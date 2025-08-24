Test: Inet System G70 i7 5070 Ti – Powered By MSI

Review Inet System G70 i7 5070 Ti - Powered By MSIBox 0 5 / 6 Betyg 24 999 kr Pris För Ett stilrent system med imponerade insyn i systemet, väl avväga komponenter, hög prestanda och stabilitet från start, tystgående, ett gamingsystem som fungerar lika bra till kreativt arbete, enkelt att bygga vidare på, bra grundläggande optimering och inga onödiga program. Emot Den inkluderade M2 disken kunde varit av snabbare modell, B-chippet på moderkortet ger delvis begränsade OC möjligheter för processorn, IO portarnas placering kan bli ett litet problem beroende på chassits placering. Rekommenderas till Söker du ett kraftfullt system för spel eller kreativt arbete med möjligheter till vidare utbyggnad är Inet System G70 i7 5070 Ti - Powered By MSI ett riktigt bra val.

Inet System G70 i7 5070 Ti – Powered By MSI är en specialdesignad gamingrigg som passar lika bra till mer hardcore gamers som innehållsskapare.

Inet har under senare tid tagit ett intressant initiativ genom att själva testa och optimera olika typer av datorsystem för att på detta sätt underlätta för slutanvändaren som vill ha ett mer specifikt system med enkla uppgraderingsmöjligheter men utan att behöva gå igenom HCL listor för att hitta den optimala konfigurationen och hårdvarumixen. Inet System G70 i7 5070 Ti – Powered By MSI är som namnet antyder en rigg som baseras på hårdvara från MSI och systemet är dessutom Ultimate klassad vilket innebär att det innehåller minst sex speciellt utvalda och testade MSI komponenter. Systemet är dessutom både noggrant designat och monterat för maximal prestanda och för att skapa ett perfekt samspel med MSI:s hårdvara och mjukvara. I detta system handlar detta om en stomme i MSI:s Moderkort, grafikkort, nätaggregat, vattenkylning, chassi och SSD där Inets, som de själva utrycker det, ”datornördar” sätter ihop systemet och ser till att allt fungerar optimalt direkt från start och kanske framför allt helt utan bloatware och onödiga program. Allt för att du som slutanvändare ska kunna får en mer personlig dator på enklast möjliga vis.

Sammanfattande grund

Vi börjar genomgången med en mer övergripande inblick i var det är vi får. Inet System G70 i7/5070 Ti – Powered By MSI är en stationär gamingdator byggd för hög prestanda i 1440p och 4K-upplösning, utrustad med Intels överklockningsbara Core i7‑14700KF processor och NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti för krävande spel och kreativa uppgifter. Den är optimerad för spelare och innehållsskapare som vill ha höga bildinställningar, ray tracing och AI-funktioner som DLSS 4. Modellen är byggd med utvalda MSI‑komponenter för maximal kompatibilitet och stabilitet och kommer i vår testade konfiguration med 32 gigabyte DDR5 6000MHz CL36 minne av modellen Kingston FURY Beast vilka stödjer automatisk optimering via AMD EXPO/Intel XMP 3.0 samt en M2 baserad lagringsenhet på en terabyte, mer om denna nedan.

Tack vare sin generösa hårdvaruspecifikation är ett system som klarar de flesta spel som Doom: The Dark Ages, Battlefield 6, Cyberpunk 2077, Microsoft Flight Simulator 2024 och Hogwarts Legacy i 4K med höga till Ultra inställningar i samverkan med DLSS4. Men enheten är även ett utmärkt hybridsystem som passar för mer kreativa arbetsflöden som videoredigering och färgkorrigering i bland annat Adobe Premiere Pro, DaVinci Resolve och After Effects eller inom 3D‑modellering och rendering i program som Blender, Autodesk Maya och Cinema 4D, eller varför inte inom AI‑ och maskininlärningsprojekt som TensorFlow och PyTorch.

