Test: Asustor AS6702T v2

Asustor AS6702T v2 5 / 6 Betyg 5 805 kr Pris För FÖR Snygg modell, hela fyra M2 platser, smidigt OS, hög säkerhet med stöd för PQC, lätt att uppgradera både med Ram, M2 och externt kabinett, flexibel Lan anslutning med möjlighet till 10G hastighet, bra utbud av appar och ett enkelt och logiskt gränssnitt. Emot Kan bitvis varva upp i fläkthastighet och ljudnivå, bara Gen3x1 per M2 enhet, ingen PCIe expansion för ytterligare höghastighethets Lan, aningen högt pris för en 2-bay enhet. Rekommenderas till Söker du en kompakt nas med hög säkerhet och flexibilitet är Asustor AS6702T v2 ett mycket intressant val.

Asustor AS6702T v2 är en IO optimerad Nas med hög säkerhet för lite mer avancerade användare.

När vi granskar olika Nasmodeller så brukar vi hitta en distinkt skillnad mellan de modeller som fokuserar på hög lagringskapacitet med multipla platser för mekaniska diskar och modeller som fokuserar på högsta möjliga hastighet till lägsta latens där tyngdpunkten ligger på flashbaserad lagring. Sedan finns så klart de modeller som kan ses som lite av hybridlösningar där tillverkare väljer att accelerera de mekaniska diskarnas prestanda med en eller ett par SSD eller M2 enheter. Asustor tar med AS6702T v2 det senare alternativet till nästa nivå då enheter erbjuder plats för både dubbla mekaniska diskar, vilka kan uppgraderas med externt chassi och fyra M2 enheter vilket ger oss en modell som potentiellt sätt erbjuder det bästa av båda världar. Till detta så är modellen även förberedd för nästa generations krypteringsmetoder, postkvantkryptografi (PQC) som ska kunna skydda vårt data och säkra all digital information mot framtida, extremt kraftfulla kvantdatorer.

Klassisk design

Asustor AS6702T v2, även känd som Lockerstor 2 Gen2+, är en avancerad tvåfacks NAS-enhet riktad mot både krävande hemanvändare och småföretag som kombinerar kraftfull hårdvara, omfattande anslutningsmöjligheter, stöd för moderna säkerhetsprotokoll med ett brett ekosystem av appar och tjänster för att skapa ett framtidssäkert nav för lagring, backup, synkronisering och multimediastreaming

AS6702T v2 har en stabil, klassisk design, där chassit huvudsakligen består av metall. Måtten är 163,5 x 108 x 230 millimeter, och vikten stannar vid två kilo utan installerade diskar. Den metalliska konstruktionen bidrar till effektiv värmeavledning vilket i sin tur ger en tystare drift, men det innebär också att enheten kan generera något mer ljud kontra plastbaserade konkurrenter, vilket särskilt gäller vid användning av snabbare hårddiskar men samtidigt så, om vi använder diskar avsedda för NAS bruk, blir detta inte något bekymmer.

På framsidan återfinns dubbla hot-swap-kompatibla hårddiskkassetter, vilka stödjer både 2,5 och 3,5 tums SATA diskar. Kassetterna är utrustade med låsmekanismer och LED-indikatorer för diskaktivitet, vilket ger både fysisk säkerhet och tydlig statusinformation. Tyvärr så inkluderar inte denna tvådiskars modellen någon LCD-panel för att visa realtidsinformation om systemstatus med mera som finns i företagets lite större modeller.

Integrerade LED-lampor indikerar ström, systemstatus, LAN-aktivitet och USB-aktivitet. På framsidan finns även en USB 3.2 Gen 2-port (10 Gbps) och en One-Touch Backup-knapp för snabb säkerhetskopiering till/från externa lagringsenheter. På baksidan återfinns ytterligare en USB 3.2 Gen 2-port (10 gigabit per sekund, för snabb anslutning av externa lagringsenheter, backup eller expansion), dubbla femgigabit LAN-portar, en HDMI 2.0b-utgång för direktanslutning till skärm eller TV (med stöd för KVM – tangentbord, mus, skärm), strömanslutning, en återställningsknapp och en 70 millimeters fläkt för aktiv kylning.

