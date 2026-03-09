Test: Google Pixel 10a

Google Pixel 10a 4 / 6 Betyg 6 590 kr Pris För Enhetlig design som ligger bra i handen, stabil front, Satellite SOS, bra appintegration, lång uppdateringscykel, ljusstark skärm, lite förbättrad laddning. Emot Lite väl få förbättringar jämför med 9a, vi hade gärna sett en snabbare laddning, ingen ny hårdvara eller linser vilket känns trist. Rekommenderas till Söker du en allsidig mellanklassmobil med godkänd kamera och stabil drift kan Google Pixel 10a vara ett alternativ att överväga.

Med minimala förändringar jämfört med föregående modell är Google Pixel 10a kanske modellen som Google skulle hoppat över.

Google Pixel 10a skulle vara tänkt som ett tydligt steg framåt för Googles A‑serie, där gränsen mellan mellansegment och premium skulle suddas ut mer än tidigare. Telefonen bygger vidare på den designfilosofi som etablerats i Pixel 10‑familjen, med en helt platt konstruktion, ett mer hållbart materialval och en mer modern känsla jämfört med tidigare generationer. Exempelvis skyddas framsidan av Corning Gorilla Glass 7i vilket är ett markant lyft från Gorilla Glass 3 som användes i Pixel 9a, och som ger både bättre reptålighet och högre motståndskraft mot stötar. Men i övrigt så är det bara mindre uppdateringar på områden som vi kanske inte direkt märker som är ”de stora nyheterna” med modellen och utan att gå händelserna i förväg så måste vi säga att vi hoppats på betydligt mer.

Samma som tidigare

Förutom att skärmen fått ett bättre skydd så är det även den skärmen i sig som fått en av de mest framträdande uppgraderingarna. Pixel 10a använder en 6,3‑tum stor Actua pOLED‑panel med adaptiv uppdateringsfrekvens på mellan 60 och 120 hertz vilket är samma som föregångaren men det som sticker ut är ljusstyrkan där mobilen når ända upp till 3000 nits, vilket gör den till en av de ljusstarkaste skärmarna i segmentet och en tydlig förbättring jämfört med Pixel 9a som stannade vid 2700 nits. Detta ger betydligt bättre läsbarhet i direkt solljus och en mer dynamisk HDR upplevelse. Panelen är dessutom kalibrerad för att leverera mer naturtrogna färger och bättre kontrast, vilket gör att både bildmaterial och text ska framstå som skarpare och mer definierade. Vi ska inte säga att detta är något som märkts direkt men när vi jämför modellerna bredvid varandra så märker vi det direkt när vi ser på filmer men även när vi redigerar bilder kan vi i vissa fall se en skillnad.

Under skalet sitter Googles egen Tensor G4‑processor, vilket är samma generation som föregående modell så för en gångs skull så har Google brutit som tidigare trend om att använda samma processor i både topp- och mellanklassmodellerna. Processorn är inte byggd för att vinna syntetiska prestandatester, men den är optimerad för AI drivna arbetsflöden, bildbehandling och effektiv energihantering och med tanke på att Goggles senaste modell, G5, inte är något prestandamonster så har vi som slutanvändare kanske ändå inte förlorat så mycket på att behålla tidigare version även om vi gärna sett att vi fått tillgång till den mer energieffektiva arkitekturen i den nyare proppen.

Tillsammans med 8 gigabyte RAM och upp till 256 gigabyte lagring ger processorn trots allt en responsiv användarupplevelse där funktioner som röststyrning, bildanalys och realtidsbearbetning sker lokalt på enheten. Batteriet på 5100 milliampertimmar är identiskt med Pixel 9a på pappret, men Pixel 10a lyckas pressa ut längre uthållighet i vad som kallas Extreme Battery Saver läge där vi ska få upp till 120 timmar jämfört med 100 timmar i föregångaren. Vi testade mobilerna sida vid sida och visst kom vi en liten bit längre med 10a men detta handlade snarare om dryga fem procent längre och då handlar detta ändå om en mobil som använts till och från under cirka ett år.