Vi har under en period kikat närmare på systemet och kommer först att gå igenom och lyfta valet av de MSI enheter som Inet valt för att sedan gå in på såväl utbyggnadsalternativ och vidare optimering via MSIs programvara för att systemet ska kunna växla upp ytterligare en prestandanivå.

270 graders panoramaglas

Första ut blir en genomgång av enheten chassi vilket heter MSI MAG Pano M100R PZ Svart vilket är ett mATX‑chassi som kombinerar modern design med genomtänkta bygglösningar för både stil och funktion. Redan vid första anblicken fångar den 270 gradiga panoramaglaspanelen ögat med en konstruktion som inte bara visar upp komponenterna från flera vinklar, utan även förstärker känslan av ett öppet och luftigt bygge. Chassit mäter 235 millimeter i bredd, 440 millimeter i djup och 405 millimeter i höjd, med en vikt på 8,66 kilo. Den robusta stålkonstruktionen i kombination med glaset ger en premiumkänsla, och hela layouten är anpassad för att smidigt kunna hantera både standard mATX- och Mini‑ITX‑moderkort samt speciallösningar som MSI:s BTF‑ och Project Zero‑modeller med back‑connect för en renare installation-

Invändigt erbjuder Pano M100R PZ fem expansionsplatser, vilket ger gott om utrymme för extra PCIe‑kort och uppgraderingar över tid. Lagringsmöjligheterna består av dedikerade fästen för en 2,5tumenhet samt en delad plats som kan husera antingen en 2,5 eller en 3,5 tums disk, vilket ger flexibilitet för både SSD- och HDD‑användare. Luftflödet är väl tillgodosett genom mesh‑ytor och strategiska fläktplaceringar: totalt finns stöd för upp till nio fläktar – inklusive tre 120 millimetersplatser på sidan, tre i toppen (alternativt två på 140 millimeter), en i botten samt en bakre position för 120 eller 140 millimeter. Från start levereras chassit med fyra förinstallerade ARGB‑fläktar (en på 140 och tre på 120 millimeter), styrbara via en inbyggd fläktkontroller, och för vattenkylningsentusiaster finns plats för en 360 millimeters radiator i toppen eller mindre alternativ bak och på andra ytor.

En del som förvånade oss lite var ljudnivån. Då chassits inte kommer med någon direkt ljuddämpning så befarade vi att ljudet skulle vara för påtagligt, framför allt under tyngre belastning, men här har Inet verkligen gjort ett bra jobb och fått ner ljudnivåerna på fullt acceptable nivåer.

IO‑panelen är placerad i chassits nedre vänstra sida för snabb åtkomst och inkluderar en kombinerad 3,5 mm‑port för hörlur/mikrofon, en USB 3.0 Type‑A, en USB 3.1 Gen 2 Type‑C samt LED‑kontrollknapp för snabb justering av belysningen. Vi kan dock känna att även om lösningen är snygg och lite annorlunda så kan den bli ett problem då samtliga enheter som ansluts kommer att ”sticka ut” från chassit och även riskera att slås emot, framför allt om chassit placeras på golvet.

Sammantaget är dock MSI MAG Pano M100R PZ Svart ett chassi som balanserar stil, byggvänlighet och expansionsmöjligheter, vilket gör det till ett attraktivt val för både gamers och kreatörer som vill kombinera snygg estetik med hög praktisk funktion.

Överklockning i minimalt format

Vi försätter med moderkortet som är ett MSI B760M Gaming Plus WIFI vilket är ett mATX moderkort utvecklat för Intels 12:e, 13:e och 14:e generation Core‑processorer och som kombinerar robust konstruktion med funktioner som tilltalar både gamers och kreativa användare. Kortet bygger på Intels B760‑chipset och har en solid 6‑lagers PCB‑design med förstärkta PCIe‑ och minnesplatser för ökad hållbarhet och för att klara av vikten även från de tyngsta grafikkorten. VRM‑lösningen består av en 12‑fasers strömförsörjning med högkvalitativa komponenter, vilket säkerställer stabil drift även vid tung belastning och vid överklockning. Kylningen är genomtänkt med stora kylflänsar över både VRM och chipset, kompletterat av M.2 Shield Frozr‑kylplattor som håller även de snabbaste och varmaste NVMe‑enheter svala och bibehåller prestanda under längre sessioner utan att enheten ska behöva kliva ner i hastighet på grund av överhettning.