En av de mest utmärkande egenskaperna hos AS6702T v2 är dess dubbla gigabitsportar, vilket är relativt ovanligt i denna prisklass och som ger betydligt högre bandbredd än traditionella 1- eller 2.5-gigabitslösningar. Genom stöd för SMB Multichannel och länkaggregering (port trunking) kan båda portarna kombineras för en total teoretisk bandbredd på upp till 10 gigabit, vilket är särskilt värdefullt vid såväl parallella överföringar, ett större antal samtidiga användare eller krävande arbetsflöden som videoredigering och stora backupjobb. Samtidigt kan vi så klart även använda de olika portarna för att ansluta till olika subnät i de lägen som detta är att föredra.

Det är dock viktigt att notera att AS6702T v2 inte har inbyggt stöd för extra nätverksanslutningar som 10 eller 25 gigabit via PCIe-expansion, vilket finns på vissa av de större Lockerstor-modellerna. Skulle vi behöva flera Lan portar kan detta i stället läggas till via USB-adaptrar, exempelvis 2.5 eller 5 gigabit, vilket då ändå ger en viss flexibilitet för framtida uppgraderingar.

Vid våra prestandatester uppmäter vi en maximal läs- och skrivhastigheter på upp till 843 respektive 765 megabyte per sekund över teamade femgigabytesportar med en Raid 1 konfiguration med SSD enheter, vilket är ett av de högsta värdena vi uppmätt för en tvåfacks NAS i denna prisklass. Värt att notera är att detta så klart förutsätter att både klient och nätverksinfrastruktur stödjer motsvarande hastigheter.

Kvadrupel M2 integration

Vi fortsätter med att granska enhetens interna bestyckning där AS6702T v2 är utrustad med en fyrkärnig Intel Celeron N5105 (Jasper Lake, 10 nm), klockad till 2,0 gigahertz (boost upp till 2,9 gigahertz). Denna processor erbjuder cirka 31 procents högre prestanda jämfört med föregångaren J4125 och har dessutom inbyggd Intel UHD grafik, vilket möjliggör hårdvaruaccelererad 4K H.265-dekodning och stöd för virtualisering, mer om detta nedan.

Standardkonfigurationen omfattar 4 gigabyte DDR4-2933 SO-DIMM, vilket kan uppgraderas till maximalt 16 gigabyte (1 slot, stöder 1×16 gigabyte eller 2×8 gigabyte beroende på revision). Ska du bara använda enheten för lagring och backup så räcker fyra gigabyte långt men vill du virtuella maskiner, Docker-containrar eller använda ett större antal appar och funktioner så rekommenderas helt klart att satsa på minst åtta gigabyte men att maximera till sexton kommer att ge ett helt annat flyt i databearbetningen.

Det är dessutom så att varje gigabyte SSD cache; se nedan, kräver cirka 512 kilobyte systemminne. Så för att använda stora cache volymer (till exempel 4 terabyte) krävs minst 8 gigabyte RAM, vilket innebär att minnesuppgradering kan vara nödvändig för avancerade användare även ur detta perspektiv.

Enheten har som nämnts dubbla fysiska hårddiskfack för 2,5/3,5 tums SATA-diskar, vilka kan konfigureras i JBOD, Raid 0 eller Raid 1. För M.2-lagring finns hela fyra M.2 2280 NVMe Gen3-platser (dock bara x1 banor), vilket är unikt i denna storleksklass och ger möjlighet till både SSD-cache och primär lagring där vi även kan köra Raid 1,5,6 eller 10 över M2 modellerna.

M.2-platserna har som sagt en mycket flexibel integration och kan användas på flera sätt: antingen som cache (läs, skriv eller både och) för att accelerera prestandan på hårddiskvolymer vilket även minskar de fysiska diskarnas slitage, eller som separata flashbaserade lagringspooler för extremt snabba arbetsflöden, exempelvis för videoredigering eller databaser. Det är även möjligt att blanda användningsområden, exempelvis att dedikerad två platser för cache och två för lagring.

PCIe 3.0-stödet innebär att varje M.2-plats högsta teoretiska överföringshastigheten för en enda PCIe Gen3 x1-bana (lane) är cirka 985 megabyte per sekund vilket är tillräckligt för de flesta NVMe SSD:er i konsument- och prosumer-segmentet för NASar, även om toppmodeller många gånger kan nå betydligt högre hastigheter.

