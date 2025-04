MOVA omdefinierar essensen av ett modernt hem

MOVA 5 / 6 Betyg 19 690 kr Pris För Tilltalande design, mycket effektiv såväl dammsugning som moppning, smidigt format, bra hantering av trösklar, kan ”sjunka” ner för att komma under soffor, bra appstöd, smart AI integration, bästa hantering av ”småobjekt” som kablar och strumpor eller likande, självhantering av intern rengöring, perfekt för familjer med djur som fäller hår, videosamtalsfunktion. Emot Priset är högt, kan vara lite väl teknikorienterad för vissa, kräver internet för full funktionalitet, lite svårt att hantera mattor med längre strån, rädsla för övervakning, den initiala konfigureringen och inkörningen tar tid. Rekommenderas till Mova V50 Ultra Complete är en perfekt helhetslösning som passar alla hem där användare vill automatisera sina städrutiner.

Mova expanderar på den nordiska marknaden med en mycket intressant produktportfölj

MOVA är ett intressant företag som är ett levande bevis på att ingenting är omöjligt och att förtag med rätt inställning och ekonomiska möjligheter kan gå från mer eller mindre ingenting till en global aktör på extremt kort tid. Företaget som grundades så sent som 2024 och som fokuserar på AI optimerade produkter i premiumsegmentet för våra hem lyckades nämligen redan under föregående år ta cirka sex procent av marknaden när det kommer till robotdammsugare, en siffra som företaget räknar med kommer att öka till cirka 20 procent under 2025 för att under nästa år omfatta mer än varannan såld enhet och göra företaget till den ledande aktören just gällande robotdammsugare.

Bredare produktportfölj

Den nionde april 2025 så höll företaget ett pressevent i Stockholm, på strategiskt valda tekniska museet, där närvarande media fick en möjlighet att både träffa och prata med företagets representanter samt få en djupare inblick i företagets ständigt växande produktportfölj.

För förutom företages tre flaggskeppsklassade robotdammsugare så har Mova även ytterligare tre kombinerade torr- och våtbaserade handdammsugare, två renodlade handdammsugare, två högeffektiva hårfönar, en helautomatisk kaffemaskin med integrerad mjölkskummare samt en lite större airfryer vilka samtliga visades upp under eventet. Till detta så är flera produkter på gång och efter samtal med företagets representanter så skulle vi inte bli förvånade om vi redan under året kommer att få se ett utbud som i varje fall touchar vid mer eller mindre varje aspekt av lösningar för hem- och personvård.

Vilka produkter som kommer att lanseras och säljas i Sverige är dock inte helt klart med om företaget når uppsatta mål enbart sett till robotdammsugare så kommer troligen detta leda till ringar på vattnet som även kommer att underlätta lanseringen av övriga enheter. I samband med eventet så fick vi även möjlighet att testa en av företagets toppenheter i form av den, kompakta, exklusiva MOVA V50 Ultra Complete.

MOVA V50 Ultra Complete

Mova V50 Ultra Complete är en avancerad robotdammsugare som designats för att frigöra tid och energi i vardagen genom att kombinera extrem sugkraft, intelligent AI-navigering och en innovativ, automatisk golvtvätt. Med en sugkraft på hela 24 000 Pa tar den snabbt bort allt från popcornrester efter filmkvällar och smulor från hektiska frukostar till leriga tassavtryck efter hundens promenader. Denna enhet hanterar med precision och effektivitet de många städutmaningar som ett modernt hem ställer, vilket gör att vi alltid kan ha ett skinande rent hem utan att behöva lyfta ett finger.

I hjärtat av denna maskin återfinns en extremt kraftfull TurboForce7-motor som i kombination med en specialdesignad Triple Anti-Tangle-mekanism bestående av en TroboWave DuoBrush, en automatisk håravlägsnande sidoborste och extra borstar monterade på robotens omni-hjul som effektivt avlägsnar damm, djurhår och smulor. Detta gör att även tjocka mattor och svåråtkomliga skrymslen blir grundligt rengjorda, samtidigt som enhetens design minimerar behovet av frekvent manuellt underhåll.