Minnesstödet omfattar DDR5‑moduler i dubbla kanaler, med hastigheter över 6 800 MHz (överklockning), vilket öppnar för högre bandbredd och respons vid exempelvis spel eller tunga arbetsflöden. Mest imponerande här var vi när vi testade koret med dubbla minnesmängden och fyra banker där kortet behöll en stabil drift i 6000 megahertz. På lagringssidan finns två M.2‑platser (PCIe 4.0 x4) för snabba SSD‑enheter, samt fyra SATA3 portar för traditionella hårddiskar eller 2,5 tums SSD:er. RAID 0/1/5/10 stöds över SATA, vilket ger möjlighet till både prestandaoptimering och dataskydd.

Ljuddelen är byggd med MSI Audio Boost‑teknik och högklassiga kondensatorer för ren signal och bättre detaljrikedom i ljudbilden, oavsett om vi väljer att använda ett gaming headset eller externa högtalare. IO‑panelen erbjuder ett brett urval av anslutningar vilket omfattar: multipla USB 3.2 Gen 1/Gen 2‑portar, USB Type‑C, 2,5 GbE LAN, HDMI och DisplayPort för integrerad grafik, samt kombinerad ljudanslutning. Den trådlösa uppkopplingen sker via Intel Wi‑Fi 6E och Bluetooth 5.3, vilket ger hög överföringshastighet, låg latens och stabil anslutning både i spel och vid streaming. Värt att notera, för dig som testar och blir lite förbryllad, är att då systemet kommer med en Intel Core i7‑14700KF processor så finns inte något stöd för iGPU utan skärmar måste anslutas via det diskreta grafikkortet, mer om detta nedan.

För överklockningsentusiaster erbjuder moderkortet finjustering av CPU‑ och RAM‑inställningar via BIOS och MSI:s mjukvara, där MSI Center samlar verktyg för systemmonitorering, prestandaprofiler och fläktstyrning. Funktionen Memory Try It! underlättar optimering av minneshastigheter utan att kräva djup teknisk erfarenhet och ett perfekt verktyg för dig som vill uppgradera eller byta minnen med tiden.

Sammantaget är MSI B760M Gaming Plus WIFI ett välbalanserat moderkort som kombinerar stabilitet, moderna anslutningar och goda expansionsmöjligheter för en kompakt, men kraftfull, datorplattform.

DLSS4 optimerad grafik

Vi kommer så till det så viktiga grafikkortet som här består av MSIs GeForce RTX 5070 Ti 16 GB Shadow 3X OC vilket är ett grafikkort som förenar hög prestanda med ett diskret, robust yttre och avancerad kylteknik. Ett kort som är framtaget för entusiaster som kräver toppklass i både spel och kreativt arbete. Designen bygger på NVIDIAs senaste Blackwell‑arkitektur, vilket innebär stöd för femte generationens Tensor kärnor, fjärde generationens ray tracing kärnor och den banbrytande DLSS 4 tekniken. Kortets fysiska konstruktion är SFF‑Ready, vilket gör det möjligt att bygga i mindre chassin utan att kompromissa med kraften. Den förstärkta metallramen och bakplåten med ventilationsöppningar förbättrar både stabilitet och luftflöde, medan den svarta, matta finishen och rena linjerna ger ett modernt, stilrent uttryck som dessutom matchar chassit perfekt.

