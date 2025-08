Test: Dyson WashG1

Dyson WashG1 2 / 6 Betyg 8 030 kr Pris För Bra rengöring för mer ”färsk” smuts på hårda golv, smidigt golvställ som även sköter rengöring, lätt att fylla med vatten och ev. rengöring, har även en enklare ”vanlig” dammsugarfunktion. Emot Passar långt ifrån på alla hårda golv, blir smutsen lite ingrodd får den svårt, mycket bök med att tömma och hålla dammsugardelens filter rent, kan skapa ”streck” på golvet, ojämn sugning/rengöring, kräver ständigt underhåll, priset är högt för det vi får. Rekommenderas till Modellen har flera mindre lyckade egenskaper men den gör helt klart golven renare och skulle du ha hårda, mörkare, golv så kan den vara värd att överväga.

Med Dyson WashG1 får vi en typ av hybridlösning för moppning och dammsugning av hårda golvytor.

Dyson WashG1 är en ny typ av produkt från Dyson som är byggd kring en robust korsning eller hybrid mellan elektrisk våtmopp och dammsugare, med ett dubbelrullsystem som roterar både framåt och bakåt för att lossa smuts effektivt utan att lämna skarpa kanter eller smetiga linjer på golvet. Systemet består av två motoriserade mikrofibervalser: den ena för tvättning, den andra för ”avvattning”. Totalt appliceras rent vatten via 26 små hydratiseringspunkter över rullarnas bredd, vilket säkerställer en jämn vattendistribution och minimal droppbildning och som ska se till att våra golv alltid är rena, men riktigt så enkelt är det tyvärr inte.

Risk för märken

Dyson WashG1 har en kompakt, lågprofilad design i mattsvart och ultrablå med dubbla motoriserade mikrofibervalsar och ett roterbart rullhuvud som lätt glider under möbler och längs golvkanter. Den väger 4,9 kilo och mäter 114 centimeter i höjd, 30 centimeter i djup samt 22,5 centimeter i bredd. Förutom själva enheten, som ser helt annorlunda ut jämfört med Dysons normala dammsugare, så får vi även med ett enklare golvställ som även fungerar som en sorts rengöringsbricka där enheten delvis gör rent sig själv, men om detta nedan.

Hela enheten är filterfri vilket innebär att inget smutsigt vatten passerar genom ett traditionellt filter som kan börja lukta eller odla bakterier. I stället separeras vätska och fast smuts i två olika behållare: den ena fångar upp torrt skräp, medan en pump förflyttar vätska till en separat smutsvattentank för hygienisk hantering. Värt att notera här är att den ”torra” behållaren är placerad i mitten av undersidan och har dels ett mycket begränsat utrymme, dels tar den in delar av fukten vilket gör att denna del måste verkligen rengöras efter varje städning.

Modellen fungera som så att vid varje pass roterar de båda rullarna i båda riktningar, vilket vibrerar och gnuggar fläckar effektivt i ett enda svep. Tack vare motroterande valser hinner den ena rullen tvätta grov smuts och spill medan den andra avslutar med en torrfinish, utan att sprida smutsen över golvet. Rullarna sköljs automatiskt rena vid slutet av ett städtillfälle genom en 140 sekunder lång själsrengöringscykel som kan köras medan enheten laddas och alltså alltid håller enhetens insida hygieniskt ren och redo för nästa gång.

Enheten manövreras smidigt runt möbler tack vare dess roterbara rullhuvud och låga profil, vilket också gör att den når in under de flesta soffor och skåp. Sex kontaktpunkter på rullhuvudet gör att kanten mot golv och vägg rengörs helt utan att vi ska behöva använda något särskilt tillbehör. Men här har vi även vår första synpunkt. För baserat på vilken form av underlag (dessa måste vara hårda) så kan vissa golvytor faktiskt få en form av märken från enhetens borstar om dessa skulle stå för länge på en plats. När vi säger länge så handlar detta in om minuter under kanske ett par sekunder om vi manuellt behöver plocka upp någon lite större smuts som hamnat framför enheten och i detta läge låter borsten rotera under tiden som vi plockar upp dessa, se bild. Detta är sedan ett läge som vi tyvärr inte kan ”putsa” eller gnugga bort utan dessa märken är kvar vilket är riktigt trist.

Den andra delen är att vi märker att maskinen får olika typ av nästan vakuumsugslikande effekt på vissa platser, även om det är samma golv som rengörs. I dessa lägen så känner vi att enheten jobbar hårdare och som sagt nästan suger sig fast vilket är lite märkligt och även delvis oförklarligt.

