Test: OnePlus 15

OnePlus 15 5 / 6 Betyg 12 490 kr Pris För Grym prestanda, enormt batteri, snabb laddning, mycket bra linser, UFS4.1 för snabb lagring, bra värmehantering, minimal ram runt skärmen, bra prisnivå, modellen är faktiskt IP69 klassad. Emot Skärmen är ett litet steg bakåt, även om kameralösningen är bra så ”saknar” vi den färgprofil som Hasselblad samarbetet gav, det finns vissa indikationer på att just IP69 klassningen kan komma att göra ett reparationer som ligger utanför garanti kan komma att bli markant dyrare, lite buggigt skalOS under våra tester. Rekommenderas till OnePlus 15 är ett prestandamonster med enastående batteritid vilket gör den till ett utmärkt, allsidigt, verktyg i vår mobila vardag.

OnePlus 15 är en av de mest ambitiösa flaggskeppssatsningarna under 2025 och är en mobil som tydligt kombinerar rå prestanda med avancerad AI integration i en prismässigt mycket intressant lösning.

OnePlus följer upp succén med OnePlus 13 som tidigt i år satte nivån för vad en flaggskepps mobil kan prestera med att i årets elfte timme lansera en av världens första mobiler baserade på Qualcomms senaste superchip Snapdragon Elite Gen5 som tar både prestanda, AI och energieffektivitet till helt nya nivåer. Som den uppmärksamma ser så heter alltså modellen inte nummer 14 och även om OnePlus själva lyfter fram detta hopp som ” två generationers uppgradering” så har sanningen med hoppen mer troligen koppling mot att kineser undviker nummer 4 som är lite av ett ”otursnummer”. Oavsett vilket så var det med mycket stort intresse som vi tog oss an denna mobil med vars prestanda vi fick en fingervisning om under Qualcomms årliga event tidigare i år.

Trippla chip

OnePlus 15 design bygger vidare på OnePlus tradition av minimalistisk, elegant modell med en tunn profil och symmetriska linjer. Telefonen mäter 161,42 millimeter på höjden och med en vikt på cirka 211 gram (beroende på färf) får vi en balanserad känsla i handen. Materialvalen består av aluminiumram och Gorilla Glass Victus 2 på framsidan, medan baksidan erbjuds i tre färgkombinationer i form av Sand Storm, Black samt Ultra Violet, där varje variant har en distinkt textur för bättre grepp och premiumkänsla.

Under skalet sitter Snapdragon 8 Elite Gen 5, en av de mest kraftfulla mobilprocessorerna på marknaden i skrivandes stund och en lösning som OnePlus är bland de första tillverkarna att lansera. Den kompletteras av ett LPDDR5X RAM på upp till 16 gigabyte och UFS 4.1‑lagring på upp till 512 gigabyte. Modellen lanseras även i en variant med 12/256 gigabyte men då denna kombination bara är marginellt billigare så finns knappast någon anledning att välja denna. Redan i denna baskonfiguration så märks en markant prestandaskillnad jämfört med föregående modell där appar numera öppnas omedelbart, multitasking sker utan fördröjning och att AI‑funktioner som realtidsöversättning, bildigenkänning och smarta assistenter kan köras direkt på enheten utan att behöva kommunicera via molnet för bearbetning. OnePlus har dessutom integrerat ett särskilt NPU‑chip som ökar AI‑prestandan med över 30 procent, vilket gör att funktioner som AI Writer, AI Scan och AI Portrait Glow fungerar med mycket hög precision och prestanda samtidigt som mobilen bibehåller en låg energiförbrukning.

Självklart har även enhetens GPU del även uppgraderats med det nya chippet och vi får här Adreno 840 som körs i upp till 1 200 megahertz vilket ger såväl spelande som mer kreativt arbete en rejäl boost och ett flyt vid växling mellan appar som vi aldrig upplevt tidigare.

Snabb skärm

Skärmen är en LTPO OLED på 6,78 tum med en upplösning på 2 772 x 1 272 (FHD+) med 450 ppi och en uppdateringsfrekvens på upp till 165 hertz vid spelande vilket ger ett underbart flyt och följsamhet även i snabba scenväxlingar. Skärmen stöder Dolby Vision och kan nå en ljusstyrka på upp mot 1800 nits, vilket gör den idealisk för både gaming och filmvisning. Ett särskilt 3200 Hz ”pekkänslighetschip” gör att varje beröring registreras med nästan noll fördröjning, vilket är perfekt inte minst vid e‑sportspelande. Precis som föregående modell får vi även stöd för 100 procents DCI-P3.

Även om skärmen kanske är optimerad för snabbare visning och hantering av rörligt material så måste undertecknad ändå lyfta fram dess underbara färghantering när vi jobbar med bilder i alla handa appar, en lösning som blir än bättre tack vare enhetens kraft och AI integration. Annars så är faktiskt skärmen lite av ett steg tillbaka från föregående modell vilket erbjöd en högre upplösning och än bättre bildhantering i vissa lägen.

När vi kommer till batteriet så hittar vi en av mobilens stora nyheter. Batteriet är på 7 300 milliampertimmar i en klassisk OnePlus dual-cell uppsättning med två celler om vardera 3 650 milliampertimmar. Mobilen stöder 120 watts SuperVooc snabbladdning, vilket innebär att mobilen kan laddas från 1 till 100 procent på knappa 40 minuter. Dessutom finns stöd för 50 watts trådlös laddning via OnePlus egna teknik kallad Airvooc, vilket gör det möjligt att nå 47 procent på 30 minuters laddning.