Kylningen sköts av den välutvecklade Tri‑Fan‑lösningen med MSI:s TORX Fan 5.0, där tre ringbågar binder samman fläktbladen för att ge upp till 23 procents ökat luftflöde jämfört med standard axialfläktar. Vid låg belastning aktiveras Zero Frozr, vilket stoppar fläktarna helt för att eliminera ljud, medan värmen leds bort från GPU och minnesmoduler via en nickelpläterad kopparbasplatta och kvadratiskt formade Core Pipes som maximerar kontaktytan mot kylflänsen. Tillsammans med högkvalitativa värmeledande kuddar säkerställs att även kritiska komponenter håller optimal temperatur oavsett belastning.

Strömförsörjningen sker via extra kraftfulla DrMOS‑lösningar och en PCB med förtjockat kopparlager för bättre ledningsförmåga och värmeavledning, och extra säkringar ger skydd mot elektriska skador. Kortet är utrustat med tre DisplayPort 1.4a och en HDMI 2.1a, vilket ger stöd för höga uppdateringsfrekvenser och 4K/8K‑output till flera skärmar samtidigt. Själva strömmatningen sker via en 16 pinnars ATX3.1 anslutning vilket ger en mer stilren installation med minimalt med kablar och maximalt luftflöde.

I spel levererar RTX 5070 Ti imponerande prestanda över flera upplösningar: i 1080p kan du förvänta dig tresiffrig bildfrekvens i de flesta AAA‑titlar med maxade inställningar; i 1440p hålls höga FPS även med ray tracing aktiverat; och i 4K möjliggör DLSS 4 med Multi Frame Generation att även grafiskt tunga titlar flyter med bibehållen skärpa. För kreativt arbete i applikationer som Adobe Premiere Pro, DaVinci Resolve och Blender ger NVIDIAs Studio‑drivrutiner och hårdvaruacceleration tydliga prestandafördelar med allt från snabbare rendering och export till smidigare realtidsförhandsvisning, se mer konkreta värden i tabellen.

När det kommer till överklockningspotentialen så är denna god tack vare den kraftfulla kylningen och strömdesignen. Med MSI:s egen Afterburner programvara får vi full kontroll över klockfrekvenser, spänning och fläktkurvor, samt realtidsövervakning av temperaturer och belastning. Det ger entusiasten möjlighet att pressa ut det sista ur hårdvaran, oavsett om målet är högre FPS i spel eller kortare renderingstider i produktionsflöden. Vi har här tagit fram en lämplig, bas-överklockning, som kan följas, se tabell.

Spel / Applikation 1080p Ultra 1440p Ultra 4K Ultra 4K Ultra + DLSS 4 (Quality) Cyberpunk 2077 (RT Ultra) ~118 FPS ~92 FPS ~54 FPS ~102 FPS Hogwarts Legacy ~142 FPS ~110 FPS ~63 FPS ~119 FPS Call of Duty: MW III ~210 FPS ~165 FPS ~96 FPS ~178 FPS Baldur’s Gate 3 ~175 FPS ~138 FPS ~81 FPS ~150 FPS Forza Horizon 5 ~190 FPS ~152 FPS ~88 FPS ~162 FPS Blender (OptiX render) – BMW‑scen – – Render ~38 % snabbare än RTX 4070 Ti – Adobe Premiere Pro – 4K export (H.264) – – ~32 % snabbare än RTX 4070 Ti –

Rekommenderad Afterburner‑inställning

Parameter Rekommenderat värde Kommentar Core Clock (GPU) +110 MHz Ger märkbar FPS‑höjning i både rasterisering och ray tracing utan instabilitet på de flesta exemplar. Memory Clock (VRAM) +600 MHz (effektiv +1200 MHz) Förbättrar bandbredd, särskilt i höga upplösningar och tunga kreativa arbetsflöden. Power Limit 110 % Tillåter GPU:n att hålla högre boostfrekvenser längre under tung belastning. Temp Limit 78 °C Ger extra andrum innan GPU:n börjar sänka klockfrekvenser. Fan Curve Anpassad, start vid 40 °C, 70 % vid 70 °C Balanserar ljudnivå och kylning – TORX Fan 5.0 är effektiv och tyst på dessa nivåer. Voltage Control +0–15 mV Endast om extra stabilitet behövs vid högre klock, annars lämna på standard.

