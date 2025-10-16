Test: Google Pixel Watch 4

Google Pixel Watch 4 5 / 6 Betyg 6 690 kr Pris För Stilren design, tydlig ljusstark skärm, bra pulsmätning och sömnanalys, snabb laddning, perfekt extension till din Pixel mobil, bra träningsfunktioner, FitBit premium ger oss mycket bra insikter. Emot Batteritiden kunde vara bättre, för att få det bästa så krävs FitBit Premium, laddning kräver egen docka, relativt högt pris. Rekommenderas till För Pixel-användare och de som vill ha en sömlös Google-upplevelse är Google Pixel Watch 4 det mest attraktiva alternativet på marknaden.

Google Pixel Watch 4 kombinerar en ljusstark AMOLED-skärm, förbättrad batteritid och snabbladdning med avancerade hälso- och träningsmätningar, i en premiumsmartklocka.

Google Pixel Watch 4 representerar den mest genomarbetade iterationen av Googles smartklockor till dags dato. Med en kombination av ny hårdvara, förbättrad mjukvara och ett tydligt fokus på hälsa, säkerhet samt integration i Googles ekosystem är den utformad för att konkurrera direkt med både Apple Watch och Samsungs Galaxy Watch-serie samt övriga smarta klockor i det övre mellan- och premiumsegmentet.

Kupolformad skärm

Klockan finns i två storlekar, 41 och 45 millimeter, och boetten är tillverkad av 100 procent återvunnet aluminium i olika ytbehandlingar (mattsvart, polerad silver, champagneguld och moonstone). Baksidan består av ett enda stycke kemiskt härdat glas som omsluter sensorhuset, vilket ger både en sömlös design och förbättrad hållbarhet. Skärmen skyddas av Corning Gorilla Glass 5 och klockan är klassad till 5 ATM och IP68, vilket gör den vattentålig ned till 50 meter, vilket passar både dig som aktivt ägnar dig åt olika vattenaktiviteter och dig som bara vill kunna ha den på under vanliga baddagar.

En av nyheterna med Pixel Watch 4 är introduktionen av den nya Actua 360-välvda AMOLED LTPO-skärmen med upp till 3 000 nits ljusstyrka och adaptiv uppdateringsfrekvens mellan 1–60 Hz. Den kupolformade designen ger 10 procents större aktiv yta och 16 procent tunnare ramar jämfört med föregångaren. Skärmen är alltid på – always on display (AOD) – och stöder DCI-P3-färgrymd, vilket gör den både ljusstark och färgrik även i direkt solljus, något undertecknad framför allt uppskattar under löppassen soliga dagar, men som också gör att det går snabbare att direkt se meddelanden eller andra notifieringar som visas.

Klockan har en haptisk krona och en mycket slimmad sidoknapp precis över kronan. Den nya haptikmotorn är 15 procent starkare än tidigare och ger mer precisa vibrationer och återkopplingar. En uppgraderad högtalare och mikrofon gör att samtal, röstkommandon och framför allt ”dialoger” med AI-assistenten Gemini låter klarare och mer naturliga, och här hittar vi ett område som, allteftersom undertecknad lär sig utnyttja funktionen korrekt, blivit extremt användbart.

För att lyfta ett exempel, återigen kopplat till löpning, går det att med bara rösten be om en ny rutt hem om, låt säga, vädret försämras eller något annat inträffar så att en snabbare hemkomst är önskvärd. Men även när vi kanske fastnat i trafikkö och enkelt vill meddela personer i ett kommande möte om den sena ankomsten görs detta enbart med rösten.

När vi ändå pratar om löpning har Pixel Watch 4 GPS-hanteringen förbättrats med dual-frequency GNSS (L1+L5), vilket ska ge mer exakt positionering i stadsmiljöer och skog. Våra tester visar att rutterna är stabila men ibland något vingliga jämfört med vissa andra toppmodeller, även om precisionen generellt är god. Detta innebär bland annat att om vi springer på en skogsväg som ligger nära en annan väg kan rutten ”hoppa” lite mellan dessa båda. Likaså märks att avståndet på exakt samma löprunda kan variera mer än bara några snedsteg, vilket troligen beror på just denna variation.

Snabbladdning

Vi kommer så till batteriet som är 325 milliampertimmar (41 mm) respektive 455 milliampertimmar (45 mm). Google anger upp till 30 respektive 40 timmar med alltid aktiv skärm och mellan 48 och 72 timmar i batterisparläge. Lite beroende på hur vi använder klockan och hur långa träningspass som körs verkar dessa värden stämma, men vi rekommenderar helt klart att skapa en vana att alltid ladda klockan antingen på kvällen före sängdags eller på morgonen för att inte riskera att stå utan klocka. En sak vi märkt är att batteriindikatorn verkar lite ojämn och att laddningen ibland ”tickar” snabbare än vid andra tillfällen utan någon direkt förklaring.

Laddningen har annars förbättrats markant jämfört med föregående modell. Vi får 50 procents kapacitet på knappa 15 minuter och en fulladdning ska ta cirka 60 minuter. Genom att välja att ladda en gång per dag har vi snittat 24 minuters laddtid, vilket är riktigt bra. Tyvärr sker laddningen via en ny sidoplacerad docka som även visar tid och laddstatus i horisontellt läge. Detta gör att vi antingen behöver ta med oss denna laddare när vi är på resande fot eller skaffa ytterligare en som kan ligga beredd i väskan, och här hade vi gärna sett att Google följt trenden från sina mobiler och även erbjudit Qi-laddning.

