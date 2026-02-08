Test: Arlo Pro 6

Arlo Pro 6 5 / 6 Betyg 2 390 kr Pris För Enkel installation, mycket smidig automatiserad tracking, bra bildkvalité, smarta AI funktioner, vädertålig, brett synfält, allt bättre app. Emot Kräver abonnemang för att komma till full nytta, kallt väder sänker driftstiden märkbart, viss instabilitet när vi ligger mellan 2,4 och 5 GHz. Rekommenderas till Arlo Pro 6 är en prefekt stomme i en mer komplett uppsättning med säkerhetskameror oavsett om du söker en lösning för hem eller kontor.

Arlo Pro 6 en komplett övervakningskamera som sätter en ny klasstandard för vad som är möjligt inom smart hemsäkerhet

Arlo har sina rötter i Netgears satsning på trådlös hemsäkerhet och har under det senaste decenniet etablerat sig som en av de mest innovativa aktörerna inom smarta övervakningssystem. Företaget har byggt sitt koncept på batteridrivna, helt trådlösa kameror som kombinerar hög bildkvalitet med avancerad molnbaserad analys och lagring. Genom åren har Arlo utvecklat flera tydliga produktlinjer, där Essential serien riktar sig till användare som vill ha prisvärd grundfunktionalitet, Pro‑serien erbjuder mer avancerade funktioner och bättre prestanda, medan Ultra‑serien levererar premiumlösningar med 4K‑upplösning och maximal detaljrikedom. För mer specialiserade behov finns även Arlo Go, som använder mobilnät för platser utan Wi‑Fi, samt inomhusmodeller med integritetsskydd och smarta AI‑funktioner. Denna breda portfölj har gjort det möjligt för Arlo att täcka allt från enkel hemmabevakning till professionella säkerhetsinstallationer. I el i denna utveckling lanseras nu Arlo Pro 6 som nästa steg – en kamera som kombinerar Pro‑seriens flexibilitet med ny AI‑driven teknik och förbättrad hårdvara för att möta framtidens säkerhetskrav.

Diskret, tålig konstruktion

Det märks snabbt att Arlo Pro 6 utvecklats till en av de mest avancerade och flexibla övervakningskamerorna på den svenska marknaden. Med en kombination av högupplöst 2K+ HDR-video, en banbrytande 12 bitars färgsensor, AI-drivet Early Warning System och en som vanligt mycket tålig hårdvara som lämpar sig perfekt för utomhusbruk, positionerar sig Arlo Pro 6 i det absoluta toppskiktet för både privat och professionell säkerhet.

Precis som föregående modeller och övriga av företagets premium – utomhusfokuserade kameror är Arlo Pro 6 utformad för att vara diskret men ändå robust, med en design som smälter in i de flesta miljöer. Kamerahuset är tillverkat av högkvalitativt, UV-resistent plastmaterial med förstärkta tätningar och gummipackningar för att skydda mot fukt, damm och smuts. Den kompakta formen möjliggör flexibel placering både inomhus och utomhus, och kameran kan även kompletteras med tredjeparts skal som finns tillgänglig i flera färgvarianter för att passa olika estetiska eller miljöbaserade preferenser.

Kamerans yttre är IP65-klassat, vilket innebär att den är dammtät och klarar kraftigt regn, snö och andra väderförhållanden utan att prestandan påverkas. Den smidiga konstruktionen gör att kameran enklet kan monteras på vägg, tak eller andra ytor med hjälp av det medföljande justerbara väggfästet, som erbjuder flexibel rotation och lutning för optimal vinkel.

Arlo Pro 6 är konstruerad för att fungera i ett brett temperaturområde, från -20 °C till +45 °C. Detta gör den särskilt lämpad för nordiska klimat där temperaturväxlingar och tuffa väderförhållanden är vanliga. Kameran är testad för att motstå både extrem kyla och värme, men det finns vissa begränsningar vilket vi i år fått uppleva på nära håll under senaste dagar. Vid temperaturer nära eller under -20 grader Celsius, och fram för allt i kombination med långvarig kraftig blåst, kan batteriets prestanda försämras, och vid mätningar mellan placering inomhus kontra utomhus under de kallaste dagarna, så dränerades batteriet nästan 25 procent snabbare.

