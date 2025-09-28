Test: Huawei Watch GT 6

Huawei Watch GT 6 5 / 6 Betyg 2 999 kr Pris För Premiumkänsla i material och design, grym batteritid, hög ljusstark AMOLED skärm, sensorer med hög precision, gott om träningsfunktioner för ”allt”, nya cykelfunktioner, Emot Begränsad till blåtand mot mobil för omvärldskommunikation, vi hade velat styra den längsta ljusstyrkenivån, inte det bästa apputbudet. Rekommenderas till Söker du en sport och hälsoorienterad klocka med lång batteritid till ett mer attraktivt pris så kommer Huawei Watch GT 6 inte att göra någon besviken.

Huawei Watch GT 6 är nästa steg i utvecklingen inom högprecisions sport- och hälsoklockor.

För en tid sedan lanserade Huawei sin Watch 5 serie som är lite av företagets flaggskeppsserie med det bästa inom avancerade hälsomätningar och aktivitetsspårning samtidigt som fokus även ligger på att tillhandahålla en klocka med hög premiumkänsla både sett till materialval och komfort. Nu har så turen kommit till lanseringen av det senaste tillskottet inom GT serien i form av Huawei Watch GT 6. GT-serien är klockor som har det primära fokuset på aktiva användare som söker en lite mer sportig klocka med lång batteritid, många sportlägen och högprecisions mätningar av bland annat puls och sömn. Förutom att erbjuda förbättrad precision jämfört med tidigare modell så kommer klockan även med en ny funktion i form av virtuell cykeleffektmätning vilket gör GT 6 till branschens första klocka som kan beräkna cykeleffekt utan externa sensorer.

Sportklocka med premiumkänsla

Huawei har med Watch GT 6 (46 millimeter) tagit ytterligare ett steg i utvecklingen av sina sport- och hälsoklockor. Denna modell, som även omfattar en 41 millimeters och en Pro modell, kombinerar robusta materialval med avancerad teknik och en batteritid som få konkurrenter kan matcha. Vi har under ett par veckor fått möjlighet att titta närmare på och testa den gröna modellen vilket sedan legat som grund för denna genomgång. Vi kommer avslutningsvis även att lyfta fram de primära skillnaderna gentemot Promodellen för dig som vill har lite extra.

Vi börjar med att titta på materialval och design. 46 millimeters versionen av Watch GT 6 är byggd i rostfritt stål med en glasfront och en baksida i keramiskt material, vilket ger både hållbarhet och en premiumkänsla. Klockan väger cirka 51 gram utan armband, vilket gör den relativt lätt för sin storlek. Den erbjuds med flera olika armbandsalternativ, bland annat fluoroelastomer, kompositläder och vävda band där vi enkelt kan byta och mixa och matcha som vi önskar eller varför inte använda olika uppsättningar baserat på olika tillfällen. Designen är sportig men samtidigt elegant (lite beroende på färgval), vilket gör att den fungerar lika bra på gymmet som i vardagen. Framför allt så vill vi lyfta fram klockans passform som sitter på plats även under mer intensiva löp pass i naturen utan att klockan ”guppar” och blir störande, något som även ligger till grund för bra mätvärden, mer om detta nedan.

Vi fortsätter med skärmen där klockan är utrustad med en 1,47-tums AMOLED-skärm med en upplösning på 466 × 466 pixlar (317 PPI) vilket än relativt standardiserad för denna storlek. Ljusstyrkan däremot når upp till hela 3 000 nits, vilket är mer än dubbelt så mycket som föregångaren GT 5 och gör skärmen fullt läsbar även i starkt solljus och som framför allt underlättar läsning där vi exempelvis springer i kraftigt regn. Men samtidigt som vi får en mycket trevlig och på dagtid grym skärm så finns här även en avigsida som vi inte riktigt förstår och det gäller den lägsta ljusstyrkan som även den har justerats och blivit starkare.

Detta kan låta som en lite larvig del men faktum är att ljust, under natten, nästan blir störande ljust och här hade vi gärna sett en lösning som lät oss justera dessa nivåer och med en möjlighet att själv kunna styra just ljusstyrka i olika miljöer skulle även kunna optimera batteriet än mer.

För annars är just batteri en av de mest imponerande aspekterna med Huawei Watch GT 6. Tack vare en ny högkisel-batteriteknik har energitätheten ökat med 37 procent, vilket ger en batteritid, enligt Huawei, på: upp till 21 dagar vid lätt användning, upp till 12 dagar vid normal användning och upp till 40 timmar i GPS-intensivt sportläge. Vid våra tester som omfattar en normal användning men med träning om mellan 90–100 minuter sex dagar i veckan där vi loggande samtliga aktiviteter så hade vi efter 14 dagars användning ändå elva procents batteri kvar i klockan vilket är extremt imponerande. Nu ska här tilläggas att vi nästan uteslutande har bra träningsförhållande sett till gps täckning vilket minimerar tiden att söka och komma rätt med dess positionering vilket så klart haft en positiv inverkan.

När det kommer till laddning så stödjer klockan 20 watts trådlös laddning så även när vi håller på att få slut på batteriet kan laddning under en fikarast ge oss tillräcklig kraft för ytterligare ett par dagar och vi ställer oss här samma fråga som vanligt, hur kommer det sig att Apple och Samsung ligger så långt efter på detta område?

