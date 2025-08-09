Test: Microsoft Surface Laptop Copilot plus PC 13,8

Microsoft Surface Laptop Copilot+ PC 13,8 5 / 6 Betyg 15 399 kr Pris För Stilren lösning, behåller kompabilitet med tidigare Surface utrustning, mycket trevlig skärm med lite högre upplösning, touchpanelen är ett suveränt hjälpmedel, stabil trådlös anslutning, bra prestanda över lag, mycket bra lösning för digitala möten, mycket bra batteritid och snabb laddning. Emot Lite hög prisbild, vi kan inte anpassa modellen som önskar då vi gärna sett Elite modellen och mer ram i detta format, visst strul med full kompabilitet. Rekommenderas till Microsoft Surface Laptop Copilot+ PC 13,8 är en klockren bärbar kompanjon för alla som arbetar mobilt stora delar av sin tid oavsett om du är student, företagare eller bara vill ha maximal flexibilitet sett till arbetsplatser.

Microsoft Surface Laptop Copilot plus PC 13,8 kombinerar hög prestanda med lång batteritid och en suverän skärm i ett slimmat format.

Microsoft Surface Laptop Copilot+ PC 13,8 är en ultratunn och lätt ARM-driven 13,8-tumslaptop med Snapdragon X plus, AI-acceleration och PixelSense Flow-pekskärm som levererar imponerande prestanda, exceptionell batteritid och smidig anslutning i ett robust unibody-chassi, men den har även vissa begränsningar när det kommer till RAM-uppgraderbarhet, val av processor och som med övriga ARM modeller så finns även viss x86-emuleringskompatibilitet som enda kompromisser.

Prestanda efter storlek

Microsoft Surface Laptop Copilot+ PC 13,8 är som nämnts byggd runt en tunn unibody-chassi i återvunnen aluminium med en minimal profil på 17,5 millimeter tjocklek och en vikt om 1,35 kilo. Under huven hittar vi en Qualcomm Snapdragon X Plus-processor med 10 kärnor eller det kraftfullare Snapdragon X Elite-alternativet med 12 kärnor, kombinerat med 16 GB LPDDR5x-minne som är lött direkt på moderkortet. Tyvärr så valet av processor direkt kopplat till enhetens skärmstorlek där just 13,8 tums modellen bara går att få med tiokärnors alternativet medan den större 15 tums modellen å andra sidan bara går att få med tolvkärnors Elite modellen.

Detsamma gäller lagringen som består av en snabb PCIe-SSD på 256 gigabyte för Plus modellen medan Elite alternativet går att få med upp till 512 gigabyte. Värt att notera är även att det förekommer alternativa konfigurationer i olika länder men detta är vad som gäller för Sverige i skrivandes stund. Till detta så får vi även en dedikerad neuralprocessor (NPU) på ungefär 45 TOPS som möjliggör lokala AI-beräkningar direkt i operativsystemet och som även är grunder för själva Copilot konceptet.

Värt att noter när det gäller uppgraderingsmöjligheter är att RAM-minnet är permanent lött på moderkortet, vilket förhindrar eftermontering, men SSD-enheten är modulär och kan bytas ut av auktoriserade serviceverkstäder (det finns även guider för att uppgradera själv men då faller garantin). Ytterligare underlättas servicemöjligheterna av att bottenplattan inte är limmad, utan fäst med skruvar, vilket ger lättare återvinningsbara och reparerbara komponenter.

Ser vi till prestandan och då kanske framför allt till skillnaden mellan Plus och Elite modellen så tappar Plusmodellen två kärnor samt att dessa inte når samma boost prestanda som Elitevarianten. För mer vardaglig användning som officearbete, surfande och mailande samt tittande på Youtube eller likande så spelar detta mindre roll men om vi växlar upp och vill använda program som DaVinci Resolve då kommer skillnaden mellan dessa båda alternativ att märkas ganska tydligt så ett tips är att redan från start fundera på vad enheten ska användas till.

Perfekt för långa arbetsdagar

Vi fortsätter med skärmen och möts här av en 13,8 tums PixelSense Flow panel med ett 3:2-format, 2 304 × 1 536 pixlars upplösning och en maximal uppdateringsfrekvens på 120 Hz. Panelen bygger på IPS-teknik och når upp till 600 nits ljusstyrka med stöd för HDR och adaptiv färgkalibrering, vilket ger ett brett färgomfång och god kontrast även i direkt solljus. Det tunna ramverket runt panelen ger en modern känsla och att skärmen är tryckkänslig öppnar för både penna och pekgester i Windows 11. Just skärmen är en av de delar som vi verkligen vill lyfta med Microsofts enhet då vi dels får en lite högre upplösning jämfört med flera av konkurrerade modeller som stannar vid 1920, dels att vi även får möjlighet till den tryckkänsliga ytan vilket dramatiskt ökar produktiviteten när vi jobbar med områden som bild- och filmredigering.

