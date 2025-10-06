Test: OnePlus Pad Lite

OnePlus Pad Lite 5 / 6 Betyg 2 490 kr Pris För Välbyggd och stilren design med hög kvalitetskänsla, hög batterikapacitet och lång drifttid, fyra högtalare med för klassen bra ljud, prisvärd (framför allt LTE modellen). Emot Kamerorna har en klar begränsning, skärmen är lite för ljussvag för arbete utomhus, vi får ingen fingertrycksläsare, riktig multitasking blir klart lidande, bara WiFi5. Rekommenderas till OnePlus Pad Lite är en prispressad platta som passar för våra yngre, studenter som vill ta anteckningar eller varför inte som en hubb för det smarta uppkopplade hemmet.

OnePlus Pad Lite är en prisvärd surfplatta som passar både både vardagsanvändare och studenter.

Under sommaren 2025 lanserade OnePlus sin flaggskepps surfplatta kallad Pad 3 vilket var en enhet som fick full pott i vår test. Trots att modellen höll en för klassen överkomlig prisnivå så finns det alltid användare som ville komma ner till en än mer human nivå och som inte behövde all den kraft som Pad 3 erbjöd. Det var därför med stort intresse som vi fick möjlighet att testa företagets ingångsmodell kallad OnePlus Pad Lite, en enhet som vid lanseringen går att köpa för klart överkomliga 2 490 kronor. Frågan är nu bara om de kompromisser som OnePlus valt att göra även begränsat enhetens funktionalitet för mycket och till vem eller vilka som enheten passar bäst.

Din vardskompanjon

OnePlus Pad Lite är en surfplatta som placerar sig i det prisvärda segmentet men ändå levererar en rad funktioner som gör den intressant för både vardagsanvändare och studenter. Med en skärmstorlek på 27,94 cm (11 tum) och en upplösning på 1920 × 1200 pixlar erbjuder den en tydlig balans mellan portabilitet och användarupplevelse. Skärmen är av LCD-typ och når upp till 500 nits ljusstyrka, vilket räcker för inomhusbruk och enklare utomhusanvändning, även om direkt solljus kan vara /är en utmaning.

Uppdateringsfrekvensen växlar dynamiskt mellan 60 och 90 Hz, vilket ger en smidigare känsla vid scrollning och enklare spel. OnePlus har även integrerat ögonkomfortteknik som reducerar blått ljus och flimmer, något som gör plattan mer behaglig vid längre läspass eller filmkvällar och en funktion som vi skulle säga är ett måste om och när vi tänkt att våra barn ska använda enheten.

Under skalet sitter en MediaTek Helio G100-processor, en systemkrets som är optimerad för mer vardagliga uppgifter som surf, streaming och enklare produktivitetsappar och även mer casual gaming eller, om vi ska vara lite elaka, spel för yngre barn. Modellen finns i konfigurationer med 6 eller 8 gigabyte RAM, där toppmodellen även erbjuder LTE-stöd för mobil uppkoppling. Lagringsutrymmet ligger på 128 gigabyte, vilket är tillräckligt för appar, dokument och en hel del media.

Batteriet är en av enhetens starkaste punkter. Med en kapacitet på 9340 milliampertimmar klarar den upp till 11 timmars videouppspelning, cirka 80 timmars musiklyssning och den ska erbjuda en imponerande standby-tid på upp till 54 dagar. Laddningen sker via USB-C och modellen stöder 33 watts SUPERVOOC snabbladdning, vilket innebär att plattan snabbt kan fyllas på inför en ny dags användning även om det sett till OnePlus i övrigt mycket snabba och kraftfulla laddning på toppmodellerna ska ses som relativt medioker.

Bra ljud men enkel kamera

Vi fortsätter med ljudupplevelsen som även den är väl genomtänkt. Fyra högtalare med Hi-Res-certifiering och OnePlus egen ljudteknik skapar ett omslutande och välbalanserat ljudfält som gör surfplattan till en liten bärbar bioupplevelse. Detta gör den särskilt lämpad för filmtittande, serier och musikstreaming men den höjer även spelandet minst en nivå.

Kamerorna däremot är mer funktionella än imponerande. Både fram- och baksidan är utrustade med fem megapixelsensorer, vilket räcker för videosamtal, enklare dokumentfotografering och digitala anteckningar och även som en rolig lösning för barn men inte för mer seriös fotografering.

När det gäller användningsområden är OnePlus Pad Lite främst riktad mot studenter, familjer och vardagsanvändare. Den fungerar utmärkt för digitalt lärande, streaming, sociala medier och lättare produktivitet. Funktioner som multitasking via Open Canvas gör det möjligt att köra två appar parallellt, vilket är praktiskt för exempelvis studier eller arbete. Nu ska sägas att vi bara testat modellen med sex gigabyte Ram och här kan vi tycka att du bör satsa på den lite mer kraftfulla modellen med LTE och åtta gigabyte ram då det bara skiljer ett par hundra kronor. Då modellen även har ett särskilt barnläge med föräldrakontroller så blir den dessutom till ett tryggt alternativ för yngre användare.

Sammantaget är OnePlus Pad Lite en surfplatta som lyckas kombinera ett attraktivt pris med en välavvägd uppsättning funktioner. Den är inte byggd för att konkurrera med premiumplattor, men för vardagsanvändning, studier och underhållning är den ett stabilt och prisvärt alternativ. Dess styrkor ligger i batteritiden, ljudet och byggkvaliteten, medan svagheterna främst återfinns i kamerorna, skärmens ljusstyrka och den begränsade prestandan. För den som söker en pålitlig surfplatta under 3000 kronor är den ett av de mest balanserade valen på marknaden idag.

SPECIFIKATIONER

Tillverkare : OnePlus, www.oneplus.com

: OnePlus, www.oneplus.com Cirkapris : 2 490 kr inkl. moms, 1 992 kr exkl. moms

: 2 490 kr inkl. moms, 1 992 kr exkl. moms CPU : MediaTek Helio G100

: MediaTek Helio G100 Lagring : 128 GB

: 128 GB Ram : 6 GB

: 6 GB Mått : 166,46 x 354,91 x 7,39 mm

: 166,46 x 354,91 x 7,39 mm Vikt : 530 gram

: 530 gram Skärm : 11 tum

: 11 tum Upplösning : 1920 x 1200 @207 ppi

: 1920 x 1200 @207 ppi Skärmtyp : LCD

: LCD Batteri : 9 340 mAh

: 9 340 mAh Kamera : 5 MP + 5 MP front

: 5 MP + 5 MP front WiFi : WiFi5

: WiFi5 Blåtand : V5.4 med SBC, AAC, aptX, aptX HD, LDAC

: V5.4 med SBC, AAC, aptX, aptX HD, LDAC Ljud: 4 Högtalare