Kameran ska även ha skydd mot överhettning (över 45 grader) i vilket läge kameran automatiskt stänger av sig för att skydda elektroniken. Den återupptar driften när temperaturen återgår till säkra nivåer. Detta har vi dock inte testat. Tack vare att kamerans hölje är UV-beständigt, förhindras att plasten spricker eller bleknar vid långvarig exponering för solljus. Tätningarna runt batteriluckan och USB-C-porten är utformade för att förhindra vatteninträngning, även vid kraftigt regn eller snöfall i kombination med just kraftig vind vilket gör att vi kan installera Arlo Pro 6 även på mer utsatta platser som fasader, staket, garage eller stall utan direkt risk för skador på grund av väder och vind.

Imponerade mörkerseende

Kamerans design är inte bara tålig utan även användar- och miljövänlig. Det löstagbara batteriet kan enkelt bytas ut eller laddas via USB-C-porten, vilket minimerar driftstopp samtidigt som vi förlänger själva kameradelens livslängd. Kameran är trådlös och kräver ingen fast strömanslutning, vilket förenklar installationen och möjliggör flexibel placering även på platser utan eluttag. För användare som önskar kontinuerlig drift finns tillbehör som solpaneler och vädertåliga laddningskablar.

När det kommer till batteritiden så beror den så klart på flera faktorer som upplösning, hur frekvent kameran registrerar händelser, ljusstyrka på den integrerade Led belysningen med mera men enligt Arlo ska den under ”normal” användning och temperatur kunna hantera sex månaders användning. Vi skulle dock säga att, baserat på den batteriminskning som uppmäts, på ett lite mer befolkat kontor eller hem med regelbunden aktivitet så klarar vi oss dryga tre månader vilket är mer än godkänt sett till funktioner och kvalité på ljud och bild.

När vi så pratar bild så är Arlo Pro 6 utrustad med en avancerad 4 MP, 1/3-tums CMOS-sensor som möjliggör videoinspelning i upp till 2K+ (2560 × 1440) upplösning med stöd för High Dynamic Range (HDR). Den nya 12-bitars färgsensorn är en av de mest intressanta egenskaperna och den kan återge över 60 miljarder färgnyanser vilket är långt fler än det mänskliga ögat kan uppfatta. Detta ger exceptionell färgprecision och detaljåtergivning, särskilt i utmanande ljusförhållanden och kan även vara en avgörande faktor när vi ska granska en film efter låt säga ett inbrott.

HDR-tekniken gör även att kameran kan hantera stora kontraster mellan ljusa och mörka områden i bilden, vilket är avgörande för att identifiera detaljer som ansikten, registreringsskyltar eller klädesplagg även vid motljus eller skuggor och inom detta område så skulle vi säga att Arlo erbjuder det bästa slutresultatet av samtliga kameror i denna klass som vi testat.

Ett av de största tekniska framstegen med Arlo Pro 6 jämfört med föregående modeller är dess förmåga att leverera färgbilder även i totalt mörker. Kameran är utrustad med ett avancerat färgmörkerseende som, i kombination med den integrerade spotlighten, möjliggör identifiering av personer och objekt även under natten. Till skillnad från traditionella infraröda kameror som endast ger svartvita nattbilder, kan Arlo Pro 6 återge färg även vid mycket låga ljusnivåer.

Spotlighten aktiveras automatiskt vid rörelse och förstärker kamerans mörkerseende, vilket gör det möjligt att urskilja detaljer som färg på kläder eller fordon även i beckmörker. Detta är särskilt värdefullt för bevisinsamling och identifiering vid brott eller incidenter nattetid. Värt att notera är att vi själva kan ställa in om spotlighten ska aktiveras eller inte, vilken ljusstyrka som den ska använda samt om vi bara vill filma i svart-vitt läge med mera via appen, mer om denna nedan.

När det kommer till zoomning så erbjuder Arlo Pro 6 en digital zoom på upp till 12x, vilket gör det möjligt att zooma in på specifika objekt eller personer utan att förlora nämnvärt av bildkvalitén även om bilden så klart blir pixligare desto mer vi väljer att zooma. Zoomfunktionen är dessutom integrerad med en auto-tracking-algoritm som automatiskt följer rörliga objekt i bildfältet. Detta innebär att kameran kan hålla fokus på en person, ett fordon eller ett djur som rör sig genom övervakningsområdet, vilket i sin tur ökar chansen att fånga viktiga detaljer även på avstånd.

