Test: Sony Xperia 1 VII

Sony Xperia 1 VII 4 / 6 Betyg 16 399 kr Pris För Gedigen konstruktion som ”ligger” bra i handen, magiskt bra Pro läge för foto- och video och ett perfekt komplement till alla som använder Sonys Alpha kameror, grym bildskärm, bra ljud, bra batterihantering, suverän ”trackingfunktion” vi foto och film, möjlighet att använda mSD kort. Emot Inte samma AI funktioner som det nyare Gen5 chippet, vi hade gärna sett en snabbare laddning, kameran är inte lika imponerande i Autoläge, telelinsen är begränsad till 12 MP, priset känns aningen högt och mobilen är delvis lite nischad. Rekommenderas till Sony Xperia 1 VII är en perfekt telefon för alla med lite mer fotografiskt kunnande som kan dra nytta av kraften i Sonys Pro läge.

Sony Xperia 1 VII är en av de mest avancerade smartphones som lanserats under 2025 och riktar sig tydligt mot användare som värdesätter professionell bildhantering, högklassig ljudupplevelse och en premiumdesign.

Sony lanserade sin första Xperia‑mobil, Xperia X1, redan 2008 och har sedan dess byggt en serie som utmärker sig genom att kombinera företagets styrkor inom kamera, ljud och skärmteknik, delar som vid den tiden var mer fristående delar inom Sony koncernen men som med åren blivit ett mer unifierat koncept. Det som gör serien unik är att den erbjuder professionella kamerafunktioner från Alpha‑kamerorna, högklassigt ljud från Walkman‑arvet och skärmar inspirerade av BRAVIA‑TV. Med dagens Xperia 1 VII har utvecklingen nått en nivå där kontinuerlig optisk zoom, ljusstark LTPO OLED‑skärm och avancerade ljudkretsar gör mobilen särskilt attraktiv för kreatörer och entusiaster. Samtidigt har batteritid, prestanda och design förfinats, vilket gör att Xperia‑serien fortsatt står ut som en nischad men kraftfull premiumtelefonlinje men som samtidigt även kanske är lite väl nischad och inte den riktigt breda flaggskeppsmobil som företaget kanske behövt.

Utökad lagring med mSD

Sony har valt att behålla den klassiska Xperia-formen med raka linjer och en elegant, avskalad estetik som har funnit med under de senaste åren. Telefonen mäter 162 x 74 x 8,2 millimeter och väger 197 gram, vilket gör den relativt lätt för en flaggskeppsmodell med så kraftfull hårdvara. Som vanligt så har Sony satsat på premiumbaserade materialvalen i form av: Gorilla Glass Victus 2 på framsidan, Gorilla Glass Victus på baksidan och en mycket gedigen, tålig, aluminiumram. Enheten är dessutom IP65/IP68-certifierad, vilket innebär damm- och vattentålighet. Modellen lanseras, förutom i den klassiska svarta färgen även i de lite mer unika färgerna Moss Green och Orchid Purple, vilket ger möjlighet till såväl klassiska som mer uttrycksfulla alternativ.

Under skalet sitter Qualcomm Snapdragon 8 Elite (3 nm) med en kraftfull octa-core CPU och Adreno 830 GPU, vilket tillsammans med 12 GB RAM och lagringsalternativ på 256 eller 512 GB i vissa länder (UFS 4.0) ger topprestanda även om mobilen inte hann med att få Qualcomms senaste Elite Gen 5 chip med dess än kraftfullare prestanda och AI integration. En del som undertecknad verkligen älskar är att lagringen kan utökas via microSDXC på upp till två terabyte, något som blivit ovanligt bland premiumtelefoner men som verkligen tillför ytterligare en dimension och som underlättar när vi jobbar med större mängder högupplösta bilder eller filmer.

Batteriet är på 5000 mAh och stöder 30 watts snabbladdning samt 15 watts trådlös laddning vilket är långt ifrån andra tillverkares maximala laddprestanda. Våra tester visar dock på att batteriet klarar upp till två dagars användning, med cirka 14–15 timmars aktiv skärmtid, vilket är starkt för en telefon med denna prestanda och ett batteri som inte heller det är det kraftfullaste bland flaggskeppsmobiler. Detta visar däremot på att Sony onekligen vet hur ett batteri ska optimeras vilket troligen har en grund i företages Stamina batterier.