Men vad innebär då detta i verkligheten? Vid normal användning, det vill säga en blandning av arbete, surf och spelande samt så klart ett antal samtal och sms/mms konversationer så klarar vi oss utan problem genom två fulla dagar. Men går vi över till lite med intensivt spelande av mer krävande titlar så kan fortfarande en dag bli ett absolut maximum. Men då har vi som sagt den blixtsnabba laddningen så batteriet kommer sällan att bli ett problem.

Nya kameralösningar

Den del som vi dock var mest intresserade av inför lanseringen var kameraintegrationen. Anledningen till detta var att OnePlus, den 12e september 2025 avslutade sitt samarbete med Hasselblad som utan tvekan haft en positiv inverkan på de senaste modellernas bild och filmresultat.

OnePlus 15 erbjuder ett trippelt 50 megapixels kamerasystem med en huvudkamera baserad på Sony IMX906 (f/1.8, OIS), en ultravidvinkel baserad på OV50D sensorn och en baserad på S5KJN5 sensorn med 3,5x optisk zoom som tack vare AI ska erbjuda upp till sju gångers optiskt likande bildkvalité. Kameran drivs av OnePlus egen DetailMax Engine, som kombinerar flera HDR‑bilder för att skapa extremt detaljrika foton. Funktioner som Clear Night Engine gör nattfotografering skarpare och mer naturlig, medan AI Perfect Shot automatiskt korrigerar blinkningar eller misslyckade poser i porträtt.

Detta ger oss en lösning som vi rent generellt skulle säga presterar minst lika bra bilder som tidigare lösning men där vi kanske delvis kan missa vissa filter som var kopplade mot hasselblad. Framför allt så lyckas mobilen fånga naturbilder med en enorm färgåtergivning och bilder som tas nu under höstens färgprakt blir onekligen magiska. Sedan ska vi även tillägga att vi fick mobilen innan slutgiltig version av programvara var tillgänglig vilket, vi i varje fall tror, kan ha haft en inverkan på framför allt AI hanteringen av zoomade bilder som i vissa lägen fick vissa felaktiga förvridningar.

Ytterligare ett plus till denna modell är annars filmfunktionen som här erbjuder 4K med 120 bilder per sekund, en lösning som möjlig tack vare enhetens Qualcomm lösning. Men nu är det inte bara den snabba bildhastigheten som imponerar utan även filmandet i sig vilken även omfattar ljudupptagning är riktigt, riktigt bra med ett brett dynamisk färgomfång som både ger oss bättre filmer från start och som är perfekt för efterbearbetning av vårt material.

Operativsystemet OxygenOS 16 är ett skalOS till Android men är optimerat för att vara både snabbare och mer intelligent. Med funktioner som Mind Space och Plus Key kan vi organisera scheman, skapa tankekartor och använda AI‑drivna skrivverktyg direkt i systemet. Dessutom är systemet helt integrerat med Google Gemini, vilket ger en personlig AI‑upplevelse i livets alla sammanhang oavsett om vi tänker resor, arbete eller studier. Vi kan dock känna att det ibland kan bli lite väl mycket AI inom alla appar vilket för en som ”bara” vill ha en lättanvänd mobil så skulle det kanske vara smartare med en renare lösning.

Precis som med kameradelen så upplevde vi även en del buggar under våra tester vilka delvis rättades till dagen innan lansering men det känns som att det finns mer att göra här och att mobilen, med kommande uppdateringar, kommer att höja användarupplevelsen ytterligare en nivå.

Vi måste kort även avsluta med att lyfta priset, för med en prislapp på knappa 12 500 för 16/512 gigabytes modellen vid lansering får vi en av de kraftfullaste mobilerna i skrivandes stund till ett pris som ligger avsevärt lägre flera av konkurrenterna. Till detta så bundlad OnePlus även med antingen en platta eller Gimbal under lanseringen vilket gör det till ett riktigt fynd.

Sammanfattningsvis är OnePlus 15 en mobil som riktar sig till lite mer avancerade power-användare, gamers och kreatörer, med fokus på exceptionell prestanda, kamera i toppklass och AI‑driven användarupplevelse eller kort och gott en enhet som är både ett arbetsverktyg och underhållningsmaskin i ett.

SPECIFIKATIONER

Tillverkare : OnePlus, www.oneplus.com

: OnePlus, www.oneplus.com Cirkapris : 12 490 kr inkl. moms, 9 992 kr exkl. moms

: 12 490 kr inkl. moms, 9 992 kr exkl. moms CPU : Snapdragon 8 Elite Gen5

: Snapdragon 8 Elite Gen5 Lagring : 512 GB

: 512 GB Ram : 16 GB

: 16 GB Mått : 161,4 x 76,7 x 8,1-8,2 mm

: 161,4 x 76,7 x 8,1-8,2 mm Vikt : 211-215 gram

: 211-215 gram Skärm : 6,78 tum

: 6,78 tum Upplösning : 2 772 x 1 272 @450 ppi

: 2 772 x 1 272 @450 ppi Skärmtyp : AMOLED

: AMOLED Batteri : 7 300 mAh

: 7 300 mAh Kamera : 50 MP + 50 -MP + 50 MP + 32 MP front

: 50 MP + 50 -MP + 50 MP + 32 MP front WiFi : 4×4 MIMO WiFi7

: 4×4 MIMO WiFi7 Blåtand: V6 med SBC, AAC, LDAC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5.0