Auto-tracking-funktionen bygger på Arlos nya AI och maskininlärning och gör att kameran kan särskilja mellan olika typer av rörelser och prioritera relevanta händelser vilket minskar risken för att kameran tappar fokus vid exempelvis vindrörelser i träd eller andra ovidkommande rörelser.

Nästa plus med kameran är att den kommer med ett brett diagonalt synfält på 160 grader, vilket är bland de bredaste i klassen för 2K-utomhuskameror. Det breda synfältet minimerar antalet döda vinklar och gör det möjligt att övervaka större ytor med färre kameror. Detta är särskilt användbart för övervakning av trädgårdar, uppfarter, stall eller andra öppna ytor där maximal täckning är önskvärd.

En nackdel som vi däremot upptäckte med enheten är att när kameran kommer i ett läge med sämre WiFi kontakt och tappad hastighet så blir bilden snabbt sämre och här hade det varit intressant att se en intern, mindre, cachelösning som kunde agera buffer för att jämna ut dessa lägen.

Avskräckande siren & Early Warning Systemet

Utöver spotlighten har Arlo Pro 6 även en sedvanligt inbyggd siren som kan aktiveras automatiskt vid rörelse eller manuellt via appen. Sirenen är designad för att avskräcka obehöriga och kan nå ljudnivåer som är tillräckligt höga för att höras tydligt på avstånd. Funktionen är särskilt användbar vid inbrottsförsök eller andra hotfulla situationer där omedelbar avskräckning är önskvärd.

En av de intressantera nyheterna är att sirenen kan konfigureras att utlösas vid specifika händelser, exempelvis när AI-systemet identifierar en person eller ett fordon inom en definierad aktivitetszon. Detta ger oss möjlighet att anpassa säkerhetsnivån efter våra unika behov och på detta sätt minska risken för falsklarm. En smart extra finess med lösningen är att vi, via tredjepartsappar, kan koppla sirenen från alla anslutna kameror till en triggerknapp på vår mobil och skulle sedan något hända när vi är hemma så kan vi bara trycka på knappen för att alla enheter börjar tjuta vilket blir en sorts extremt överfallslarm.

När det kommer till installationen så används blåtand för att snabbt identifiera och parkoppla kameran med mobilenheten. När parkopplingen är klar, ombeds vi att ansluta kameran till det lokala Wi-Fi-nätverket. Arlo Pro 6 stödjer dual band Wi-Fi (2,4 GHz och 5 GHz), vilket ger flexibilitet och stabil anslutning även i miljöer med många trådlösa enheter. En del som blivit enklare i denna process och som underlättar för alla som ska installera multipla kameror, är att vi nu kan spara valt nätverk för att automatiskt ansluta nästkommande kameror direkt till detta nätverk.

Som nämnts ovan så omfattas Arlo Pro 6 av det nya AI-drivna Early Warning System (EWS) vilket verkligen representerar ett paradigmskifte inom hemsäkerhet, där fokus flyttas från passiv övervakning till proaktiv hotdetektion och avskräckning. Systemet bygger på avancerad artificiell intelligens och maskininlärning för att analysera videoströmmar och ljuddata i realtid, med målet att identifiera och varna för potentiella hot innan de hinner eskalera.

EWS är integrerat i Arlo Secure-abonnemanget (vilket så klart medför en extra månadskostnad) och fungerar sömlöst med kamerans hårdvara och app. Systemet kan särskilja mellan olika typer av händelser, såsom personer, fordon, djur, paket och till och med brand, vilket minskar antalet falsklarm och ger mer relevanta aviseringar till användaren samtidigt som det blir ett utmärkt komplement till klassiska brandvarnare. Systemet omfattar följande funktioner/tekniker:

Smart detektering: AI-algoritmer analyserar rörelser och ljud för att identifiera relevanta händelser. Systemet kan särskilja mellan människor, fordon, djur och paket, samt filtrera bort ovidkommande rörelser som vind i träd eller förbipasserande skuggor. Detta medför att den AI-drivna analysen av video bara filmar, utan även förstår och tolkar vad som händer, vilket är ett tydligt steg mot mer intelligent och användarvänlig hemsäkerhet.