Proffsens favoritkamera

Vi kommer så till en av mobilens stora behållenheter och detta i form av skärmen vilken är en 6,5-tums LTPO OLED med en högsta upplösning på1080 x 2340 pixlar och en uppdateringsfrekvens på 120 Hz. Skärmen stöder HDR BT.2020 och visar över en miljard färger, vilket ger en bildåtergivning som ligger nära Sonys BRAVIA-TV-apparater. Ljusstyrkan når upp till 1475 nits, vilket gör den fullt användbar även i direkt solljus. Även om specifikationerna kanske inte låter som något unikt så är det en underbar skärm som framför alltfilmälskare och kreatörer av alla slag men även för den typ av användare som spelar lite mer grafikintensiva spel då detta är en skärm som kan återge färger med hög precision och dynamik. Ytterligare en del som vi inte har något ”tekniska bevisning på” är att den uppleves ha en mindre negativ inverkan på ögonen under dygnets mörkare tider då vi inte upplever samma ögontrötthet vid användning under dessa tider jämfört med flera andra toppmodeller.

Nästa område där Xperia 1 VII sticker ut är ljudet. Mobilen har stereo-högtalare, 3,5 mm hörlursuttag, stöd för Hi-Res Audio, LDAC, aptX Lossless och 360 Reality Audio. Sony har dessutom använt komponenter från sina klassiska Walkman-enheter för att förbättra ljudkretsarna. Detta gör att telefonen får en extra dimension som blir särskilt attraktiv för riktiga ljudentusiaster och musikskapare som vill ha en mobil som fungerar som en högklassig musikspelare och arbetsredskap vid videoredigeringen ”on-the-go”.

Den del som är den mest intressanta med modell är dock kamerasystemet. Xperia 1 VII har en trippeluppsättning linser som består av en 48 megapixels huvudkamera (1/1.35” sensor, OIS), en 48 megapixels ultravidvinkel (1/1.56” sensor, f/2.0) och en 12 megapixels telefoto med kontinuerlig optisk zoom som sträcker sig mellan 85–170 millimeter. Denna zoomlösning är unik på marknaden och gör att användaren kan växla sömlöst mellan olika brännvidder. Kameran är utvecklad i nära samarbete med Sonys Alpha-kamerateknik och erbjuder funktioner som AI Camerawork och Auto Framing, där motiv automatiskt hålls centrerade och stabiliserade även vid rörelse på ett helt unikt och extremt följsamt vis. För de som även jobbar med just Sonys Alpha kameror så kan mobilen användas som en form av enklare mobilt redskap som kompletterar den mer professionella kameran då mobilen erbjuder mer eller mindre samma inställningar. Detta gör telefonen särskilt lämpad för alla former av kreatörer, fotografer och videografer som vill ha maximal kontroll och professionell kvalitet direkt i mobilen. Men mobilen passar så klart även ”vanliga” användare där resultaten blir levande bilder med exakt färgåtergivning.

Vi ska även vara tydliga med att för att få riktigt bra bilder så krävs nästan att användaren väljer att använda mobilens Pro läge men manuella inställningar där vi verkligen kan skapa magi och bilder i absolut världsklass medans vi i det standardiserade autoläget ”bara når” likvärdiga resultat, eller även sämre resultat, jämfört med flera av konkurrenterna.

Sammanfattningsvis är Sony Xperia 1 VII en delvis nischad men kraftfull premiumtelefon som kombinerar Sonys expertis inom kamera, ljud och skärmteknik med unika möjligheter att agera som en förlängning av eller komplement till övrig Sonybaserad film- och fotoutrustning vilket gör den till marknadens kanske bästa mobil för de mest krävande kreatörerna.

SPECIFIKATIONER

Tillverkare : Sony, www.sony.se

Cirkapris : 16 399 inkl. moms, 13 119 exkl. moms

CPU : Snapdragon 8 Elite

Minne : 12 GB

Lagring : 256 GB

Skärm : 6.5 tum AMOLED

Maximal upplösning: 2340 x 1080

Kamera : 52 (48) MP huvud, 50 (48) MP UW, 12 MP, 12 MP Selfie

Batteri : 5 000 mAh

Laddning : 30 watt

Mått : 162 x 74 x 8.2 mm

Vikt : 197 gram

Trådlöst: Wi-Fi7 + BT6