Den intelligenta navigeringen utgör en annan hörnsten i V50 Ultra Complete. Med hjälp av avancerad AI SmartSight-teknik kan roboten identifiera över 200 olika hinder från sladdar och leksaker till möbler och stolsben vilket förhindrar att den fastnar eller trasslar in sig och detta är utan tvekan en av de bästa argumenten som vi ser med modellen för som i de flesta hem så har vi i vårt testlabb en hel del kablar och andra enheter liggande på golvet. Enheter som dessutom flyttas relativt frekvent vilket gör att vi inte manuellt kan exkludera dessa områden. Men trots detta så lyckas V50 undvika att suga upp eller krocka med såväl större objekt som minimala USB adaptrar som låg på golvet vilket vi aldrig lyckats med andra modeller.

Med FlexiRise Navigation optimeras städrutten genom hemmet och sidokants placerade lasern säkerställer att även ytor längs lister och möbler blir ordentligt rengjorda. Genom StepMaster systemet klarar modellen dessutom av att effektivt rengöra trösklar och mattkanter på upp till 6 centimter, medan den låga designen gör det möjligt att suga in även de mest undangömda dammråttorna under soffor och sängar.

En särskilt imponerande aspekt är kombinationen av dammsugning och golvtvätt i en enda smart lösning. När golven kräver en extra grundlig rengöring aktiveras FlexiPress moppfunktionen, där moppdynan roterar med 260 varv per minut och justerar sin position samt vinkel med upp till 5° för att säkerställa perfekt kontakt med alla typer av ytor oavsett om golvet är helt plant eller något ojämnt. Genom DuoSolution systemet kan vi dessutom enkelt växla mellan en vanlig golvtvätt och en specialtvätt som är extra effektiv mot husdjurslukt, med valbara behållare som styrs via en app. Att moppen tvättas med 80 graders varmt vatten garanterar dessutom att även envis smuts och bakterier löses upp, vilket bidrar till en hög renhet och hygien.

Självrengöring

Efter ett fullbordat städpass återvänder roboten automatiskt till sin bas, vilken inte bara tömmer enhetens damm i en väl tilltagen 3,2-liters påse som är kapabel att lagra smuts för upp till 100 dagar, utan även tar hand om en rad underhållsuppgifter. Genom OmniDry systemet torkar basen moppdynorna med 60 °C varmluft på endast en timme, medan JetSpray Dryboard med sina 20 strategiskt placerade munstycken reducerar bakterier med upp till 99,9 procent. Basen fyller dessutom automatiskt på enhetens vattentank med vatten och rengöringsmedel, och genom att injicera Pet Odor Solution neutraliseras effektivt husdjurslukt, vilket gör att vi knappt behöver göra något manuellt underhåll annat än att fylla på med färskt vatten och tömma den använda behållaren.

Den intelligenta smutsdetekteringen säkerställs med hjälp av avancerade färg- och sensorsystem som avgör vilken rengöringsmetod som är mest effektiv för de aktuella förutsättningarna, vare sig det handlar om torra smulor från frukostbordet, våta fotspår efter en promenad med hunden eller kattsand runt kattlådan. Genom att noggrant analysera ytan väljer roboten att dammsuga torrt, mopa vått eller utföra en extra intensiv rengöring på envisa fläckar. Resultatet blir en välbalanserad städning där smuts inte bara flyttas runt, utan faktiskt avlägsnas. Även här måste vi säga att det kombinerade resultatet efter ett par veckors användning baserat på olika utemiljöer där våta och smutsiga fotavtryck efter regniga dager eller mer pollenintesiva dammlagerdager hela tiden åtgärdas med snudd på perfekt resultat så är detta utan tvekan vår nya favorit. Den enda del som vi upplever som en direkt svaghet är hantering av mattor med lite längre trådar i sidorna. Här händer det allt för ofta att dammsugaren kommer från en sida där sensorerna inte ser dessa trådar förrän det är försent och att de då fastnar i den roterande borsten.