Ett klart plus hittar vi även i installationen av M2 enheterna som sköts via ett verktygslöst snabbfäste och själva platserna är även den lätt åtkomliga då de är placerade direkt under det yttre skalet.

Utöver minnesuppgradering och M.2-expansion kan lagringskapaciteten även utökas via externt kabinett i form av AS6004U-expansionsenheter (fyra fack vardera), vilket ger oss möjlighet till totalt upp till 10 diskar. Även detta är en ganska ovanlig lösning för tvåfacks NAS i denna prisklass och ger god skalbarhet inför framtida behov. En smart funktion sett till just denna utbyggnad är att placera det externa kabinettet i ett närliggande låst rum för att på detta sätt få ett lite kraftfullare skydd mot fysisk stöld eller annan form av skada av vårt data.

Säkerheten i fokus

När vi så ändå pratar säkerhet så erbjuder AS6702T v2 och dess operativsystem ADM ett omfattande säkerhetspaket vilket bland annat inkluderar:

Brandvägg (ADM Defender) med svarta och vita listor (godkänn eller blockera), skyddas vår data mot nätverksattacker och ger oss möjlighet att blockera anslutningar till Docker-containrar.

med svarta och vita listor (godkänn eller blockera), skyddas vår data mot nätverksattacker och ger oss möjlighet att blockera anslutningar till Docker-containrar. AES-256-mappskryptering för både interna och externa volymer.

för både interna och externa volymer. Antivirus (ClamAV) med schemalagda skanningar och automatiska uppdateringar. Lösningen baseras på öppen källkod och är fri vilket är ett plus.

med schemalagda skanningar och automatiska uppdateringar. Lösningen baseras på öppen källkod och är fri vilket är ett plus. Tvåstegsverifiering för inloggning.

för inloggning. Automatisk utloggning och möjlighet att inaktivera SSH/Terminal för att minska risken för fjärrattacker.

och möjlighet att inaktivera SSH/Terminal för att minska risken för fjärrattacker. Snapshot Center med stöd för Btrfs och upp till 256 snapshots per volym, vilket ger effektivt skydd mot ransomware och oavsiktlig radering.

med stöd för Btrfs och upp till 256 snapshots per volym, vilket ger effektivt skydd mot ransomware och oavsiktlig radering. MyArchive för offline backup och kall lagring, med stöd för kryptering och USB-bindning för extra säkerhet.

Till detta så inkluderar även Asustor AS6702T v2 av en av de mest banbrytande säkerhetsfunktionerna för klassen i form av stödet för Post-Quantum Cryptography (PQC), som introducerades i ADM 5.1. Detta innebär att NAS:en kan upprätta TLS-krypterade anslutningar som är extra motståndskraftiga mot framtida kvantdatorattacker, genom att använda hybridkryptering med X25519 och ML-KEM 768 (Kyber), certifierad av NIST.

PQC-skyddet aktiveras automatiskt i ADM 5.1 och senare, förutsatt att klientens webbläsare stöder PQC (till exempel Chrome 131, Edge 131, Firefox 135, Opera 116, Brave 1.73 eller senare). När den väl är aktiverad så visas anslutningsstatusen tydligt i ADM-gränssnittet, vilket ger oss trygghet att alla data som flyttas är skyddad mot ”Harvest Now, Decrypt Later” attacker vilket är en teknik där angripare samlar in krypterad trafik idag för att dekryptera den i framtiden med kvantdatorer.

Detta placerar modellen i den absoluta framkanten bland NAS enheter vad gäller framtidssäkert dataskydd, särskilt för långsiktig arkivering och känsliga affärsdokument eller medicinska journaler och likande.

Väl genomtänkt OS

Vi fortsätter med att gå lite djupare in på just operativsystem Asustor Data Master ADM vilket är ett Linux-baserat operativsystem med ett modernt, webbaserat gränssnitt. ADM erbjuder en ”desktop liknande” upplevelse med fönsterhantering, aktivitetsövervakning, filhantering och ett omfattande app-ekosystem via vad som kallas App Central.