Trots dessa ”extra funktioner” så är batteritiden en av Surface Laptop 7:s mest framträdande egenskaper, med tester som visar upp till strax över 20 timmars kontinuerlig videouppspelning vid 150 nits och automatisk ljusstyrka avstängd. I praktiska tester med en blandning av webbsurfning och kontorsarbete ligger batteritiden alltid kvar över 12 timmar, vilket räcker för hela arbetsdagen och långt in på kvällen utan att vi behöver ladda och som bärbara dator när vi är på resande fot där vi bara använder datorn kortare stunder åt gången så kan vi faktiskt ta oss genom en hel vecka på en laddning vilket är lite av den magiska känsla vi vant oss vid från Qualcomm modeller.

I anslutningsväg har Surface Laptop 13,8 utrustas med två Thunderbolt 4 certifierade USB-C/USB4-portar som stöder både laddning, dataöverföring i upp till 40 gigabit per sekund samt upp till tre externa 4 K-skärmar vid 60 Hz genom kompatibla dockor. Därtill finns en USB-A 3.1-port för äldre enheter, en ljudkombinationsutgång (3,5 mm) samt trådlösa anslutningar via Wi-Fi 7 och Bluetooth 5.4 för snabba, låglatenta nätverk och tillbehörsanslutningar. För alla som sedan tidigare har eller har haft en Surface enhet så finns här även den klassiska Surface Connect-porten för laddning eller tillbehör.

Den digitala mötesplattformen

Ljudet levereras av dubbelkanaliga stereohögtalare som, trots sin kompakta placering i chassit, levererar klar diskant och tillräcklig volym för videokonferenser och som även ger en godkänd volym när vi ser på film eller lyssnar på musik även om externa hörlurar är att föredra. Kameran består av en 1080p-webbkamera med IR-sensor för Windows Hello-inloggning och ett sekundärt 2 MP-läge för AI-förbättrade videoeffekter i Teams-samtal, vilket höjer upplevelsen vid alla former av digitala möten och live-streaming. Alla funktioner som bland annat för brusreducering och bakgrundsoskärpa ligger sedan samlade i Windows Studio Effects.

När vi kommer till tangentbordet är det ett bakgrundsbelyst, så kallat chiclet-format med cirka 1,5 millimeters tangentdjup som erbjuder en komfortabel och tyst skrivkänsla. Nedanför tangentbordet sitter en haptisk pekplatta med hög precision och tyst klickrespons och bra taktil feedback, vilket bidrar till snabb och exakt navigering vilket i kombination med den pekkänsliga skärmen erbjuder en hög tillförlitlighet och responsivitet i både produktivitets- och kreativt baserade program.

Den största nackdelen med enheten, som med övriga ARM baserade plattformar, är den delvis begränsade mjukvarukompatibiliteten för Windows on ARM med risken för emuleringsdriven prestandaförlust i vissa äldre x86-applikationer i de fall som framför allt företag väljer lösningen men kanske framför allt avsaknaden av stöd för ett flertal olika skrivare och MFP enheter så som Canon som i skrivandes stund inte tagit fram en lösning för plattformen.

Men för de flesta vardagliga arbetsuppgifter är Surface Laptop 13,8 en av marknadens mest allsidiga och framtidssäkrade Copilot+ PC modeller.

SPECIFIKATIONER

Tillverkare : Microsoft, www.microsoft.com

Cirkapris : 15 399 kr inkl. moms, 12 319 kr exkl. moms

Mått : 301 x 220 x 17,5 mm

Vikt : 1,34 Kg

Skärmstorlek : 13,8”

Ljusstyrka : 600 nits

Paneltyp : PixelSense Flow

Upplösning : 2304 x 1536

CPU : Snapdragon X Plus

Ram : 16 gigabyte LPDDR5x

Lagring : 256 GB PCIe Gen4

Grafik : Adreno

Portar : 2x USB-C (TB4) + 1x USB-A + 3,5mm

Högtalare : 2st med Dolby Atmos

WiFi : Wi-Fi 7

Blåtand : v5.4

Kamera : 2 MP IR

Batteri: 54 Wh