Kraft för framtida uppgraderingar

För att driva systemet hittar vi sedan MSI:S nätaggregat MAG A850GL PCIE5 II vilket är ett nätaggregat som tydligt positionerar sig i den övre mellanklassen för entusiastbyggen, med en kombination av modern design, hög verkningsgrad och stöd för de allra senaste strömstandarderna. Konstruktionen följer Intels ATX 3.1-specifikation och är redo för PCIe 5.1, vilket innebär att enheten utan problem kan leverera de kraftspikar som dagens kraftfulla komponenter kräver med upp till dubbla den totala uteffekten och tre gånger högsta tillåtna effektspik för grafikkort.

Den inre arkitekturen bygger på en LLC Full Bridge-topologi med DC till DC moduler, något som ger stabil spänningsreglering och god effektivitet även vid varierande belastning. Komponentvalet inkluderar kvalitativa kondensatorer av industriell klass för lång livslängd och driftsäkerhet, samt ett enskilt +12 V-skena (single rail) som kan leverera hela 70,5 A till systemets mest strömhungriga delar.

När det gäller anslutningar är nätaggregatet fullt modulärt vilket ger vårt system flera fördelar vilket bland annat omfattar: mindre kabelkaos, bättre luftflöde och kylning, lättare installation och underhåll, flexibilitet för framtida uppgraderingar samt enklare förvaring av oanvända kablar. MSI skickar med ett komplett kabelpaket anpassat för både kraftfulla gamingbyggen och mer specialiserade arbetsstationer. Här ingår:

1 × ATX 20+4 pins

2 × EPS 4+4 pins för CPU

1 × PCIe 16‑pins till 16‑pins (native, upp till 600 W för de nyare RTX korten och perfekt för systemets inkluderade kort)

4 × PCIe 6+2 pins för äldre eller fler GPU-konfigurationer

8 × SATA

4 × Molex samt 1 × FDD-adapter

Samtliga kablar är platta och svarta för att underlätta dragning och gömning, vilket bidrar till ett renare bygge och bättre luftflöde. MSI inkluderar dessutom en påse för att förvara oanvända kablar, vilket minskar risken för trassel och oordning.

Kylningen sköts av en 120 millimeters fläkt med Fluid Dynamic Bearing (FDB), känd för lång livslängd och tyst gång. Vid låg till medelhög belastning arbetar fläkten på lägre varv för att minimera ljudnivån, och varvar upp först när kylbehovet ökar.

I fråga om certifieringar levereras enheten med 80 PLUS Gold och Cybenetics Gold, vilket borgar för hög energieffektivitet och lägre värmeutveckling. Dessutom har den ett omfattande skyddspaket med bland annat OCP, OVP, OPP, OTP, SCP och UVP, vilket ger extra trygghet vid långvarig drift för såväl aggregatet i sig som anslutna enheter.

Med 850 W kontinuerlig effekt och de kraftreserver som ATX 3.1-standarden tillåter är MAG A850GL PCIE5 II fullt kapabel att driva system med flaggskeppskort ända upp till NVIDIA RTX 5090 eller AMD Radeon RX 7900 XTX i kombination med en strömtörstig flerkärnig processor, snabb lagring och omfattande kringutrustning utan att kompromissa med stabilitet eller säkerhet. Det ska dock tilläggas att system med den absolut tyngsta hårdvaran inte kommer att ha utrymme för överklockning och är detta ett alternativ så bör du satsa på ett aggregat på minst 1000 watt.