Beroende av mobil

Vi kommer så in på klockans sensorer och övriga tekniska egenskaper där Huawei Watch GT 6, som förväntat, är utrustad med en rad sensorer för både träning och hälsa vilket bland annat omfattar accelerometer, gyroskop och magnetometer, optisk pulssensor med stöd för arytmianalys, barometer och altimeter för höjd- och tryckmätning, temperatursensor för hud- och omgivningstemperatur samt SpO₂-sensor för blodsyremätning. Klockan använder även Huaweis nya Sunflower Positioning System, som kombinerar flera GNSS-band (GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS och NavIC) för en 20 procents högre noggrannhet i positionering vilket framför allt kommer till nytta i områden med mer begränsat mottagning eller där signaler studsar mellan höga byggnader.

Även om klockan ska erbjuda en högre noggrannhet så har vi inte kunnat testa just detta men vi kan snabbt konstatera att precisionen är hög då vi får exakta och direkta anvisningar när vi springer och växlar mellan mindre skogsvägar som bitvis är relativt tätt placerade.

Ser vi till anslutningar så har Watch GT 6 stöd för blåtand 6.0 (inklusive LE och A2DP) samt NFC (dock med ett begränsat stöd för betalningar i Europa). Klockan stödjer Huaweis egen plattform samt mobiler med Android (9.0+) eller iOS (13.0+) och detta är viktigt då det vare sig finns stöd för Wi-Fi eller mobilnät, vilket innebär att klockan är beroende av en smartphone för vissa funktioner och detta är kanske den enda riktig nackdelen med klockan.

Går vi över till träningsdelen så har Huawei laget mycket fokus på just träning och hälsodadata samt hur dessa korrelerar. Klockan kommer med, näst intill sedvanliga, över 100 sportlägen, inklusive löpning, cykling, simning, golf och skidåkning men sedan har Huawei även adderad en virtuell cykeleffektmätning vilket gör modellen till branschens första klocka som kan beräkna cykeleffekt utan extern sensor. Denna kompletteras sedan med en FTP-mätningslösning (Functional Threshold Power) för cyklister med effektmätare.

Men klockans erbjuder även delar som fallavkänning och SOS-funktion för ökad säkerhet, vilket så klart kräver att du även har med dig din mobil samt en förbättrad, mer avancerad, sömn- och stressmätningsintegration med emotionell analys i 12 olika tillstånd. Faktum är att denna funktion är en av de mest intressanta uppdateringarna sett till dess precision. Detta då undertecknad har en skada på delar som reglerar sömn vilket gör att jag sover väldigt lite och oregelbundet samtidigt som jag har en mycket låg vilopuls, ett tillstånd som gör att i princip alla klockor går bet på mina olika sömnstadier och många gånger gratulerar till utmärkt sömn även om det i verkligenheten varit dålig. Men med Watch GT 6 har jag faktiskt kommit närmare ett korrekt resultat än jag gjort med någon annan klocka.

Avslutningsvis så erbjuder klockan även SpO₂, HRV och pulsvågsanalys för hjärt- och lungfunktionsanslys. Även om dessa håller en hög precision så är det viktigt att inte förlita sig blint på dess mätningar utan se och använda dem som ett sätt att skapa en hälso baseline för att följa och utvärdera förändringar. Appen som används för att utvärdera och sammanställa dessa data är Huawei Health och kommer som med övriga av Huaweis lösningar att fungera lite olika beroende på vilket OS vi använder och även om klockas OS, HarmonyOS 6.0, i sig är smidigt att använda och kommer med de flesta funktioner och appstöd som vi behöver så behöver så finns inte samma apputbud som för Android och Ios så om det är en specifik app som du ”måste” ha på / till din klocka så är det helt klart värt att undersöka detta innan.

Sammantaget är dock Huawei Watch GT 6 en avancerad sport- och hälsoklocka som kombinerar lång batteritid, högkvalitativ skärm och ett brett utbud av sensorer. Den är särskilt intressant för cyklister och uthållighetsidrottare tack vare sina unika träningsfunktioner. Samtidigt som den delvis begränsas av ett mindre utvecklat ekosystem för appar och avsaknaden av vissa smarta funktioner som mobilbetalningar för vissa regioner. Men för de som prioriterar batteritid, träningsprecision och robust design är den emellertid ett av de mest attraktiva alternativen på marknaden.

För dig som sedan vill ta ytterligare ett kliv upp så erbjuder som nämnts även Huawei Watch GT 6 Pro som för att göra en enkel sammanfattning kommer med extra avancerade hälsomätningar, bland annat EKG-funktion och mer robusta sportmetrikverktyg samt en högre nivå av premiumkonstruktion i titan, safirglas och keramik, vilket i sin tur ger en lite högre vikt samt ett betydligt högre pris.

SPECIFIKATIONER

Tillverkare : Huawei, www.huawei.com

: Huawei, www.huawei.com Cirkapris : 2 999 kr inkl. moms, 2 399 kr exkl. moms

: 2 999 kr inkl. moms, 2 399 kr exkl. moms Storlek : 46 mm

: 46 mm Vikt : 51 gram

: 51 gram Skärm : 1,47” AMOLED

: 1,47” AMOLED Ljusstyrka : 3000 nits

: 3000 nits Batteritid : upp till 21 dagar

: upp till 21 dagar Knappar : Roterande krona samt tryckknapp

: Roterande krona samt tryckknapp Anslutning : BT

: BT Träningsmodeller: mer än 100 stycken