AI-algoritmer analyserar rörelser och ljud för att identifiera relevanta händelser. Systemet kan särskilja mellan människor, fordon, djur och paket, samt filtrera bort ovidkommande rörelser som vind i träd eller förbipasserande skuggor. Detta medför att den AI-drivna analysen av video bara filmar, utan även förstår och tolkar vad som händer, vilket är ett tydligt steg mot mer intelligent och användarvänlig hemsäkerhet. Branddetektion: EWS använder bildanalys för att upptäcka synliga lågor och varna användaren vid brandrisk, vilket kan ge avgörande sekunder för att agera vid en nödsituation.

EWS använder bildanalys för att upptäcka synliga lågor och varna användaren vid brandrisk, vilket kan ge avgörande sekunder för att agera vid en nödsituation. Ljuddetektion: Systemet bygger på Recurrent Neural Networks (RNN) och spektrogramanalys för att identifiera specifika ljudmönster för att identifiera kritiska ljud som skrik, glas som krossas, skott eller larm från brandvarnare och skicka omedelbara push-notiser till användaren eller önskad kontakt.

Systemet bygger på Recurrent Neural Networks (RNN) och spektrogramanalys för att identifiera specifika ljudmönster för att identifiera kritiska ljud som skrik, glas som krossas, skott eller larm från brandvarnare och skicka omedelbara push-notiser till användaren eller önskad kontakt. Personlig igenkänning: AI:n använder konvolutionella neurala nätverk (CNN) och kan tränas att känna igen specifika personer eller fordon, vilket möjliggör anpassade aviseringar och ökad precision vid detektering av hot.

AI:n använder konvolutionella neurala nätverk (CNN) och kan tränas att känna igen specifika personer eller fordon, vilket möjliggör anpassade aviseringar och ökad precision vid detektering av hot. Aktivitetszoner: Användaren kan definiera specifika områden i bildfältet där rörelsedetektering ska vara aktiv, vilket minskar risken för falsklarm och fokuserar övervakningen på det som är viktigast.

Användaren kan definiera specifika områden i bildfältet där rörelsedetektering ska vara aktiv, vilket minskar risken för falsklarm och fokuserar övervakningen på det som är viktigast. Interaktiva aviseringar: Vid detektering av hot kan användaren agera direkt från telefonens låsskärm, exempelvis genom att aktivera siren, tända spotlight eller kontakta hjälp.

Vid detektering av hot kan användaren agera direkt från telefonens låsskärm, exempelvis genom att aktivera siren, tända spotlight eller kontakta hjälp. Molnbaserad hantering: All AI-analys sker i Arlos europeiska molnplattform, vilket säkerställer hög prestanda, kontinuerliga uppdateringar och efterlevnad av GDPR och andra dataskyddsregler. Detta innebär att nya funktioner och förbättringar kan rullas ut till befintliga kameror utan behov av ny hårdvara. Sedan kunde det vara intressant men en möjlighet att integrerar vissa av dessa moduler i en lokalt placerad enhet, som Arlos hubbar, för att på detta sätt nå en än högre integritetsskydd men även för funktion när internetanslutningen av någon anledning inte är tillgänglig.

Precis som med övriga modeller så är Arlo Pro 6 utrustad med en integrerad mikrofon och högtalare som möjliggör tvåvägskommunikation mellan användaren och personer framför kameran. Detta innebär att användaren kan lyssna på vad som händer i realtid och tala direkt till besökare, leverantörer eller potentiella inkräktare via Arlo-appen.

Mikrofonen är känslig nog att uppfatta samtal och andra ljud på flera meters avstånd, medan högtalaren levererar tydligt ljud även i utomhusmiljöer med bakgrundsbrus. Systemet är optimerat för att minimera fördröjning och säkerställa att kommunikationen sker i realtid och här måste vi säga att vi tycker att vi hittar nästa tydliga lyft från föregående modell då ljudet är markant tydligare med bättre röstupptagning i båda led.