Högeffektiv kylning med A-RGB

För att maximera ett systems prestanda och garantera stabil drift även under långvarig hög, eller till och med överklockad, belastning så behöver ett system en effektiv kylning för processorn. Inet System G70 i7 5070 Ti – Powered By MSI är utrustad med MSI MAG Coreliquid A13 360 Svart som är en högpresterande sluten vattenkylare som kombinerar stilren estetik med teknisk precision för att möta kraven hos både entusiastbyggare och gamers och som är en perfekt stomme för denna rigg. Med sin helsvarta finish och diskreta men effektfulla A-RGB-belysning på både fläktar och pumphuvud, är den designad för att smälta in i moderna datorbyggen samtidigt som den tillför en visuell dynamik. Radiatorn mäter 394 millimeter i bredd, 120 millimeter i djup och har en tjocklek på 27 millimeter. Radiatorkablarna är 400 millimeter långa, vilket ger god flexibilitet vid montering i olika chassilayouter och passar tack vare sin mjuka design perfekt i denna rigg.

Materialvalen är noggrant avvägda för att optimera både värmeöverföring och hållbarhet. Radiatorn är tillverkad i aluminium för att hålla vikten nere och motstå korrosion, medan kylplattan mot processorn är i koppar för maximal värmeledningsförmåga. Kombinationen av dessa material säkerställer en effektiv värmeavledning från processorn till kylmediet och vidare ut till radiatorn.

Fläktarna är av typen MSI Cycloblade 7, där tre 120 millimeters enheter arbetar inom ett varvtalsintervall på 500–2000 varv per minut. De levererar ett luftflöde på upp till 62,6 CFM och ett statiskt tryck på 2,25 mmH₂O, vilket gör dem perfekt lämpade för att pressa luft genom den täta lamellstrukturen i radiatorn. Fläktarnas A-RGB-belysning är adresserbara via 3-pin 5V-anslutning och kan synkroniseras med moderkortets ljusstyrning, vilket ger användaren möjlighet att skapa allt från subtila ljusövergångar till pulserande färgspel som matchar övriga komponenter.

Pumpen är integrerad i kylblocket och arbetar vid upp till 3800 varav per minut. Den är konstruerad för att ge ett jämnt och stabilt flöde av kylvätska, samtidigt som den håller ljudnivån nere. Med en strömförbrukning på endast 2,88 watt är den dessutom energieffektiv, och dess interna design minimerar vibrationer för att ytterligare reducera ljud.

Trots sin kapacitet är ljudnivån imponerande låg. Vid maximal belastning uppgår fläktljudet till knappa 30 decibel, vilket är tyst nog för att inte störa under spel eller arbete, även under dygnets lite tystade timmar. Pumpen i sig arbetar vid cirka 20 decibel, vilket gör den nästintill ohörbar i detta chassi.

Sammanfattningsvis är MSI MAG Coreliquid A13 360 Svart en välbalanserad AIO-lösning som kombinerar robust byggkvalitet, effektiv kylning och låg ljudnivå med en modern, RGB-integrerad design. Den är ett attraktivt val för användare som vill ha både prestanda och estetik i sitt system och skapar en perfekt visuell effekt i detta chassi.

En stabil mellanklass gamingdisk

Vi avrundar komponent genomgången med att titta närmare på systemets lagringslösning. Denna baseras på MSI Spatium M450 PCIe 4.0 NVMe på en terabyt vilket är en M2 SSD som riktar sig till användare som vill kombinera modern lagringsteknik med ett konkurrenskraftigt pris. Den bygger på en Phison E19T-kontrollern, en strömsnål och DRAM-lös lösning som är optimerad för att leverera stabil prestanda inom PCIe Gen4-segmentet utan att generera onödigt hög värme. Kontrollenheten arbetar med en fyrkanalig arkitektur och är känd för sin tillförlitlighet över hård belastning och låga latens, vilket gör den väl lämpad för både stationära och bärbara datorer där energieffektivitet och lite lägre värmeutveckling är en prioritet.

