva extra, separat, kontroller. Luftflödet är en central del av designen, med stora intagsytor under- och övertill samt på baksidan samt ett tvåkammarsystem som separerar PSU och kablar från huvudkammaren för bättre kylning. Chassit tar dessutom in luft från just PSU sidan och via de vinklade fläktarna kan denna pumpas in, eller sugas ut, från den främre, visuella, kammaren.

Hög flexibilitet

Går vi vidare med chassits hårdvarukompatibilitet stöder Light Base 500 LX ATX, micro-ATX och mini-ITX-moderkort, samt de nya back-connect moderkorten som ASUS BTF och MSI Project Zero. Grafikkort upp till över 400 millimeter får plats, och ett vertikalt GPU-fäste ingår. För lagring finns plats för två 3,5-tums diskar (varav en plats upptas av hubben i LX-versionen) samt dubbla 2,5 tums SSD/ HDD platser. Totalt finns sju expansionsplatser. Den främre I/O-panelen är up-to-date med en USB-C, två USB-A, och kombo ljuduttag vilka samtliga är placerade i frontens högra sida tillsammans med kontrollers över fläktar och ARGB vilket gör dem lättåtkomliga. Den enda direkta nackdelen, för vissa, kan vara just begränsningen sett till fullstora diskar då vi inte får utrymme för att sätta upp en Raid denna väg men samtidigt är inte detta syftet med chassit.

En av de delar som vi uppskattade mest är hur lättarbetat chassit är. Kabeldragningen underlättas av gott om genomföringar och kardborreband, även om utrymmet bakom moderkortsplåten är något begränsat och kräver planering för att undvika trångt kablage. Monteringen av radiatorer och extra fläktar är flexibel, och den modulära designen gör det enkelt att anpassa bygget efter behov.

Sammantaget kommer Light Base 500 LX med flera tydliga fördelar: innovativ fläktplacering, hög byggkvalitet, bra RGB-integration och stöd för kraftfull hårdvara. Nackdelarna skulle vi säga är kopplat mot lite begränsat antal 3,5 tums platser, något trång kabelhantering samt avsaknad av ljuddämpande material i de lägen som du väljer att köra med mer extrem hårdvara/kylning. Sammantaget är det ett chassi som riktar sig till entusiaster som vill ha en kombination av estetik, kylkapacitet och modern funktionalitet i ett relativt kompakt format och här är det en smärre fullträff.

SPECIFIKATIONER

Tillverkare : bequiet, www.bequiet.com

Cirkapris : 2 549 kr inkl. moms, 2 039 exkl. moms

Mått 432 x 305 x 436 mm

Vikt : 10,95 kg

Volym : 49,6 liter

Expansionsplatser : 7st

Förmonterade fläktar : 4st ARGB

Maximalt antal fläktar : 10 st

Maximalt PSU längd : 200 mm

Maximal GPU längd : 400 mm

Maximal höjd CPU kylare : 185 mm

Totalt antal HD platser: 3st