Test: Asus PRIME RTX5070TI-O16G

Asus PRIME RTX5070TI-O16G 5 / 6 Betyg 10 579 kr Pris För Kompakt för sin klass, mycket god kylpotential, bra program för vidare överklockning och övervakning, lite av den perfekta balansen mellan pris och prestanda i 50XX serien. Emot Vid kortets 0-rotationsläge så är lågbelastningstemperaturen högre jämfört snittet och vi hade gärna sett ett medföljande stödbracket för att kunna avlasta vid lite ”klenare” chassin. Rekommenderas till Asus PRIME RTX 5070 Ti OC Edition är ett utmärkt kort för de flesta typer av spelande och kreatörer som vill använda upplösningar upp till 4K.

Asus PRIME RTX5070TI-O16G är ett kompakt, högpresterande kort med väl integrerad AI boost.

Asus PRIME RTX 5070 Ti OC Edition kombinerar kompakt SFF‑Ready‑design med kraftfull kylning via trippelfläktar och avancerade komponenter, vilket ger hög prestanda och passform för ett brett urval av chassin. Med AI‑drivna tekniker som DLSS 4, Ray Reconstruction och Nvidia Reflex 2 levererar kortet både högre bildfrekvenser och förbättrad bildkvalitet i spel, samtidigt som det accelererar kreativa arbetsflöden som videoredigering och 3D‑renderin vilket gör det till ett mångsidigt val för både gamers och kreatörer som vill ha 4K‑kapacitet, tyst drift och god överklockningspotential till ett mer attraktivt pris än toppmodellerna.

Stabil konstruktion

ASUS PRIME GeForce RTX 5070 Ti OC Edition 16GB GDDR7 är ett grafikkort som kombinerar hög prestanda med en genomtänkt design, riktad både till kräsna gamers och kreatörer som arbetar med tunga arbetsflöden. Kortet bygger på NVIDIAs senaste Blackwell-arkitektur och är SFF-Ready, vilket innebär att det med sin 2,5-slotprofil och kompakta mått är kompatibelt även med mindre chassin utan att kompromissa med kylkapacitet eller stabilitet. Den robusta konstruktionen förstärks av en skyddande bakplåt i aluminium, som även är försedd med strategiskt placerade ventilationshål för att vidare underlätta kylningen. Till detta så har kortet även en rostfri monteringsbracket i 304 stål samt ASUS GPU Guard som minskar risken för PCB-flex samt skador vid montering.

Anslutningsmässigt erbjuder kortet traditionella alternativ för både spel och produktivitet, med stöd för HDMI och DisplayPort i senaste standarder, vilket möjliggör höga uppdateringsfrekvenser och 4K/8K-upplösningar. Strömförsörjningen sker via 16-pinnars PSU anslutning eller med hjälp av den medföljande konverter som tar tre PCI-e anslutningar från ett lite äldre PSU i anspråk. Asus rekommenderar en PSU på minst 750–850 watt för att säkerställa stabil drift även vid överklockning och vi skulle säga att det lämpligaste är att sikta på det övre värdet ifall du även kommer att använda en överklockningsbar processor.

Kylningen är en av kortets starkaste sidor. Tre axial-tech-fläktar med längre blad och optimerad luftflödesdesign arbetar tillsammans med ovan nämnd ventilerade bakplåt och värmeledningsrör av hög kvalitet. Fläktarna stannar helt vid låg belastning tack vare 0 decibel tekniken, vilket ger ett tyst system vid enklare uppgifter. Under full belastning håller kortet en maxtemperatur runt 70 grader Celsius, lite beroende på chassi och övriga komponenter, och användaren kan via en fysisk Dual BIOS-switch välja mellan Performance- och Quiet-lägen beroende på om man prioriterar maximal kylning eller lägsta ljudnivå.

Perfekt för 4K gaming

Prestandamässigt placerar sig RTX 5070 Ti i nivå med eller något över RTX 4080 SUPER, vilket gör det till ett utmärkt val för 4K-spel med höga grafikinställningar. Tack vare DLSS 4 och dess Multi Frame Generation kan bildfrekvensen ökas markant utan att tumma på bildkvaliteten, och den nya Ray Reconstruction tekniken ger mer realistisk ljussättning och skuggor i ray tracing krävande titlar. I e-sportssammanhang bidrar Nvidias Reflex 2 med extremt låg latens och snabbare reaktionstider vilket ger oss ett grymt kort till en vettig peng för detta ändamål.

För kreativa arbetsflöden är kortet lika imponerande. Med 16 gigabyte GDDR7 minne och femte generationens Tensor Cores kan AI-accelererade funktioner i exempelvis Adobe Premiere Pro, DaVinci Resolve och Blender köras med avsevärt högre hastighet jämfört med föregender generations kort. Den inbyggda NVENC-videokodaren i nionde generationen ger dessutom snabba exporttider och stöd för AV1, vilket är särskilt värdefullt för streaming och videoproduktion. AI-funktioner som Nvidia Broadcast förbättrar sedan ljud och bild i realtid, medan RTX Video Super Resolution kan skala upp och förbättra videoinnehåll direkt i webbläsaren.

Programvarumässigt levereras kortet med Asus GPU Tweak III, som ger avancerad kontroll över klockfrekvenser, spänningar och fläktkurvor. Här finns även realtidsövervakning och profiler för olika användningsområden. Överklockningspotentialen är god tack vare den robusta strömförsörjningen och effektiva kylningen, och lite mer erfarna användare kan pressa ut ytterligare prestanda utan att riskera instabilitet.

Kortet kommer även med AI drivna MuseTree som är ett bildskaparprogram samt att användare får tillgång till en månads användning av alla program i Adobe Cloud vilket gör det möjligt att testa kortets mer kreativa krafter på rätt sätt och där vi nu kan se att delar som uppskalning, brusreducering, färgmatchning eller maskning som tidigare tog minuter men nu sker i realtid.

Sammanfattningsvis är Asus PRIME RTX 5070 Ti OC Edition ett grafikkort som balanserar kraft, kylning och mångsidighet på ett sätt som gör det lika attraktivt för den som vill spela de senaste AAA-titlarna i 4K som för kreatörer som arbetar med AI-accelererade arbetsflöden. Med sin kompakta design, höga konstruktionskvalitet och omfattande programvarustöd är det ett framtidssäkert val för både spel och professionellt skapande.

SPECIFIKATIONER

Tillverkare : Asus, www.asus.com

Cirkapris : 10 579 kr inkl. moms, 8 463 exkl. moms

Mått : 304 x 126 x 50 mm

Anslutningar : 3st DP2.1b + 1st HDMI2.1b

AI prestanda : 1432 TOPs

Minne : 16 GB GDDR7

GPU frekvens : 2 527 MHz (OC läge)

Cuda kärnor : 8 960

Minnesgränssnitt : 256 bitar

Minneshastighet : 28 Gbps

Rekommenderat PSU: 750 watt