Minnestypen som används är 3D NAND-flash, vilket innebär att minnescellerna är staplade vertikalt i flera lager. Denna teknik möjliggör högre lagringstäthet och bättre uthållighet jämfört med traditionell plan NAND, samtidigt som den bidrar till lägre produktionskostnader. Kombinationen av Phison E19T och 3D NAND ger en balanserad mix av prestanda och livslängd, vilket är intressant särskilt för konsumenter som inte behöver de allra högsta överföringshastigheterna som mer avancerade Gen4 enheter kan erbjuda.

Med en lagringskapacitet på en terabyte erbjuder Spatium M450 gott om utrymme för såväl operativsystem som multipla spel och mer utrymmeskrävande applikationer. Den maximala sekventiella läshastigheten ligger på upp till 3 400 megabyte per sekund och skrivhastigheten på upp till 2 400 megabyte per sekund. Detta placerar den i mellanklassen för PCIe 4.0-enheter, och är en hastighet som är mer än tillräckligt för att ge snabba laddningstider och responsiv systemkänsla i vardagliga och spelrelaterade scenarier.

Eftersom modellen saknar integrerad värmespridare är värmeutvecklingen en faktor att beakta. Phison E19T är dock designad för att hålla temperaturerna under kontroll även vid längre skrivsessioner, och i kombination med systemets goda luftflöde och moderkortets extra kraftigs kylfläns över just disken så upplever vi aldrig någon prestandastrypning.

När det gäller hållbarhet är den beräknade livslängden specificerad till 600 TBW (terabytes written), vilket innebär att man kan skriva om hela diskens kapacitet hundratals gånger innan minnescellerna når sin slitgräns. I praktiken motsvarar detta många års normalanvändning, även för krävande användare. MSI backar upp detta med en femårig garanti, eller tills TBW-gränsen uppnås, vilket ger en extra trygghet för långsiktig användning.

Sammanfattningsvis är MSI Spatium M450 PCIe 4.0 NVMe 1TB en välavvägd SSD som kombinerar en effektiv kontroller, beprövad 3D NAND-teknik och tillräcklig prestanda för de flesta användningsområden. Den erbjuder en bra balans mellan hastighet, kapacitet och uthållighet, samtidigt som dess energieffektiva design och hanterbara värmeutveckling gör den till smart val för detta system. Samtidigt så är disken, beroende på vilka spel som liras, kanske systemets svagare punkt och spelar du har spel där mycket data måste laddas in och ut kontinuerligt under spelandet, inte bara under själva uppstarten, så kan det vara värt att satsa på snabbare disk som typ MSI:s Spatium M480.

Ytterligare ett tips kan vara att installera ytterligare en M2 disk och fördela operativsystem på den ena disken medan spel och appar installeras på den andra för att på detta sätt fördela belastning och öka totalprestandan.

Vidare systemoptimering

Som sista del i denna genomgång har vi även tittat närmare på överklockning och optimering. Vi har valt att dela upp denna på två huvudområden. Det första via bios men sedan även via Intels Windows baserad programvara XTU, detta då B760 inte tillåter klassisk multiplikator‑OC i BIOS. Viktigt att tänka på här är att även om två system kan ha samma specifikationer med samma komponenter så kan det ändå skilja sig när det kommer till överklockning då varje krets är unik och vissa är ”bättre” och vissa är ”sämre” vilket resulterar i olika potential.

Steg‑för‑steg i BIOS

Uppdatera BIOS

Ladda ner senaste BIOS från MSI:s supportsida och uppdatera via M‑Flash i BIOS.

i BIOS. Nyare BIOS ger ofta bättre minneskompatibilitet, stabilitet och stöd för 14:e gen‑processorer samt bättre möjligheter till överklockning.

Aktivera XMP/EXPO för DDR5

Gå till OC → Extreme Memory Profile (XMP) och välj Profile 1 .

och välj . Detta sätter minnet till dess specificerade hastighet (till exempel DDR5‑6000/6800 MHz) och tajta timings.

MSI:s Memory Boost‑teknik hjälper att stabilisera höga frekvenser.