Vi fortsätter med sensorer och hälsorelaterade funktioner där Pixel Watch 4 bygger på Fitbits ekosystem och innehåller en omfattande uppsättning sensorer i form av optisk pulssensor, EKG-sensor (AFib-detektion), SpO₂-sensor (syremättnad), hudtemperatursensor, cEDA-sensor (hudkonduktans för stress) samt 3-axlig accelerometer, gyroskop, barometer, magnetometer och kompass.

Därtill stödjer klockan 40+ träningslägen, inklusive löpning, cykling, simning, yoga och high-intensity interval training (HIIT). Den kan automatiskt känna igen aktiviteter som löpning, promenader och cykling efter 15 minuter. Nya funktioner inkluderar bland annat avancerad löpanalys (kadens, steglängd, markkontakt), Cardio Load och Readiness Score för att balansera träning och återhämtning, AI-genererade träningsrekommendationer via Fitbit Premium samt förbättrad sömnspårning med 18 procents högre noggrannhet tack vare integrerade AI-modeller.

När det kommer till sömnmätningen är det onekligen en av de funktioner som vi blir mest positivt överraskade av. Med merparten av de klockor som undertecknad testat tolkas min låga vilopuls i kombination med en stilla position många gånger som sömn, vilket ger en felaktig bild. Men med Pixel Watch 4 upptäcks detta som just bara vila och inte sömn, vilket är imponerande.

Problematisk automatik

Även när det gäller mätningar har vi en del tankar och funderingar. När vi väljer att själva aktivera mätningar fungerar allt mycket bra och vi får framför allt en mycket bra och precis pulsåterkoppling. Men när det kommer till den automatiserade delen är den mycket oberäknelig och här hoppas vi att en kommande uppdatering kan lösa problemen. Låt säga att undertecknad är ute och går, i samma tempo under samma tidsintervall: en dag kan klockan upptäcka detta korrekt som promenad med korrekt tid, för att nästa dag bara upptäcka delar av tiden – eller till och med betydligt längre tider – vilket känns märkligt. Samma gäller löpning: när undertecknad väljer att manuellt starta ett träningspass fungerar allt perfekt och resultaten blir bra, men när vi i stället låter klockan själv identifiera potentiella pass blir, tyvärr, det mesta fel. Distansen blir oftast fel, tempot blir nästan alltid fel och så även pulslägen.

Detta hoppas vi kan justeras med kommande uppdateringar, eller automatiskt när klockan ”lär sig av oss”. Vi kan nämligen uppdatera och justera registrerade värden manuellt och förhoppningsvis få bättre och mer exakta resultat efter hand. Men detta kräver å andra sidan att vi har just dessa exakta värden. I skrivande stund håller undertecknad på att testa att optimera detta genom att använda en alternativ klocka och sedan föra över dess värden till Google Pixel Watch 4:s automatiska resultat. Här återkommer vi med resultaten från detta längre fram.

Vi avrundar med att nämna att Pixel Watch 4 kör Wear OS 6.0, med Googles Material You-gränssnitt som är anpassat för den kupolformade skärmen. Den integreras tätt med Pixel-telefoner och Android 11 eller senare via Pixel Watch-appen. Funktioner som UWB-baserad upplåsning av Pixel-telefoner, Google Wallet, Maps med offline-navigering, YouTube Music och kontroller för Google Home är inbyggda från start, vilket så klart gynnar Googles ekosystem.

Den största nackdelen med klockan hittar vi i en av dess styrkor – Fitbit och dess analys. För att uppnå full funktionalitet krävs ett Fitbit Premium-abonnemang för att låsa upp vissa avancerade funktioner, och detta kostar cirka 100 kronor i månaden – för en klocka som redan från start håller ett högt pris.

Sammantaget är Google Pixel Watch 4 en av de mest kompletta Wear OS-klockorna hittills. Den kombinerar en elegant design med en ljusstark skärm, förbättrad batteritid, avancerade hälsofunktioner och djup integration med Googles tjänster. Samtidigt kvarstår vissa svagheter, främst batteritiden och beroendet av Fitbit Premium, vilket gör att den inte är en självklar vinnare för alla. För Pixel-användare och för dem som vill ha en sömlös Google-upplevelse är den dock det mest attraktiva alternativet på marknaden.

SPECIFIKATIONER

Tillverkare : Google, www.google.com

: Google, www.google.com Cirkapris : 6 690 kr inkl. moms, 5 352 kr exkl. moms

: 6 690 kr inkl. moms, 5 352 kr exkl. moms Skärm : 1,77” AMOLED

: 1,77” AMOLED Ljusstyrka : max 3 000 nits

: max 3 000 nits Vikt : 67 gram

: 67 gram IP-skydd : IP68

: IP68 Trådlöst : 4G LTE + Bluetooth 5.3

: 4G LTE + Bluetooth 5.3 OS : Google Wear OS

: Google Wear OS Batteri : 455 mAh

: 455 mAh Pulsmätare : Ja

: Ja GPS : Ja

: Ja Styrning: Knapp, krona samt pekskärm