Skulle vi kort sammanfatta ADM så är det ett stabilt, responsivt och flexibelt operativsystem som erbjuder över 245 appar vilket inkluderar både Asustors egna och tredjepartsapplikationer. Detta är kanske inte fullt så många som Synology och QNAP men troligen mer än vad merparten av alla användare kan tänkas behöva och framför allt så finns här något för mer eller mindre alla områden. För att lyfta fram några av de mer intressanta så finns här:

Cloud Backup Center : Stöd för Amazon S3, Backblaze B2, Microsoft Azure Blob Storage, Alibaba Cloud, Google Cloud Storage, Box, WebDAV, SFTP och fler. Användaren kan skapa omedelbara eller schemalagda säkerhetskopior och bygga hybridmolnlösningar där data finns både lokalt och i molnet helt efter egna behov och krav.

: Stöd för Amazon S3, Backblaze B2, Microsoft Azure Blob Storage, Alibaba Cloud, Google Cloud Storage, Box, WebDAV, SFTP och fler. Användaren kan skapa omedelbara eller schemalagda säkerhetskopior och bygga hybridmolnlösningar där data finns både lokalt och i molnet helt efter egna behov och krav. DataSync Center : Samlar flera molntjänster (Google Drive, Dropbox, OneDrive, Yandex, Baidu Netdisk) i en app. Vi får här stöd för multitasking med flera konton och tvåvägssynkronisering mellan NAS och moln, inklusive schemaläggning och filter för filtyper och storlekar.

: Samlar flera molntjänster (Google Drive, Dropbox, OneDrive, Yandex, Baidu Netdisk) i en app. Vi får här stöd för multitasking med flera konton och tvåvägssynkronisering mellan NAS och moln, inklusive schemaläggning och filter för filtyper och storlekar. Snapshot Center : Möjlighet att ta upp till 256 snapshots per volym (Btrfs eller iSCSI), med intervall ned till fem minuter. Detta ger effektivt skydd mot ransomware, oavsiktlig radering och datakorruption.

: Möjlighet att ta upp till 256 snapshots per volym (Btrfs eller iSCSI), med intervall ned till fem minuter. Detta ger effektivt skydd mot ransomware, oavsiktlig radering och datakorruption. Backup & Restore : Stöd för Rsync, FTP, extern USB-backup, NAS-till-NAS-migrering och molnbackup.

: Stöd för Rsync, FTP, extern USB-backup, NAS-till-NAS-migrering och molnbackup. One-Touch Backup : Möjlighet att snabbt säkerhetskopiera data till/från extern USB-enhet via knapptryckning.

: Möjlighet att snabbt säkerhetskopiera data till/från extern USB-enhet via knapptryckning. EZ Sync : Synkroniserar filer mellan dator och NAS i realtid, med versionshantering och återställning av tidigare filversioner. Lösningen kan ses som en privat Dropbox med full kontroll över data och säkerhet.

: Synkroniserar filer mellan dator och NAS i realtid, med versionshantering och återställning av tidigare filversioner. Lösningen kan ses som en privat Dropbox med full kontroll över data och säkerhet. EZ Connect : Förenklad fjärråtkomst till NAS:en via internet, utan behov av port forwarding eller komplicerade nätverksinställningar vilket underlättar för mer ovana användare.

: Förenklad fjärråtkomst till NAS:en via internet, utan behov av port forwarding eller komplicerade nätverksinställningar vilket underlättar för mer ovana användare. AiData : Mobilapp för åtkomst, uppladdning och nedladdning av filer från NAS:en via smartphone eller surfplatta.

: Mobilapp för åtkomst, uppladdning och nedladdning av filer från NAS:en via smartphone eller surfplatta. Snapshot Center : Möjlighet att ta snapshots av volymer för snabb återställning vid dataskada eller ransomware.

: Möjlighet att ta snapshots av volymer för snabb återställning vid dataskada eller ransomware. AiMaster : Fullständig fjärradministration av NAS:en.

: Fullständig fjärradministration av NAS:en. AiVideos : Streama video från NAS:en till mobilen.

: Streama video från NAS:en till mobilen. AiMusic : Musikstreaming.

: Musikstreaming. AiSecure: Övervakning och push-notiser från Surveillance Center.

Apparna har stöd för biometrisk autentisering, HTTPS och lösenordslås för att skydda användarens integritet och data.

