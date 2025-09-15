Test: be quiet Pure Loop 3

be quiet Pure Loop 3 5 / 6 Betyg 1 050 / 1 290 kr Pris För Lätt installation, hög konstruktionskvalité, bra kylprestanda, tyst drift även under maximal belastning, effektiv pump med låg profil och låg ljudnivå, modellerna finns i varierande storlek beroende på chassi och kylbehov, bra prisnivå. Emot Det hade varit intressant med samma storleksval till både serierna och vi hade även gärna sett en 420 mm modell. I vissa lägen eller med vissa moderkort skulle ett fyrpunkters CPU-block fäste kunna erbjuda en högre och jämnare prestanda jämfört med be quiets tvåpunkters dito. Rekommenderas till be quiet Pure Loop 3 är två serier om totalt fem slutna vattenkylare som passar alla som söker en tyst men effektiv kylning.

be quiet Pure Loop 3 omfattar fem olika slutna vattenkylare för tystgående, högpresterande, riggar

Med be quiet Pure Loop 3 får vi fem olika lösningar för olika typer av riggar, chassin och behov. Serien består av två spår: Pure Loop 3 som finns i 240, 280 och 360 millimeters alternativ utan integrerad RGB samt Pure Loop 3 LX som lanseras i 240 respektive 360 millimeters alternativ och som dessutom kommer med integrerad RGB i såväl fläktar som pump allt för att vi ska kunna bygga just det system som vi önskar men alltid med den gemensamma nämnaren att vi får hög kylkapacitet och en tyst drift. Vi har tittat närmare på en enhet från varje serie i form av 280 millimeters be quiet Pure Loop 3 och 360 millimeters be quiet Pure Loop 3 LX.

Hög kylprestanda med låg ljudnivå

Pure Loop 3 280 millimeter från be quiet! är en högpresterande och tystgående allt-i-ett-vattenkylare, särskilt framtagen för att hantera moderna och kraftfulla processorer som Intels Core i9- och AMD Ryzen 9-serier i såväl normalt som överklockat läge. Konstruktionen bygger på en robust 280 millimeters aluminiumradiator med dubbla 140 millimeters fläktar, vilket ger en optimal balans mellan kylkapacitet och låg ljudnivå. Radiatorn är ansluten till kylblocket via flexibla, textilklädda slangar som både underlättar installation och ger en premiumkänsla. Materialvalen är tydligt fokuserade på lång livslängd och driftsäkerhet, med en tät och välbearbetad radiator, högkvalitativa slangar och en pumpenhet med vibrationsdämpande konstruktion för lägsta ljudnivå.

Som fläktar hittat vi två Pure Wings 3 140 millimeters PWM high-speed-modeller, kända för sitt höga statiska tryck och sin låga ljudnivå. Fläktarna är särskilt optimerade för radiatorbruk och har en “closed loop motor” funktion som håller varvtalet konstant oavsett motstånd, vilket säkerställer jämn och hög kylprestanda. Tack vare att vi tagit klivit upp till 140 millimeters fläktar så håller sig även ljudnivån på mycket rimliga nivåer och vid full hastighet genererar de endast 36,6 decibel, vilket gör dem mycket tysta i förhållande till luftflödet de levererar. Tack vare det höga statiska trycket och täta fenstrukturen på radiatorn kan kylvätskan effektivt kylas även under tung belastning och överklockning.

Vi kommer så till pumpen som är en av enhetens mest avancerade komponenter. Den är PWM-styrd och använder en 6-polig, trefasmotor som minimerar vibrationer och ger en jämn, tyst drift. Detta bidrar inte bara till lägre ljudnivå utan också till längre livslängd och stabilare kylprestanda. Själva pumpen är placerad separat från CPU-blocket, vilket minskar värmeöverföringen till pumpen och därmed förbättrar dess effektivitet och hållbarhet.

Pure Loop 3 280 millimeter levereras med ett universellt monteringssystem som stödjer de flesta moderna plattformar, inklusive Intel LGA 1700, 1200, 115x och AMD AM5, AM4. De flexibla slangarna gör det lätt att placera radiatorn i olika positioner i chassit, och en lättåtkomlig påfyllningsport gör det möjligt att underhålla systemet vid behov, något som är ovanligt för många AIO-lösningar men som framför allt är tacksamt i de lägen som vi planerar att, över tid, verkligen max belasta vårt system under längre perioder.