Det är som sagt även mycket viktigt att vara extremt tydlig med att WashG1 enbart är avsedd för olika typer av hårda golv så som kakel, vinyl, laminat och förseglade trägolv som lämpar sig för både damm- och våt tvättning med en och samma maskin. Vi får inte använda enheten på mattor eller på helt obehandlade trägolv då det kan komma förhållandevis mycket vatten.

Vatten räcker på rätt golv

I grunden använder Dyson WashG1 bara rent vatten för att undvika kemikalier. Vill vi ha en lite trevligare doft eller behöver extra kraft går det att tillsätta flytande rengöringsmedel i låg dos (t ex mild allrengöring), men högre koncentrationer eller blekmedel rekommenderas inte då de kan skada rullarna eller tätningar samt golvet. Viktigt, eller till och med absolut nödvändigt, är även att välja ett extremt lågskummande medel i detta fall, det finns olika tillverkare som har rengöringsmedel för robotdammsugare som går att använda. Skulle ett vanligt rengöringsmedel typ Ajax eller likande användas så kommer borstarnas höga rotation att skapa ett skumbad över hela golvet vilket inte är att rekommendera. Hela systemet är dock som sagt designat för rent vatten från början till slut, så utan rengöringsmedel räcker det oftast för dagligt underhåll av hårda golvytor utan att lämna rester.

Ser vi till våra tester så skulle vi däremot vilja tillägga att detta normalt räcker på sten eller kakelbaserade ytor men har du ett parkettgolv eller även någon form av laminat eller vinyl där smutsen fått fäste så kommer enbart vatten inte att räcka och även om vi verkligen låter maskinen jobba och kör upprepade gånger så blir det inte helt rent.

Dyson WashG1 drivs av ett utbytbart batteri som ger upp till 35 minuters kontinuerlig driftstid vilket är nog för att täcka ungefär 290 kvadratmeter på lägsta vattenläge (det finns tre nivåer) enligt Dyson. Vid praktiska tester har vi kunnat rengöra båda våningarna i testlabbet på en enda laddning och efter detta ha cirka 20 procent kvar vilket gör att fabrikens siffror stämmer väl överens med verkligheten så länge enheten körs med måttligt vattenflöde.

Då enheten sedan måste rengöras efter varje städpass och denna rengöring måste utföras i den medföljande dockan / stället där vi även måste ha strömmen inkopplat för att kunna köra rengöringen så kommer enheten även alltid att vara laddad.

Även om självrengöringscykeln klarar av att spola rent rullarna och insidan av systemet, finns det några punkter som kräver manuellt underhåll. Dels måste vi tömma och skölja både rent- och smutsvattentank efter varje städtillfälle vilket vi ombes att göra under rengöringen. Dels behöver vi plocka bort och rengöra rullarna under rinnande vatten om det fastnar hår eller större partiklar i borstarna vilket händer relativt ofta.

Dessutom, och detta är den viktigaste delen, måste vi rensa den torravfallsbehållare som samlar upp större smutskorn så att den inte börjar lukta om den står full en längre tid och som även snabbt blir full och som nämnts ovan kladdig. Slutligen så bör vi även byta ut mikrofibervalserna efter cirka 25 timmars användning vilket blir en återkommande kostnad på knappa 500 kronor.

Så sammanfattningsvis så är Dyson WashG1 en godkänd lösning för rätt typ av golv och som inte är för smutsiga. Men till ett allt för högt pris och lite för mycket ”inte helt genomtänkta” lösningar så måste vi tyvärr säga att detta är den första produkt från Dyson som vi faktiskt varit missnöjda med.

SPECIFIKATIONER

Tillverkare : Dyson, www.dyson.se

: Dyson, www.dyson.se Cirkapris : 8 030 kr inkl. moms, 6 424 kr exkl. moms

: 8 030 kr inkl. moms, 6 424 kr exkl. moms Mått : 1 140 x 225 x 300 mm

: 1 140 x 225 x 300 mm Vikt : 4,9 kg

: 4,9 kg Laddtid : cirka 2 timmar

: cirka 2 timmar Drifttid : ca 35 min

: ca 35 min Vattentank : 1 liter

: 1 liter Borstar : 2st

: 2st Dammsugarbehållare : minimal integrerad i botten

: minimal integrerad i botten Självrengöring: Ja med manuell inblandning