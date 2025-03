Test: be quiet Pure Rock 3

be quiet Pure Rock 3 5 / 6 Betyg Från 395 kr Pris För Hög kylkapacitet sett till prisnivån, kan fås med antingen RGB eller ”vanliga” fläktar, mycket enkel installation, vi kan enkelt justera höjden på fläktarna, tyst drift, bra prisnivå. Emot Inget direkt men värt att notera är dels att ingen av modellerna är till för extrem överklockning, dels att RGB fläkten av någon anledning har aningen sämre kylprestanda. Rekommenderas till be quiets Pure Rock 3 serie är prisvärd luftbaserad kylning som tack vare låg ljudnivå passar i de flesta standardbyggen

be quiet Pure Rock 3 är en serie om sex instegs luftkylare med för klassen imponerade prestanda.

Be quiet har så lanserat sin senaste generation luftbaserade processorkylare för högpresterande, mer budgetvänliga, riggar. Be quiet Pure Rock 3 lanseras i sex olika utföranden vilka sträcker sig från den enklaste ingångsmodellen kallad bara Pure Rock 3 som är en singeltorns kylare som inte kostar mer än cirka 300 kronor upp till toppmodellen Pure Rock Pro3 LX som är en dubbeltorns kylare med dubbla RGB fläktar som kostar cirka 600 kronor. Vi har till detta test valt att titta närmare på två av mellanmodellerna i form av 3LX och Pro3 Silver där vi på ett tydligt sätt kan se skillnaderna mellan just singel-, och dubbeltorn modeller och på detta sätt hitta den bästa lösningen för olika system och processorer.

Tystgående singeltornsprestanda

Vi börjar genomgången med enheten som heter be quiet Pure Rock 3 LX. Precis som övriga tre enheter som bara har basnamnet Pure Rock 3 så handlar detta om en singeltornskylare med det kompakta formatet av 71 x 124 x 154 millimeter. Men som vikten på cirka 560 gram vittnar om så handlar det om en mycket stabil och gedigen modell. Vår modell som har tillägget LX kommer sedan med en RGB baserad Light Wings LX 120mm PWM fläkt vilket gör att modellen med fördel används i chassit med direkt insyn över komponenterna.

Kylaren, som passar till samtliga senare tillverkade, konsumentbaserade, AMD och Intel plattformar har en minimalistisk design sett till att det handlar om ett torn där vi i botten hittar en sedvanlig kopparplatta som fäst mot vald processor med medföljande högeffektiva kylpasta för optimal värmeavledning och kontakt.

I denna bottenplatta löper sedan fyra svarta, sex millimeters värmeavledningsrör vilka använder en så kallad Heat pipe Direct Touch (HDT)-teknik för snabbast och effektivast värmeavledning. Dessa rör löper sedan ut i var sin sida av tornet som i sin tur är konstruerat av en tätt placerad fenstruktur som fördelar värmen över en stor yta där vi sedan tack vare fläkten får en direkt borttransportering av värmen.

Själva fläkten kan enkelt placeras på valfri sidan av tornet med hjälp av de smarta metallbaserade snäpp-on fästena och för dig som önskar går det även att placera ytterligare en fläkt på motsatt sida för en push-pullkonfiguration, mer om nyttan av denna konfiguration nedan. Även installation av själva kylaren är exemplariskt enkel där vi bara fäster avsedda monteringsställ baserat på sockel och sedan fäster kylaren med hjälp av två skruvar. En procedur som är färdig på bara några minuter även för dig som gör din första installation. Ett extra plus gällande monteringen av fläkten är att vi kan justera den en del i höjdled för att på detta sätt få rum med lite högre minnesbanker som annars kan komma för nära inpå.

När vi så kommer till prestandan så testades båda våra kylare med samma uppsättning moderkort och processorer vilket omfattade både standard-, och överklockningsbara modeller. I normalt viloläge så landande samtliga processorers temperatur på mellan 29–31 grader med en ljudnivå som, utanför ett stängt normalt chassi, inte var hörbar.

När det sedan kommer till full belastning så kommer resultaten så klart att variera baserat på just chassi, luftflöde och övrig kylning men för att sammanfatta våra tester och resultat så skulle vi säga att Pure Rock 3 LX har tillräcklig kylprestanda för att hantera samtliga moderna processorer som inte är X- eller K-märkta. Det vill säga processorer som inte har överklockningsfunktion. Nu ska sägas att den även kan driva flera av just överklockningsbara, mer krävande, modeller men i detta läge så kommer kylprestandan inte att räcka till under högre belastning och prestandan kommer att strypas.