När det gäller prestanda och kylförmåga vid maximal belastning visar kylaren verkligen upp sin styrka. För med enklare processorer samt under lägre belastning så är det inte så mycket som kan bli fel. Men i tester med högpresterande processorer som Intel Core i9-13900K eller AMD Ryzen 9 7950X, båda körda vid full turbofrekvens och med höga effektuttag, lyckas kylaren hålla temperaturerna långt under kritiska nivåer. Vid syntetiska stresstester som både Prime95 och Cinebench R23 håller sig CPU temperaturen ofta runt 70 grader. Detta beror sedan så klart även på övrig hårdvarubestyckning, omgivningstemperatur och chassiflöde, men det ger gott om termiskt utrymme för överklockning. Kombinerat med den låga ljudnivån gör detta kylaren till ett attraktivt val för både entusiaster och användare som prioriterar tyst drift och då kanske även i mer stängda chassin där vi inte vill/behöver visa upp vårt system.

Designad för att synas

Vi går så vidare med be quiet! Pure Loop 3 LX 360 millimeter som även detta är en avancerad allt-i-ett-vattenkylare som kombinerar hög prestanda med genomtänkt design och riktig premiumkänsla. Konstruktionen bygger på en robust 360 millimeters aluminiumradiator med tätt placerade kylflänsar för maximal värmeavledning, ansluten via flexibla, högkvalitativa slangar som underlättar montering även i trånga chassin. Materialvalen är tydligt inriktade på lång livslängd och låg ljudnivå, med en solid kylplatta i koppar för effektiv värmeöverföring från processorn och en yttre finish som harmonierar med be quiet!:s över lag diskreta formspråk.

En av de mest framträdande egenskaperna är den integrerade ARGB-belysningen i kylblocket. Här har be quiet! valt en unik lösning med tio utbytbara ljusfilmer som förändrar hur ljuset sprids och ger användaren möjlighet att anpassa utseendet efter smak och systemets färgtema. Den som är lite kreativ kan dessutom skapa egna lösningar som lyfter fram exempelvis en företagslogo eller varför inte din spelavatar. Detta gör att Pure Loop 3 LX 360 inte bara är en effektiv kylare utan även ett visuellt statement i din rigg.

Fläktarna som medföljer är tre stycken Light Wings LX 120 millimeter PWM high-speed-modeller, utrustade med 16 individuella ARGB-lysdioder och nio aerodynamiskt optimerade blad. Den speciella trattformade luftutgången ökar luftflödet genom radiatorn och minskar turbulens, vilket både förbättrar kylförmågan och håller ljudnivån nere, även om vi uppmäter an maximal ljudnivå som ligger straxt över en decibel över 140 millimeter fläktarnas i ovan testade modell.

Vi får även samma “closed loop motor” funktion som just 280 millimeters modellen med vilken fläktarna bibehåller en stabil rotationshastighet oavsett motstånd. Dessutom kan de kopplas samman via en slimmad daisy chain lösning, vilket minskar kabeldragning och behovet av extra fläktkontakter, samtidigt som vi även kan använda lösningen för att inkludera extra fläktar i chassit.

När vi kommer till kylprestandan är den även för denna modell dimensionerad för att hantera även de mest krävande konsumentprocessorerna, inklusive Intels Core i9- och AMD Ryzen 9-serier, med god marginal för överklockning. Detta gör kylaren till ett attraktivt val för entusiaster som vill pressa sin hårdvara utan att kompromissa med temperaturer eller ljudnivå.

Motorn till den effektiva kylningen hittar vi i enhetens pump, som är en av de mest avancerade i segmentet. Den använder, precis som standardmodellen, en PWM-styrd 6-polig, trefasmotor som ger en extremt jämn och vibrationsfri gång. Detta bidrar både till lägre ljudnivå och till längre livslängd samt en stabil drift under varierande belastning. Pumpen är placerad för optimal balans mellan kylprestanda och ljudreducering, och tack vare den lättåtkomliga påfyllningsporten är underhåll enkelt och snabbt att utföra i de lägen som detta behövs.

Kompatibiliteten är bred och omfattar de flesta moderna socklar från både Intel och AMD, vilket gör att kylaren kan användas i en mängd olika systemkonfigurationer även om den inte stödjer AMDs Threadripper. Kombinationen av högkvalitativa material, genomtänkt konstruktion, avancerad pumpteknik och estetisk flexibilitet gör be quiet! Pure Loop 3 LX 360 millimeter till en premiumlösning för användare som vill ha både topprestanda och stil.

SPECIFIKATIONER

Tillverkare : bequiet, www.bequiet.com

Cirkapris Pure Loop 3 280 mm : 1 050 kr inkl. moms, 840 exkl. moms

Cirkapris Pure Loop 3 LX 360 mm : 1 290 inkl. moms, 1 032 exkl. moms

Mått 280 : 317 x 140 x 52 mm

Vikt 280 : 1 064 gram

Mått 360 : 397 x 120 x 52 mm

Vikt 360 : 1 280 gram

Fläktar : Light Wings LX eller Pure Wings 3

Sockelstöd: 1851 / 1700 / 1200 / 1151 / 1150 / 1155 / AM5 / AM4