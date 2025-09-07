Test: Dreame Z30 Ultra

Dreame Z30 Ultra 5 / 6 Betyg 6 290 kr Pris För Smidig lösning med stående dockningsstation, hög sugeffekt för klassen, tar även upp smuts från mycket täta mattor, brett utbud av medföljande tillbehör, tystgående, lätt att rengöra. Emot Batteritiden i max-läget blir väldigt kort och vi hade gärna sett en XL modell med större dammbehållare. Rekommenderas till Dreame Z30 Ultra är en kraftfull och flexibel premiumdammsugare som passar bäst för allergiker, husdjursägare och andra som vill ha snabb, smidig och grundlig städning med minimalt underhåll.

Dreame Z30 Ultra är en lätt och ergonomisk sladdlös skaftdammsugare med hög sugkraft, HEPA H14-filtrering och upp till 90 minuters batteritid.

Dreame är ett kinesiskt teknikföretag som grundades 2017, känt för att utveckla smarta hushållsprodukter som robotdammsugare, skaftdammsugare, robotgräsklippare och andra rengöringsapparater. Företaget som ingår i Xiaomis ekosystem fokuserar på att använda avancerad teknik som AI, Astro dynamisk teknik och intelligenta algoritmer för att skapa högpresterande och användarvänliga produkter som förenklar vardagen. Vi har denna gång fått möjlighet att testa Dreame Z30 Ultra som är en premium, sladdlös, skaftdammsugare vilken kombinerar hög prestanda med avancerad teknik och ett brett utbud av tillbehör. Den är utvecklad för att leverera effektiv rengöring på flera ytor, från hårda golv till mattor, och är särskilt anpassad för hem med husdjur.

Smidig docka

Z30 Ultra har en ergonomisk och lätt konstruktion med en vikt på endast 2,2 kg för huvudenheten. Den är huvudsakligen svart och mörkgrå med detaljer i matt aluminium och diskreta guldfärgade accenter. Dammsugarens dammbehållare rymmer 0,6 liter, vilket är tillräckligt för längre städsessioner utan frekvent tömning. På ovan sidan av huvudenheten finns en LCD skärm som ger realtidsinformation om driftläge, batteristatus och rengöringsdata.

När enheten inte används så står den placerad i en mycket smidig, golvplacerad, docka som även hanterar laddningen av enheten. I denna docka finns även smarta fästen för enhetens olika tillbehör men då modellen kommer med ett stort utbud av dessa, mer om detta nedan, så ryms inte alla utan vi får välja de som vi oftast använder.

Hjärtat i Z30 Ultra är en 150 000 varvs per minuts högvarvig motor som levererar 330 AW i sugkraft. Detta är en märkbar uppgradering jämfört med merparten av konkurrenter i samma segment och gör att dammsugaren kan avlägsna både fint damm och djupare smuts i mattfibrer där framför allt användning och rengöring av mattor med täta fibrer fungerar snudd på magiskt bra. Den optimerade luftkanalsdesignen minskar dessutom sugförluster och bidrar till en jämn prestanda även vid längre användning.

Z30 Ultra är utrustad med ett batteripaket på 8 × 3 200 milliampertimmar som ger upp till 90 minuters drift i Eco-läge man tyvärr bara cirka 6 minuter i maxläge vilket delvis ger en bra indikation om kraften i motorn. Vid våra tester har batteritiden i Auto-läge ofta legat runt 60 minuter vid blandad användning sett till olika golv och mattyper. Laddning sker via ovan nämnda dockningsstation på golvet, och full laddning tar cirka fyra timmar.

Hundens ”bästa” vän

Maskinen använder ett HEPA H14-filter i kombination med ett flerlagers filtreringssystem bestående av metallnät, cyklonfilter, multicone-filter samt tvättbar skumfiltermatta. Detta ger oss en 99,99 procents filtrering av partiklar ≥0,1 micrometer och 99,9 procent av bakterier och virus, inklusive E. coli, Staphylococcus aureus och även vissa coronavirus. Filtren är avtagbara och tvättbara, vilket minskar driftskostnader och underlättar underhåll. Värt att notera är att efter en tvätt så behöver filtret torka i minst ett dygn innan det kan användas igen.

Underhållet är även över lag mycket enkelt tack vare den avtagbara dammbehållaren och just tvättbara filterkomponenter. En knapptryckning tömmer behållaren utan att man behöver röra vid smutsen. Borstar bör däremot rengöras regelbundet för att undvika hårtrassel, framför allt om du har djur hemma och filtret bör tvättas eller även bytas enligt manualens rekommendationer. Ett litet tips här är att hålla koll på olika platser, för även om filtren inte är extremt dyra, runt 175 kronor, så finns regelbundna kampanjer där priset ligger en bra bit under hälften vid beställning av flera.

Vi kommer så till den del som kanske är den bästa av allt och det gäller tillbehören. Dreame Z30 Ultra levereras nämligen med ett omfattande tillbehörspaket som inkluderar följande:

Illumination Omni-Brush – Huvudborste med 140° LED-belysning (CelesTect) som avslöjar damm på hårda golv och mattor. Den har även en anti-trassel-design och justerbar öppning för större partiklar. Motorized Mini-Brush – Mindre motorborste för möbler, madrasser och textilier. Effektiv mot hår och damm utan att trassla in sig och perfekt för tygmattor i bilen. Combination Tool – 2-i-1-verktyg för hörn, springor och trånga utrymmen. Rotating Soft Dusting Brush – Mjuk borste för känsliga ytor som hyllor, elektronik och dekorationer. Kan användas med förlängningsslang för att böja in bakom trånga utrymmen. Flexible Adapter – Leder sug­röret i vinklar för att nå under möbler och låga utrymmen. Extension Hose (390 mm) – Ger extra räckvidd, särskilt användbar med roterande dammborste eller pälsverktyg. Pet Deshedding Tool – Kammar och suger upp lös päls direkt från husdjur (ska användas avstängd vid kamning, och passar inte alla hundar och pälstyper). Extension Rod – Förlängningsrör för stående dammsugning. Charging & Storing Mount – Golvbas som laddar och organiserar dammsugaren och tillbehören.

Sammantaget är Dreame Z30 Ultra en mycket trevlig bekantskap som erbjuder mycket hög sugkraft för en sladdlös modell och som i Eco läget har en lång batteritid. Vi får även med ett omfattande tillbehörspaket med särskilda delar som passar hem med husdjur och även om batteritiden vid högsta effekt är lite väl kort är det utan tvekan en modell som vi verkligen rekommenderar.

SPECIFIKATIONER

Tillverkare : Dreame, se.dreametech.com

Cirkapris : 6 290 kr inkl. moms, 5 032 exkl. moms

Vikt (huvudenhet) : 2,2 kg

Sugkraft : 310 AW

Motorhastighet : 150 000 v/min

Filterprecision : 99,99 % (0,1 µm)

Dammbehållare : 0,6 liter

Maximal drifttid : 90 minuter

Batterikapacitet : 8 x 3 200 mAh

Laddtid: ca 4 timmar