Som nämnts så kan vi även ansluta ytterligare en fläkt för att här eventuellt öka värmebortforslingen men vid våra mätningar så gav detta en minimal inverkan och i stället för att lägga pengarna på denna extra fläkt skulle vi istället rekommendera att i detta fall går över till Pure Rock Pro 3.

OC-kapabelt dubbeltorn

Vi fortsätter så med be quiet Pure Rock Pro3 som i vårt testutförande är den silverfärgade modellen. Med tillägget Pro så får vi i grunden ett extra torn vilket ger oss en större kylare som här mäter 115 x 124 x 152 millimeter och väger cirka 1124 gram inklusive fläktar. Modellen har samma grundkonstruktion som lillebror med en solid kopparplatta som monteras mot vald processor, gärna med flytande metallisk kylpasta för bästa kontakt.

I denna kopparplatta så har be quiet sedan valt att öka antalet värmeavledningsrör till sex stycken sexmillimeters vilka sedan leds upp i respektive torn med jämna avstånd. Tornen i sig är samma som i basmodellen men tack vare att vi får dubbla antalet torn så ökar även den totala ytan från fenstrukturen och vi får framför allt en jämnare och mer spridd värmeutveckling som tack vare att rören även sprids över en större yta på kopparplattan bättre fångar upp värmen från en större yta av processorn.

Installationen av kylaren är även den likvärdig som singeltornsmodellen men med det undantaget att vi här även får dubbla fläktar som vilka till denna modell består av 120 millimeters Pure Wings 3 PWM enheter som tack vare sin unika fenkonstruktion ger ett högt statiskt luftflöde med en minimal ljudnivå.

En av fläktarna monteras mellan tornen och en fläkt placeras på valfri yttersida och i båda fallen så används samma enkla ”snäpp”-fäste där vi en enkelt kan placera fläkten på egen vald höjdnivå. Även denna kylare har så klart möjligheten att använda ytterligare en fläkt och till skillnad från singeltornsmodellen så ser vi här en lite större nytta av denna konfiguration.

För vi skulle säga att Pure Rock Pro3 verkligen tar vid där behoven och möjligheterna med Pure Rock 3 tar slut då vi här dels får samma exemplariskt tysta, läs ljudlösa drift under låg belastning men att vi med Promodellen även klarar av att kyla X- och K-märkta modeller utan att behöva oro oss för tillfällig prestandastypning.

Med detta sagt så ska vi även vara väldigt tydliga med att själva OC potentialen inte är oändlig utan att vi som riktlinje kan tänka att kylaren kan hantera alla konsumentprocessorer i standardläge och att den totala överklockningspotentialen kommer att variera med övrig kylning och luftflöde samt chassi. Det var även i just överklockat läge som vi märkte en effekt av att använda en tredje fläkt. För med exempelvis vår I9-14900K processor så kunde vi köra i samma överklockade frekvens men med en tre grader lägre snitt temperatur genom att addera ytterligare en fläkt. Den totala kapaciteten når däremot inte upp till kylare som be quiets Dark Rock Pro 5 men sett till ett klart mer attraktivt pris är vi ändå mer än imponerade av båda kylarnas prestanda.

En liten märklig men intressant parantes vi märkte under våra tester var att fläktarna utan RGB integration uppnådde en aningen bättre kylprestanda vilket kan vara värt att observera för dig som vill nå några extra graders kyleffekt.

SPECIFIKATIONER

Tillverkare : bequiet, www.bequiet.com

Cirkapris Pure Rock 3 LX : 395 kr inkl. moms, 316 exkl. moms

Cirkapris Rock Pro 3 Silver: 509 inkl. moms, 407 exkl. moms

Mått singeltorn : 71 x 124 x 154 mm

Vikt singeltorn : 560 gram

Mått dubbeltorn: 115 x 124 x 152 mm

Vikt dubbeltorn : 1124 gram

Fläktar : 1-2st 120 mm Light Wings LX eller Pure Wings 3

Sockelstöd: AM4, AM5, Intel 115X, 1700 1851