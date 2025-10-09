Test: JBL Horizon 3

JBL Horizon 3 5 / 6 Betyg 1 689 kr Pris För Gedigen konstruktion med visuellt tilltalande design, ren och bred ljudbild, lätt att använda, integrerat sov- ”vakna” ljus, kan ladda mobil via USBporten, Tydlig display, lättanvänd integration med app. Emot Vi hade velat kunna ansluta strömmande tjänster så att vi vaknar till ex. vald spotifylista, det hade varit trevligt med batteridrift. Rekommenderas till JBL Horizon 3 är ett klockrent alternativ för alla som vill ha en lättanvänd väckarklocka, radio och blåtandshögtalare där ljudet är lika viktigt som enkelheten att använda.

JBL Horizon 3 – en modern, klassisk, klockradio med premiumkänsla och underbart balanserad ljudbild.

JBL Horizon 3 är en klockradiohögtalare som kombinerar klassisk väckarklocka med modern ljudteknik och smarta funktioner. Med sina mått på 209 x 137 x 83 mm och en vikt på 0,78 kg är den kompakt nog att passa på nattduksbordet, men tillräckligt robust för att inge en känsla av kvalitet. Designen är mjukt rundad och stilren, med en front täckt av tyg och en tydlig display som gör den till en diskret men funktionell del av sovrummet men som även fungerar lika bra på soffbordet eller köksön.

Stort ljud i litet format

JBL har lagt vikt vid hållbarhet i Horizon 3. Högtalartyget är vävt av 100 procent återvunnen polyestertråd, och den yttre ramen består av minst 85 procent återvunnen PC/ABS-plast. Förpackningen är FSC-certifierad och tryckt med sojabläck, vilket gör att enheten inte bara känns modern utan också miljömedveten vilket är en del som blir allt viktigare.

Hjärtat i Horizon 3 hittar vi i JBL:s välkända Pro Sound, levererat via två 1,5-tums fullregisterelement med en uteffekt på 2 x 5 W RMS. Frekvensomfånget sträcker sig från 65 Hz till 20 kHz, vilket ger en balanserad ljudbild med tydliga röster och tillräcklig bas för att fylla ett sovrum eller kök. Signal/brus-förhållandet på över 80 dB bidrar till ett rent och klart ljud, oavsett om man lyssnar på radio, strömmar musik via blåtand 5.3 eller bara använder den som väckarklocka. Här ser vi även ett nära samband med JBLs mindre portabla högtalare som även de erbjuder ett mycket kraftfullt ljud sett till enhetens format.

Horizon 3 är dock så mycket mer än bara en klockradio. Den erbjuder DAB/DAB+ och FM-radio, Bluetooth-strömning, samt en soluppgångseffekt som gradvis ökar ljusstyrkan för att väcka användaren på ett mjukare sätt. Dessutom finns ett viloläge med naturljud som havsvågor, regn eller skogsljud, vilket gör den lika användbar för insomning som för uppvaknande och denna funktion är klockren i miljöer där det annars kan förekomma störande omgivande ljud.

Tydlig display

Den stora, lättlästa LCD-displayen visar tid och inställningar tydligt, och ljusstyrkan kan justeras för att inte störa nattsömnen. Kontrollerna är intuitiva, med en roterande multifunktionsknapp och mjuka knappar som gör det enkelt att ställa in alarm, byta radiostation eller justera volymen även i mörker och hela upplägget passar verkligen alla åldrar vilket även inkluderar de äldre.

På enhetens baksida så hittar vi som sagt en inbyggd LED-belysning som kan fungera både som nattlampa för alla som inte vill sova i ett komplett mörker och som del av soluppgångseffekten. Ljuset kan anpassas i färgtemperatur och intensitet via JBL One-appen, vilket ger en personlig och stämningsfull upplevelse. Appen kan sägas fungerar som en förlängning av enheten och gör det möjligt att förutom att anpassa bakgrundsbelysning, välja naturljud, ställa in larm och byta radiostationer utan att behöva använda de fysiska knapparna. Detta ger en smidigare användarupplevelse och gör att man kan styra enheten direkt från sängen eller valfri plats.

Det vi däremot saknar, och som vi från början trott var en funktion som skulle finnas i appen är möjligheten att vakna till egen musik från exempelvis Spotify som inte erbjuds. Om detta är en lösning som skulle gå att lösa via en kommande uppdatering låter vi vara osagt men med tanke på att priset ändå ligger relativt högt så hade vi gärna sett denna möjlighet.

På höger sida finns även en USB-C-port (5 V/3 A) som gör det möjligt att ladda mobiltelefoner eller andra enheter direkt från klockradion. Detta gör Horizon 3 till en praktisk hubb på nattduksbordet, där både ljud, ljus och laddning samlas i en enhet. Även här hade vi gärna sett en lösning med ett integrerat batteri vilket gjort att vi även kunnat ha med enheten på campingturer eller liknande.

Sammantaget är JBL Horizon 3 bäst för den som vill ha en kombination av väckarklocka, radio och blåtandshögtalare i ett stilrent paket. Den är särskilt lämpad för personer som uppskattar enkelhet, tydlig display och bra ljud snarare än avancerade smarta funktioner. För den som vill ha en pålitlig klockradio med premiumkänsla, snygg design och JBL:s ljudkvalitet är Horizon 3 ett starkt alternativ, men för den som söker maximal funktionalitet och streamingintegration kan den upplevas som begränsad.

SPECIFIKATIONER

Tillverkare : JBL, www.jbl.se

Cirkapris : 1 689 kr inkl. moms, 1 351 kr exkl. moms

Vikt : 780 gram

Mått : 225 x 142 x 160

DAB område : 174,928 MHz–239,200 MHz

FM område : 87,5 MHz–108 MHz

Effekt : 2 x 5 W RMS

Element : 2 x 1,5 tum (fullregister)

Blåtand : V5.3

Blåtandsprofil : A2DP V1.4, AVRCP V1.6

USB-laddning: 5 V/3 A