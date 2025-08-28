Steam mot betaltjänster kan komma att räddas

texten nedan är en annons av och från Spinsia

Största nyheten i gamingvärlden under månaden har varit om hur Valve och Itch.io blivit tvungna att ta bort en hel del spel från sina plattformar efter påtryck från betaltjänster som hotat att vägra betalningar om plattformarna inte följde deras direktiv. Valve och Itch.io har pekat ut Mastercard och Visa som de skyldiga för hoten.

Reaktionen från allmänheten var inte positiv. Både Mastercard och Visa gick ut med pressmeddelanden om att de inte var skyldiga. Samtidigt skyltade en australiensk aktivistgrupp stolt om hur de lyckades övertyga företagen att tvinga Valve och Itch.io att ta bort spelen.

Företagen har blivit anklagade för att ha brutit mot en rad lagar med dessa taktiker, men det har varit svårt att sätta ett klart finger på vad då lagarna är otydliga. Nu har däremot en storspelare tagit sig an detta – den amerikanska presidenten och representanthuset.

Bakgrunden bakom hoten

Aktivistgruppen från Australien har länge trakasserat både Valves och Itch.ios kundtjänst och krävt att deras plattformar “renas” från ”omoraliskt innehåll”. Det gällde då inte endast spel med vuxet innehåll, utan även spel som innehåller våldsliga och mörkare psykologiska teman eller gambling. När företagen inte ville följa aktivistgruppens direktiv så vände sig gruppen till betaltjänsterna istället.

Mastercard och Visa tog kontakt med de olika betalningsbehandlarna för spelplattformarna, det vill säga banker och e-plånböcker, och gav anvisningar att de skulle hota spelplattformarna med ryktesförsämrande risker som grund. Det trots att betaltjänsterna inte har problem med liknande aktiviteter på andra hemsidor med prenumerationer och diverse nätcasinon – oavsett om de var olicensierade eller ett MGA casino. Dessutom var det inga problem för dessa spel att betalas för på andra ställen om de var tillgängliga.

Påverkade spel

Itch.io, som ett relativt litet företag hade inget annat val än att hålla sig till direktiven givna till dem. Valve höll också motstånd ett tag men efter att betaltjänsten PayPal hade ett “tekniskt fel” under sommaren dröjde det inte länge innan Valve var tvungna att ta bort en rad spel från Steam.

Nästan alla spel med vuxet innehåll togs bort, tillsammans med många psykologiska skräckspel. Bland de sistnämnda var det många spel som vunnit priser för de djupare teman som utforskats i dessa, men då de teman i spelen sågs som “omoraliska” så blev de slängda åt sidan.

Mastercard och Visa har tidigare gjort liknande beslut angående den japanska manga-marknaden, där de krävt att allt suggestivt material oavsett hur subtilt skulle bli förbjudet. Detta resulterade i att den japanska regeringen startade en utredning med potentiell rättegång i framtiden. Incidenten med spelplattformarna har gett utredningen ny kraft.

Betaltjänsterna har använt sig av sin användarpolicy som sköld, som konstaterar att de inte kommer godkänna betalningar som rör olagligt material eller innehåll. Däremot är dessa spel inte olagliga i större delen av världen, men samma policy-regel som de pekar på innehåller även en rad om “potentiellt ryktesförsämrande” produkter och tjänster. I sina pressmeddelanden pekar de ut vikten av att stoppa olagliga tjänster samtidigt som de säger att de själva inte har kontaktat varken Valve eller Itch.io.

Allmänhetens reaktion

Gamers var snabba med att organisera en protest genom att dela ut betaltjänsternas kundtjänsttelefonnummer samt peka ut de lagar och förordningar som möjligtvis brutits i USA och EU. Planen var att använda sig av samma taktik som aktivistgruppen gjorde genom att bombardera kundtjänsten med samtal och klagomål.

Aktivistgruppen fick sin del av klagomål och de var snabba med att svara genom att påstå att alla som inte höll med om deras direktiv var kriminella och skulle åtalas. Det upptäcktes också nyligen att de startade en fiktivt trakasserikampanj mot sig själva och pekade ut en kvinna, som de påstod var en man, på Twitter som skyldig till trakasserikampanjen. Kvinnan har åtalat aktivistgruppen i både Storbritannien och Australien för hatbrott på grund av detta.

PayPal har till sist stängt av sin betaltjänst hos Steam för alla valutor förutom EUR, CAD, GBP, JPY, AUD och USD i samband med detta. Valve har gjort ett uttalande om att de söker andra betalningslösningar i framtiden för att inte hållas gisslan för betaltjänsterna.

Steams största hopp

Den 7 augusti skrev den amerikanske presidenten en verkställande order om att alla amerikanska individer, vilket inkluderar företag, har rätt till bank- och betaltjänster. Ordern säger bland annat att företag inte får använda sig av “ryktesförsämrande risk” som ursäkt för att vägra tillgång till deras tjänster.

Denna verkställande order gällde endast statliga enheter, men kunde användas som bas för att appliceras mot privata företag såsom Mastercard och Visa. Detta kan däremot komma att ändras då ett liknande lagförslag gick igenom amerikanska representanthuset den 22 augusti som ska gälla alla företag, inte endast statliga.

Då både Valve och Itch.io är amerikanska företag så täcks de av rättigheten till bank- och betaltjänster om den nya lagen blir godkänd.