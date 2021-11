Nokia Noise canceling earbuds BH-805 4 / 6 Betyg 975 kr Pris För Godkänd batteritid, bra passform, enkel parkoppling, aktiv brusreducering, IPX7-klassade. Emot Trots en bred ljudbild är den aningen platt, vi är inte några direkta fans av ”pinnen”, röstupptagningen utomhus är långt ifrån perfekt. Rekommenderas till Nokias trådlösa in-ear lurar är tacksamma att använda när vi vill kombinera musik och samtal från inomhus eller i bilen.

Nokia Noise canceling earbuds BH-805 är ett par prisvärda in-ear lurar med aktiv brusreducering och bra passform.

HMD Global, eller då Nokia, försätter att bredda sin produktportfölj och lanserade i slutet av sommaren de nya äkta trådlösa hörlurarna BH-805 som finns i svart eller blått utförande. Modellen består av ett rundat, fyrkantigt laddningsetui och två in-ear-lurar med en klassisk pinne.

Bra passform

Vi startar med lurarna, eller in-ear snäckorna som består av en utanpåliggande pinne som fäster i själva hörlurselementet som har en grund i en 13 millimeters drivenhet. På denna får vi en snett vinklad portning av ljudet som längst ut har en klassisk gummiplupp som fästs i örat. Tack vare den lilla vinklingen sitter lurarna riktigt bra och de hålls på plats även när vi är mer aktiva.

LÄS OCKSÅ

Test: Sony WF-1000XM4

Nokia Noise canceling earbuds BH-805 är IP-skyddade enligt IPX7 vilket gör att de ska tåla vatten i form av såväl kraftfullare regn som om vi skulle svettas under träningspassen. En liten parentes här är att vi inte har testat exakt hur mycket vatten som lurarna tål, och då vi även sett att vissa tester klassat lurarna som IPX4 så kan det vara värt att vara lite försiktig. Modellen ansluts via Bluetooth av version fem till valfri mobil med en mycket enkel parningsprocess oavsett plattform.

Varje lur har ett batteri på 40 milliampere vilket ger oss knappa fem timmars batteritid och med laddningsetuiet får vi ytterligare fyra laddningar för totalt upp mot 25 timmars lyssning. Till detta får vi en integrerad aktiv brusreduktion som enligt Nokia ligger på 25 decibel. Denna gör ett bra jobb med att framför allt fånga upp och stänga ute ljud som ligger mer åt mellanregistret, men som missar i omfång både när det gäller de höga och låga tonerna. Vi upplever även att lurarna är aningen känsliga för hur de är placerade i örat för att uppnå maximal brusreduktion.

Kapad ljudbild

I de lägen vi vill kunna höra vår omgivning finns även ett så kallat Ambient mode som via en tryckning på luren släpper in, eller rättare sagt använder ena mikrofonen för att fånga upp omgivande ljud och sedan porta det via luren på ett mycket bra sätt.

När vi sedan kommer till ljudet börjar vi med enhetens mikrofoner och samtalsljud. I en normal innemiljö får vi en riktigt bra röstupptagning och en tydlig dialog. När vi däremot rör oss utomhus, och framför allt när det är lite varierade vind runt om oss känns det många gånger som att lurarna fångar upp andra ljud än vår röst vilket leder till att vår samtalskontakt får svårt att höra oss.

När det gäller det musikaliska ljudet är även detta lite tudelat. Ljudbilden är utan tvekan ren och ger oss en märkbar bas likväl som klara höga toner och ett tydligt mellanregister, men på samma gång saknar vi lite djup och tyngd och det känns bitvis som att ljudet, i varje segment, spätts ut. Där vi väntar på att basens ska kicka in blir den mer platt och likaså tar de höga tonerna inte riktigt i utan planar ut när vi väntar på det fulla omfång som vi söker.

För att göra en lite märklig jämförelse skulle vi säga att ljudbilden blir lite som en skärm som erbjuder 8+2 bitar i stället för 10 äkta bitar. Färgerna finns där men det är inte en äkta bild vi får. Men i samma stund vi börjar lyfta kritiska tankar gällande detta kommer vi även på att detta faktiskt är ett par lurar som kostar under 1000 kronor och med dessa glasögon på är det trots allt en klart godkänd lösning som Nokia presenterar.

Nokia Noise canceling earbuds BH-805 4 / 6 Betyg 975 kr Pris För Godkänd batteritid, bra passform, enkel parkoppling, aktiv brusreducering, IPX7-klassade. Emot Trots en bred ljudbild är den aningen platt, vi är inte några direkta fans av ”pinnen”, röstupptagningen utomhus är långt ifrån perfekt. Rekommenderas till Nokias trådlösa in-ear lurar är tacksamma att använda när vi vill kombinera musik och samtal från inomhus eller i bilen.

SPECIFIKATIONER Nokia Noise canceling earbuds BH-805: