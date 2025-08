Test: Sandberg Solar Charger 40W LightWeight

Sandberg Solar Charger 40W LightWeight 6 / 6 Betyg 1 150 kr Pris För Kompakt format med låg vikt, tålig design, smart lösning med en liten ”extra” väska för laddning, hög effektivitetsgrad, kan ladda via både USB-C och USB-A samtidigt, klarar även mer molniga dagar riktigt bra, medföljande kabinhakar för enkelt fäste. Emot Inga kablar medföljer, totaleffekten över USBportarna blir lite lägre när de används samtidigt. Rekommenderas till Sandberg Solar Charger 40W LightWeight vara en robust och portabel lösning som passar alla som behöver extra laddmöjlighet.

Sandberg Solar Charger 40W LightWeight är en ultraportabel solcellsladdare med hög effektivitetsgrad.

Sandberg Solar Charger 40W LightWeight består av fyra hopfällbara paneler med öppna mått 830 × 321 × 5 millimeter och hopfällda 214 × 321 × 30 millimeter och en låg vikt på endast 0,9 kilo, vilket gör den enkel att bära med i ryggsäcken, portföljen eller fästa med medföljande karbinhakar på till exempel ett tält, packning eller spänna över ett biltak när bilen står still för att på detta vis alltid kunna ladda mobila enheter eller en Power bank.

Trippla laddalternativ

Panelerna använder monokristallina kiselceller med ETFE-laminering för ökad hållbarhet och ljustransmission. Den nominella uteffekten är 40 watt vid optimala förhållanden, vilket motsvarar en verkningsgrad över 230 watt per kvadratmenter. Lamineringen skyddar även cellerna mot UV-strålning och mekaniska påfrestningar samtidigt som den underlättar självrengöring vid regn eller dagg och under vår tids testande med blandat sol och regn så hölls sig panelerna som nya även om de följde med på ganska dammiga vandringar.

Temperaturområdet för drift är från –10 grader Celsius till +65 grader Celsius, vilket ger en bra användningsbredd med allt från högfjällsexpeditioner till hetare sommardagar. Nu har vi inte testat hur väl de fungerar i just kyla men det hade kanske varit optimalt om de kunnat hantera än lite kallare miljö för maximal funktionalitet.

Solar Charger 40W LightWeight har tre typer av utgångar inbyggda i en vattentät kontrollbox som i sin tur är placerad i en liten utbyggd väska på ena sidan, en väska där vi även kan placera in de nödvändigaste kablarna för enklare handhavande. Portarna omfattar en USB-A vilken hanterar 5, 9 eller 12 volt med 3,4 , 2,5 eller 2 amper för maximala 24 watts effekt, en USB-C med 5, 9, 12 eller 15 volt med 3, 3, 2,5 eller 2 amper för maximala 30 watt samt en DC med 18 volt över 2,23 amper för just watt.

USB-C kontakten stöder PD laddning med DC porten med fördel används för att ladda mindre kraftstationer eller power banks. Den totala uteffekten för USB är begränsad till cirka 33 watt om både USB-A och USB-C används samtidigt, medan DC-uttaget kan leverera hela panelens 40 watt under optimala väderförhållanden.

Effektiva celler

Panelens ytskikt och elektronikbox har en så kallad marine grade vattentätning enligt IP67, vilket innebär fullständigt skydd mot damm och att panelen kortvarigt kan nedsänkas i vatten utan att ta skada, vilket kan vara lite extra trevligt om vi exempelvis har med panelen på sjön och skulle råka tappa ner de i vattnet. Stomkonstruktionen är i nylon och hårdplast, med extra slagtålig ram för att klara stötar under just ett mer aktivt friluftsbruk. Zippåsen, eller den lilla väskan, baktill skyddar portarna och rymmer även kablar eller en liten powerbank under laddning. Vi kan även placera delar som en mobil eller hörlurar i detta utrymme under tiden som dessa laddas vilket underlättar när vi är ute och vandrar.

Den del som undertecknad är mest imponerad över är panelernas effektivitet. För alla paneler, mer eller mindre, presterar bra under direkt solljus men Sandberg Solar Charger 40W LightWeight är även otroligt effektiv under mer molniga förhållanden. Vi testade dels att ansluta vår en Snapdragon X Elite laptop när vi jobbade utomhus under just en molnig dag, och trots att vi använde datorn med full belastning under tiden som den laddades så höll sig batteriet sig på nästan full kapacitet under hela dagen.

Vi testade sedan att ladda både en Samsung S25 Ultra samtidigt som vi laddade ett headset och även detta gick med samma hastighet som om vi laddat direkt i ett uttag. Slutligen så valde vi att ladda två lite kraftigare Power Banks och den ena, på 27 000 milliampertimmar laddades utan problem full under en dag medan vår största enhet på 96 000 milliampertimmar kom till 53 procent vilket är riktigt bra.

Faktum är att lösning var så effektiv att den numera alltid laddar en Power bank under dagtid vilken sedan används för att ladda övrig utrustning under nattid vilket gör att vi faktiskt inte laddad vare sig dator, mobil, hörlurar eller drönare via vanligt uttag på över två veckor vilket gör att enheten över förhållandevis kort tid kommer att betala av sig själv.

Så sammantaget är Sandberg Solar Charger 40W LightWeight en av de bästa, bärbara, paneler som vi testat och ett extra verktyg som borde finnas i varje persons verktygslåda oavsett om det handlar om nödutrustning för olika ändamål eller om du jobbar mycket mobilt och alltid vill bara säker på att ha ström till dator, mobil och övriga bärbara enheter.

SPECIFIKATIONER

Tillverkare : Sandberg, www.sandberg.world

: Sandberg, www.sandberg.world Cirkapris : 1 150 kr inkl. moms, 920 exkl. moms

: 1 150 kr inkl. moms, 920 exkl. moms Mått : 214 × 321 × 30 mm

: 214 × 321 × 30 mm Vikt : 0,9 kilo

: 0,9 kilo Uteffekt : Max 40 watt

: Max 40 watt Anslutningar : USB-A, USB-C, DC

: USB-A, USB-C, DC Skyddsklass : IP67

: IP67 Operativ temperatur: -10℃ to + 65℃