Test: Sennheiser HD 500 BAM

Sennheiser HD 500 BAM 6 / 6 Betyg 550 kr Pris För Smidigt format, enkel och flexibel installation, remote på kabeln, grymt bra röstupptagning och även exkludering av störande omgivande ljud, lätt att packa ner, ger befintliga audiofillurar en ny dimension, sitter på plats även under mer aktiva gaming sessioner. Emot Passar inte alla hörlurar, inte samma dynamik som mer professionella externa mikrofoner. Rekommenderas till Sennheiser HD 500 BAM är troligen det bästa tillbehör du kan investera i om du äger ett par av Sennheisers stödda hörlurar.

Med Sennheiser HD 500 BAM förvandlas audiofila hörlurarna i HD 500-serien till kompletta headset för allt från gaming till digitala konferenser.

Sennheiser HD 500 BAM är en bommikrofon som ansluts via företagets twist‑lock‑kontakt och förvandlar hörlurarna i HD 500‑serien till kompletta headset för gaming och alla former av kontorsbruk. Den bygger på en 10 millimeters elektretkondensatorkapsel med kardioidmönster, levereras med 1,5 meters kabel, volymkontroll, mute knapp samt Y‑adapter och är kompatibel med modeller som HD 550, HD 505, HD 560S och HD 620S. Lösningen har en grund i en enkel installation, tydlig röståtergivning och bred kompatibilitet och även om ljudkvaliteten inte når upp till samma nivå som dedikerade externa mikrofoner får vi en mycket smidig lösning som upptar minimalt med plats.

Smidigt tillbehör

Sennheiser HD 500 BAM är med andra ord en lättvikts tillbehörs mikrofon som är utformad med ett kardioidmönster för att ge riktad talupptagning och effektivt reducera störande bakgrundsljud. Detta gör att mikrofonen kan leverera en otroligt tydlig kommunikation även i miljöer med hög ljudnivå, vilket många gånger kan vara avgörande för både spelare och användning i mötes- eller kontorsmiljöer.

Måtten är kompakta och anpassade för att inte störa hörlurarnas ergonomi. Bomarmen är lätt men robust vilket gör att vi kan packa ner den i portfölj eller ryggsäck utan att behöva oro oss för att den går sönder. Mikrofonen ansluts sedan direkt till hörlurarnas kabelport via Sennheisers twist-lock-kontakt. Denna lösning gör att mikrofonen kan monteras och demonteras snabbt utan behov av externa stativ eller gränssnitt samtidigt som den ”sitter fast” även om vi är mer aktiva under vårt spelande. HD 500 BAM använder en 4-polig 3,5 mm CTIA-kontakt, vilket ger en bred kompatibilitet med bärbara datorer, stationära datorer, spelkonsoler och mobila enheter. För ytterligare flexibilitet medföljer en Y-adapter för exempelvis PC-ljudkort med separata mikrofon- och hörlursutgångar

Den längre kabeln är 1,5 meter lång och inkluderar en inbyggd volymkontroll samt mute knapp för mikrofonen, vilket ger oss direkt kontroll över ljudet utan att behöva gå via andra externa inställningar.

Kompatibiliteten omfattar, som nämnts ovan, flera modeller inom HD 500-serien, däribland HD 550, HD 505, HD 560S men även den slutna HD 620S. Dessutom fungerar mikrofonen med äldre modeller i 5-8- och 5-9-serierna, vilket gör den till ett perfekt tillbehör för audiofiler som vill uppgradera sina befintliga hörlurar utan att kompromissa med ljudkvaliteten. Som en liten parentes så finns även specialadaptrar att köpa (inte via Sennheiser) som gör att vi kan ansluta mikrofonen till vanliga 3,5 millimeters anslutningar för att får ett bredare stöd av andra hörlurar.

Tekniskt sett levererar HD 500 BAM en frekvensrespons som är optimerad för tal, med fokus på klarhet och närvaro snarare än full bandbredd. Jämfört med externa mikrofoner, exempelvis USB-baserade kondensatormikrofoner, är ljudkvaliteten något mer begränsad i dynamik och detaljrikedom men sett till den kompakta och mer mobila formatet så är detta en minimal uppoffring sett till det tilltänkta användningsområdet och med en prisbild på runt 550 kronor så måste vi säga att detta är en fullträff.

SPECIFIKATIONER

Tillverkare : Sennheiser, www.sennheiser.com

: Sennheiser, www.sennheiser.com Cirkapris : 550 inkl. moms 440 exkl. moms

: 550 inkl. moms 440 exkl. moms Mikrofon : 10 mm kondensatormikrofon

: 10 mm kondensatormikrofon Mikrofonmönster : kardioid

: kardioid Kontroller : på sladden

: på sladden Kabel : 1,5 meter med Inkluderad Y-adapter

: 1,5 meter med Inkluderad Y-adapter Kompatibla hörlurar (bara Sennheiser): HD505, 518, 550, 558, 559, 560S, 569, 579, 598, 599 samt 620S