Husdjursdröm

För barnfamiljer och hushåll med husdjur visar sig V50 Ultra Complete vara extra användbar. Funktioner som Pet Zone Cleaning identifierar automatiskt områden med mat- och vattenskålar samt kattlådor, och roboten styr smidigt runt dessa oavsett om det handlar om dynamisk städning i de mest använda områdena eller om att undvika känsliga zoner i stället för att som flera av alternativa modeller som många gånger ”kör in i” vattenskålar med ett mindre lyckats resultat till följd. Med Remote Pet Monitoring via Mova Home-appen kan användare dessutom se och till och med kommunicera med sina husdjur när de är borta, och med Pet-Finding Mode blir det snabbt enkelt att lokalisera ett husdjur i hemmet.

När det gäller just styrningen så erbjuder enheten en rad smarta funktioner som möjliggör hantering både via en app och med rösten. Oavsett om du befinner dig på kontoret, i bilen eller handlar ute, kan du med några enkla klick använda Mova Home-appen för att starta städningen och komma hem till skinande rena golv. Dessutom förstår roboten upp till 40 offline-röstkommandon, vilket förenklar användningen för även de som inte är särskilt tekniskt bevandrade. Integrationen med röstassistenter som Alexa, Google Home och Siri, samt det kommande stödet för smart home-standarden Matter via OTA-uppdateringar, ger en sömlös uppkoppling mot andra enheter i ditt hem och minskar risken för tekniskt krångel eller för att, för den lite mer tekniskt orienterade, inkludera enheten i sina Homey scheman.

Trots de imponerande tekniska funktionerna och den höga prestandan finns det även en aspekt som tyvärr kommer att göra att enheten inte blir tillgänglig för samtliga och det är priset på nästan 20 000 kronor vilket så klart vid en första anblick är högt. Men om vi å andra sidan ser detta mot perspektivet att vi utan bekymmer kan spendera mer pengar på en smart mobil så känns investeringen av en V50 Ultra mer motiverat.

Den andra del som kan vara lite av ett hinder är den stora mängden funktioner och ett system som kan upplevas som komplex, särskilt för användare som inte är vana vid att hantera smarta tekniska lösningar. Även om vissa offline-kommandon medför en viss självständighet, är enhetens fulla potential beroende av en stabil internetuppkoppling och en del appbaserad styrning, vilket kan innebära begränsningar i miljöer med osäker eller svag nätverk- och internetanslutning.

Sammanfattningsvis erbjuder Mova V50 Ultra Complete en helhetslösning för den moderna, teknikintresserade användaren som söker en bekymmersfri städning med toppmodern funktionalitet. Med sin höga sugkraft, intelligenta navigeringssystem, integrerade lösningar för både dammsugning och golvtvätt, samt smarta underhållssystem, är den ett mycket attraktivt alternativ för den som vill frigöra tid och energi. Vi skulle däremot kort säga att namnet kanske inte är det bästa med tanke på att andra företag använder samma namn.

SPECIFIKATIONER

Tillverkare : Mova, https://global.mova-tech.com/

Cirkapris : 19 690 inkl. moms 15 752 exkl. moms

Objektdetektering : Dual laser + RGB AI (200+ objektsidentifiering) + LED

Sidodetektering : Laser

Sugeffekt : 24000Pa+HEPA self-clean

Huvudborste : Anti-tangle TroboWave DuoBrush med automatiskt lyft

Mopp : Dual round mop, FlexReach(mop extension)+Body rotation med autolyft

Behållare rent/smutsigt : 4.0L/3.5L

Batteri : 6400 mAh

Högsta tröskelhöjd : 6 cm

Intern rengöring: Värme + UV