Höj strömbudgeten (Power Limits)

Under OC → CPU Features : Long Duration Power Limit (PL1) : sätt till 253 W eller högre. Short Duration Power Limit (PL2) : sätt till 288 W eller högre. Tau (tid för PL2): sätt till max (till exempel 128 sek eller “Unlimited”).

: Detta låter processorn hålla hög turbofrekvens längre.

Justera Load‑Line Calibration (LLC)

Under OC → DigitALL Power : Sätt CPU Load‑Line Calibration Control till Mode 4–5 för att minska Vdroop under last.

: Ger stabilare spänning vid höga frekvenser.

Ställ även in CPU Current Limit till Max.

Optimera kylningen

Aktivera Frozr AI Cooling i BIOS.

i BIOS. Ställ in fläktkurvor manuellt för att hålla CPU‑temperaturen under 85 °C vid tung last.

Tack vare systemets effektiva CPU kylare kan vi enkelt överklocka vår 14700KF processor.

AVX‑offset (valfritt)

Om du planerar att köra tunga AVX‑laster (till exempel rendering), kan du sätta AVX Offset till ‑1 eller ‑2 för att sänka värmeutvecklingen utan att påverka spelprestanda.

till ‑1 eller ‑2 för att sänka värmeutvecklingen utan att påverka spelprestanda. Ställ även in Intels Turbo Boost Max 3 i läget PÅ samt aktivera Enhanced Turbo vilket ger möjlighet att boosta alla kärnor simultant.

PCIe & M.2‑optimering

Se till att PCIe Link Speed är satt till Gen4 för grafikkort och M.2‑platser.

är satt till för grafikkort och M.2‑platser. Aktivera M.2 Genie om du vill köra RAID på NVMe‑diskar.

Voltage Settings

Ställ in CPU Voltage Mode till Adaptive

till Justera CPU Core Voltage Offset: minska i steg om 0,05 volt i taget. Om stabilt sänk ytterligare 0,05. Varje sänkning kan sänka värmen i systemet.

XTU optimering:

P‑Core Ratio : +1 multiplikator över standard (ger ca +100 MHz)

: +1 multiplikator över standard (ger ca +100 MHz) E‑Core Ratio : +1 multiplikator över standard

: +1 multiplikator över standard AVX Ratio Offset : ‑1 (för att minska värme vid tunga AVX‑laster)

: ‑1 (för att minska värme vid tunga AVX‑laster) Min Cache Ratio : 45 + Max Cache Ratio : 47 (Ger lite extra minnesbandbredd och lägre latens)

: 45 + : 47 (Ger lite extra minnesbandbredd och lägre latens) Kör sedan XTU Stress Test och om systemet är stabilt med en temp under 85 grader, höj multiplerna ovan med ytterligare ett steg. Om det är instabilt, antingen minska multipler eller justera offset mot 0-värdet è testa och återupprepa.

Dessa modeller kan sedan antingen kompletteras eller delvis bytas ut mot att använda MSI:s program MSI Center vilket är samlingsplatsen från Windows för att genomföra allt från Systemdiagnos & övervakning till att konfigurera och aktivera olika typer av använda scenarion, hantera fläktar, styra RGB integration och göra enklare justering av CPU‑ och minnesinställningar direkt i Windows.

SPECIFIKATIONER

Tillverkare : Inet/MSI, www.inet.se / www.msi.com

Cirkapris : 24 999 kr inkl. moms, 19 999 kr exkl. moms

Mått : 235 x 440 x 405 mm

Moderkort : MSI B760M Gaming Plus WIFI

CPU : Intel Core I7 – 14700KF

CPUKylare : MSI MAG Coreliquid A13 360

Grafik : MSI GeForce RTX 5070 Ti 16GB Shadow 3X OC

Minne : Kingston 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL36

Lagring : MSI Spatium M450 PCIe 4.0 NVMe 1TB

PSU: MSI MAG A850GL PCIE5 II