En annan mycket intressant och användbar funktion hittar vi i den tjänst som heter MyArchive och som gör det möjligt att använda hårddiskar som flyttbara arkiv. Användaren kan enkelt montera och demontera MyArchive diskar för långtidsskydd, offsite-backup eller arkivering av stora datamängder. MyArchive diskar kan, beroende på behov och önskemål eller andra plattformar formateras i EXT4, Btrfs, exFAT, NTFS eller HFS+, och stödjer kryptering samt USB-bindning för extra säkerhet.

Med hjälp av ADM kan vi sedan automatiskt montera och demontera MyArchive diskar baserat på schemalagda backupjobb, vilket gör det enkelt att implementera 3-2-1-backupstrategier och skydda data mot både cyberhot och fysiska risker.

AS6702T v2 har även stöd för virtualisering via VirtualBox, vilket gör det möjligt att köra virtuella maskiner (till exempel Windows, Linux, Android) direkt på NASen vilket är användbart för bland annat testmiljöer, utveckling, webbhosting eller IT-administration. Vidare stöds Docker fullt ut via Portainer, vilket ger tillgång till tusentals färdiga containrar för allt från databaser och webbtjänster till AI-applikationer och automationslösningar.

Med ADM 5.1 introducerades dessutom AI-baserad ansiktsigenkänning i Photo Gallery 3, vilket automatiskt grupperar personer i foton och skapar dedikerade fotoväggar för varje individ. Detta sker lokalt på enheten, vilket skyddar användarens integritet och eliminerar behovet av molnbaserad bildanalys och minskar även den total bandbredden för tjänsten.

Photo Gallery 3 tillsammans med AiFoto 3 erbjuder även smarta album, tidslinjer, deduplicering och anpassade delningslänkar, vilket gör det enkelt att organisera, dela och säkerhetskopiera stora fotobibliotek viket är en suverän lösning för både privatperson och företag.

Som nämnts ovan så kommer AS6702T v2 med inbyggd Intel UHD grafik med stöd för hårdvaruaccelererad avkodning av tiobitars 4K H.265 (HEVC)-video via HDMI 2.0b-utgången. Detta innebär att enheten kan användas för att spela upp och transkoda högupplöst video direkt till TV eller skärm utan att belasta processorn nämnvärt.

Stödet är särskilt viktigt för mer högupplösta videofiler, då det ger högre bildkvalitet, bättre färgåtergivning och effektivare komprimering jämfört med äldre codecs som H.264. Detta gör att modellen blir till ett utmärkt val för hemmabioentusiaster, fotografer och videoredigerare som vill lagra, strömma och visa 4K material utan kompromisser.

För att sedan underlätta detta så används med fördel LooksGood appen eller Plex Media Server varifrån vi kan strömma och transkoda video till olika enheter, inklusive mobiler, surfplattor och smart TV i olika upplösningar där stödet för hårdvaruacceleration ger perfekt uppspelning även av mer krävande filer.

Sammantaget är Asustor AS6702T v2 en av de mest tekniskt avancerade tvåfacks NAS enheterna på marknaden idag. Med sin stabila konstruktion, kraftfulla hårdvara, flexibla lagrings- och cachemöjligheter, dubbla femgigabits portar och framtidssäkra säkerhetsfunktioner (inklusive PQC), är den ett utmärkt val för både krävande hemanvändare och småföretag som prioriterar prestanda, datasäkerhet och framtidssäkring.

SPECIFIKATIONER

Tillverkare : Asustor, www.asustor.com

: Asustor, www.asustor.com Cirkapris : 5 805 kr inkl. moms, 4 644 kr exkl. moms

: 5 805 kr inkl. moms, 4 644 kr exkl. moms CPU : Intel Celeron N5105

: Intel Celeron N5105 Ram : 4 GB, Max 16 GB

: 4 GB, Max 16 GB Anslutningar : 2st 5 GbE + 2st USB3.2Gen2 + 1st USB2 + 1st HDMI 2.0b

: 2st 5 GbE + 2st USB3.2Gen2 + 1st USB2 + 1st HDMI 2.0b Diskfack : 2 st 3,5”

: 2 st 3,5” M2 : 4st PCIe Gen3x1

: 4st PCIe Gen3x1 Mått : 163,5 x 108 x 230 mm

: 163,5 x 108 x 230 mm Vikt : 2 Kg

: 2 Kg Fläktar : 1st 70 mm

: 1st 70 mm Ljudnivå: 21 dB