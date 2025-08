Test: Shokz OpenDots One

Shokz OpenDots One 5 / 6 Betyg 2 095 kr Pris För Bra passform och riktigt bra batteritid, komplett ljudbild, sitter på plats även under mer aktiva perioder, bra samtal kvalité, låg vikt, möjlighet att skapa egna ljudprofiler. Emot Ljudet kan få störningar vid hög volym, lite känsliga för omgivande ljud, hanteringen är lite känslig/svårhanterlig, samtal är känsliga för vind. Rekommenderas till För dig som söker ett par öppna lurar är Shokz OpenDots One bland de mest kompletta lösningar vi testat.

Med att minimalt format och perfekt passform erbjuder Shokz OpenDots One en för klassen mäktig ljudupplevelse.

Shokz OpenDots One är ett par clip-on-hörlurar som kombinerar ett nästintill vikningsbart, ultralätt format baserade på Shokz egenutvecklade material och formgivning för att erbjuda hög komfort även under längre lyssningspass. Öronkåpan vilar lätt mot den inre öronranden tack vare ett tunt så kallat joint-arc-band i nickel titanlegering som, omslutet av silkesmjuk silikon, ger ett stadigt grepp utan att klämma åt för hårt. Den strategiska placeringen av mjuka silikonpunkter mot örat gör att OpenDots One känns nästintill viktlösa även om de väger 6,5 gram per snäcka, samtidigt som de tål både vardagsbruk och intensivare träningspass.

40-timmars användning

Under skalet sitter två cirkulära driverelement, utvecklade med Shokz Bassphere Technology, som genom en rektangulär ljudkanal levererar fyllig bas och kristallklara diskantnyanser utan att täcka igen hörselgången som mer traditionella i-örat lurar kan göra. De använder DirectPitch teknik för att minimera ljudläckage, och med stöd för Dolby Audio kan vi välja mellan fyra förinställda EQ lägen eller skapa två egna profiler direkt i Shokz appen. Enheten ansluter via Blåtand 5.4 med AAC och SBC vilket upprätthåller en stabil trådlös anslutning på upp till 10 meters avstånd, och tack vare multipoint funktionaliteten ka vi koppla upp lurarna mot två enheter samtidigt för smidig växling mellan till exempel telefon och dator eller platta.

Batteritiden är väl tilltagen för den här typen av öppna hörlurar med upp till 10 timmars speltid på en enda laddning och totalt 40 timmar med laddetuiet, som både stödjer USB-C-laddning och trådlös Qi laddning. En tio minuters snabbladdning ger två timmars extra lyssning, och lurarna laddas fullt på cirka 60 minuter (snäckorna i etuiet) respektive 120 minuter (om både snäckor och etui är tomma).

Samtalskvaliteten hanteras av två AI baserade, brusreducerande, mikrofoner som fångar upp rösten tydligt samtidigt som bakgrundsljud dämpas, vilket gör att vår röst hörs klart och tydligt även i förhållandevis bullriga miljöer. Tack vare det öppna formatet slipper vi även ”röståterkoppling” i örat och kan föra samtal som känns naturliga, men en helt isolerad brusreducering saknas såklart med tanke på designen och för optimal samtalsmiljö rekommenderas lugnare omgivning. Den del som inverkar mest på modellen är vind i alla former och det räcker med att vi rör oss lite snabbare samtidigt som vi roterar huvudet lite för ofta, som när vi ska korsa trafikerade gator, så påverkar vindens kontakt med lurarna så att vi till och från får en form av störande rundgång.

Rent ljud vid rätt volym

Shokz appen blir navet för alla avancerade inställningar där vi bland annat kan aktivera Dolby Audio, växla EQ-lägen, aktivera multipoint-parning, byta trådlösa enheter och uppdatera firmware. Styrningen i övrigt sig sker med antingen en enkel touch på joint-arc-bandet eller batterimodulen, alternativt ett två-finger-nyp som går att justera i appen för volymkontroll, uppspelning/pause och samtalshantering. Vill vi byta låt eller ringa upp röstassistenten gör vi det via långtryck, allt med en responsivitet som i den nyare firmwareversionen blivit mer pålitlig men som ibland kan kräva en justering av passformen för optimal registrering och ska vi vara helt ärliga så är just hanteringen modellens största svaghet då vi allt för ofta blir lätt frustrerade över att det inte blir som vi vill,

När det kommer till själva ljudet levererar Shokz OpenDots One en förvånansvärt fyllig bas med tydlig diskant och klart mellanregister, trots den öppna designen. Detta uppnås via dubbla cirkulära 11,8 millimeters element som med hjälp av en så kallad Bassphere teknologi kombinerar båda drivarna i en sfärisk modul som via en rektangulär ljudkanal riktar lufttrycket mot hörselgången för att skapa ett bra ”tryck” i de lägre tonerna.

Tack vare Dolby Audio och de fyra förinställda EQ-lägena (med möjlighet att skapa egna profiler) kan vi enkelt vidare finjustera ljudbilden efter musikstil och anvädning. Jämfört med traditionella in-ear-lurar upplevs basdjupet som något lägre och isoleringen är så klart begränsad, men bland clip-on-modellerna hör OpenDots One till de mest kompletta vi testat för musiklyssning vilket delvis kan återkopplas till DirectPitch tekniken som minimera ljudläckage och ger en just mer komplett och fyllare ljudbild.

Men här finns även just ett men och det är kopplat till volymen. För ljudet har en perfekt harmoni vid låga till mellanhöga volymer men när vi kliver upp mot ett läge på cirka 75–80 procent av maximal volym så uppstår ibland en lätt distorsion vilken blir störande. Detta beror till viss del på vilket ljudformat som används men även på ljudets upplösning men oavsett så blir det en negativ del. Likaså kan vi tycka att priset ligger lite högt då vi för samma summa kan få bättre, i-örat lurar.

Sammantaget är dock OpenDots One ett starkt val för den som vill ha hög komfort, lång batteritid och en väl utvecklad öppen-ear ljudteknik där vi med några få kompromisser i form av menysystemets styrning och ljudåtergivningens absoluta toppnivå får en riktigt bra produkt.

SPECIFIKATIONER

Tillverkare : shokz, www.shokz.com

: shokz, www.shokz.com Cirkapris : 2 095 kr inkl. moms, 1 676 exkl. moms

: 2 095 kr inkl. moms, 1 676 exkl. moms Anslutning : BT5.4

: BT5.4 Laddning : USB + QI

: USB + QI Batteritid : ca 10 timmar per laddning

: ca 10 timmar per laddning Typ av hörlur : Öppna

: Öppna Vattenskydd : IP54 (gäller ej fodralet)

: IP54 (gäller ej fodralet) Ljudprofiler : Dolby Audio

: Dolby Audio Ljudcodec: AAC, SBC