Detta beror till stor del på att Arlo Pro 6 är utrustad med avancerad brusreducering och ekokansellering. Detta innebär att bakgrundsljud, vind och eko filtreras bort, vilket ger klar och tydlig kommunikation även i mer störande miljöer. En liten parantes även på detta område är att om enheten placeras lite för långt ifrån en accesspunkt och täckning bitvis blir sämre, så kommer även ljudet i dessa lägen att få både en fördröjning och delvis försämrad kvalité så om detta upplevs kan det vara värt att placera enheten närmare accesspunkt eller använda en extender av något slag.

Fokus på molnet

Som delvis nämnts ovan så är Arlo Pro 6 är i grunden utformad för molnbaserad videolagring via olika alternativ av Arlo Secure-abonnemang där uppladdningen sker med hjälp av TLS/SSL‑kryptering. Videoklipp lagras i detta fall säkert i Arlos europeiska moln, vilket innebär att inspelningar är skyddade även om kameran skulle bli stulen eller förstörd. Molnlagringen erbjuder upp till 14 dagars historik beroende på abonnemangsmodell (sänkning från 60 dagar), och användaren kan enkelt komma åt, ladda ner eller dela videoklipp via appen eller webben och detta är en lösning som även om den funnits tidigare blivit allt smidigare att använda vilket även omfattar att skapa kompletterade lagring på en egen Nas.

Molnlagringen är krypterad enligt branschstandard (AES-128 eller högre), vilket säkerställer att endast behöriga användare har tillgång till inspelningarna. Arlo följer europeiska dataskyddsregler (GDPR), och all data lagras inom EU för maximal integritet och säkerhet.

För alla som föredrar lokal lagring finns möjlighet att ansluta Arlo Pro 6 till en Arlo SmartHub eller Base Station, vilket möjliggör inspelning på microSD-kort eller USB-minne/extern HD baserad på modell av hubben. Detta ger en extra säkerhetsnivå och gör det möjligt att spara videoklipp även utan aktivt molnabonnemang. Det är dock viktigt att notera att vissa avancerade AI-funktioner endast är tillgängliga vid användning av molnlagring och aktivt abonnemang. För att komma åt de lokalt sparade videofilerna kan vi använda appen för filer i upp till 30 dagar men för att se äldre videos så behöver vi antingen lokal åtkomst till det lagringsmedia som används eller att vi sätter upp en VPN för distansbaserad åtkomst till filerna. De kommer således inte att synkas med Arlos moln.

När det kommer till abonnemangen så finns olika modeller beroende på hur många kameror via har och hur hög upplösning vi vill kunna spara video i. Tyvärr så har Arlo sänkt sin maximala lagringstid från 60 till 14 dagar samtidigt som priset för abonnemangen gått upp. Men för att delvis kompensera detta så Erbjuder Arlo upp till 50 procent på kameran vid köp av det som kallas Secure Plus och vi får även att stöldskydd som innebär att om någon stjäl din kamera så får du en ny utan kostnad. Som extra alternativ så erbjuds även en CVR lösning för 119 kronor per kamera och månad och då får vi kontinuerlig inspelning från denna kamera vilket kan vara intressant i vissa lägen.

Sammanfattningsvis representerar Arlo Pro 6 det senaste inom AI-drivna övervakningskameror och modellen erbjuder en imponerande kombination av hög bildkvalitet, avancerade AI-funktioner, stabil hårdvara och användarvänlig installation. Kamerans 2K+ HDR-upplösning, 12-bitars färgsensor och breda synfält gör den perfekt för övervakning av både små och stora ytor, dag som natt. Early Warning System ger proaktiv säkerhet genom att identifiera och varna för hot innan de hinner eskalera, och möjligheten till tvåvägskommunikation, spotlight och siren ger användaren full kontroll över situationen.

SPECIFIKATIONER

Tillverkare : arlo, www.arlo.com

Cirkapris : 2 390 kr inkl. moms, 1 912 exkl. moms

Mått : 87,1 x 52 x 78,6 mm

Vikt : 243 gram

Lagring : molnet + frivillig hubb

Upplösning : 2K

Synfält : 160 grader

Mörkerseende med färg : upp till ca 5-7 meter

Zoom : 12 ggr digital zoom

Aviseringar : e-post eller notifieringar i app

Drifttemperatur : -20°C to 45°C

Ljud : högtalare och mikrofon

Nätverk : 2,4 + 5 GHz

IP klass: IP65