AI optimerade bilder

Nästa del som fått sig en mindre förbättring är laddning som blivit snabbare än tidigare A modeller. Google Pixel 10a stödjer numera 30 watts fast snabbladdning och 10 watts trådlös snabbladdning vilket gör att vi kan nå cirka 50 procent på 30 minuters laddning med en kompatibel USB‑C PPS laddare.

Vi fortsätter med kameralösningen som är nästa område där Pixel 10a använder samma hårdvara som Pixel 9a vilket innebär en 48 megapixels huvudkamera och en 13 megapixels ultravidvinkel men där Google trycker på att 10a får en ny mjukvara och AI‑motor som stor skillnad samtidigt som själva linserna numera även är helt nedsänkta i mobilens bakre del. Tensor G4 och Gemini‑integrationen möjliggör mer avancerad bildbehandling i realtid, bättre HDR‑hantering och förbättrad detaljåtergivning även i svagt ljus. Men frågan vi ställer oss är om inte dessa 10-serien unika funktioner snart ändå kommer att dyka upp för 9-serien då den bakliggande chippkraften ändå är den samma.

Mobilen kommer med samma Super Res Zoom på upp till 8x som föregående modell vilket fortfarande känns ganska imponerande för en telefon utan dedikerad telelins, och Googles algoritmer, som sedan 10 serien lanserades bara blivit bättre och bättre, lyckas ofta återskapa detaljer som andra mellanklassmobiler tappar bort eller återskapar med ett mer diffust brus eller rent av felaktigt. På programsidan finns funktioner som Magic Editor, Best Take, Add Me och Audio Magic Eraser finns tillgängliga och gör efterbehandlingen både kraftfull och intuitiv och i princip alla användare klarar av att använda. Macro Focus ger dessutom möjlighet att ta skarpa närbilder på mycket kort avstånd, något som tidigare varit reserverat för dyrare modeller eller modeller med specialiserade linser för ändamålet.

Med tanke på att prestandan i sig inte medför något lyft så blir AI‑funktionerna helt centrala i Pixel 10a. Gemini finns integrerat i systemet och möjliggör allt från naturliga röstinteraktioner till realtidsanalys via kameran. Gemini Live gör att telefonen kan fungera som en mer konversationsbaserad assistent, medan on‑device bearbetning via Gemini Nano förbättrar integritet och svarstider. AI används också i bakgrunden för att optimera batteriförbrukning, föreslå åtgärder i appar och förbättra bildkvalitet utan att användaren behöver tänka på det.

Ser vi till säkerheten så är Pixel 10a utrustad med Titan M2‑kretsen vilken skyddar känsliga data och hanterar kryptering på hårdvarunivå. Google har även utökat säkerhetsfunktionerna med Satellite SOS, vilket är den sista nyheten jämfört med Pixel 9a, vilket gör att användaren kan kontakta räddningstjänst även utan mobiltäckning. Funktioner som Emergency SOS, Car Crash Detection, Crisis Alerts och Safety Check finns också på plats sedan tidigare modeller. Google lovar dessutom sju års OS‑uppdateringar, säkerhetspatchar och Feature Drops, vilket placerar Pixel 10a i toppskiktet när det gäller långsiktigt stöd och som även garanterar att mobilen blir en ekonomiskt bra investering.

I övrigt så levereras telefonen så klart med Googles senaste appsvit, inklusive Google Camera, Photos, Gemini, Pixel Weather och Private Compute Services med flera. Dessa är optimerade för Tensor plattformen och drar nytta av lokal AI bearbetning för snabbare och mer integritetsvänliga funktioner vilket även kan vara en intressant aspekt för mobila företagsanvändare.

Sammantaget framstår Google Pixel 10a som en välbalanserad och för prisklassen förhållandevis komplett mobil som kombinerar premiumfunktioner, lång livslängd och avancerad AI på ett sätt som gör den svår att ignorera. Men ser vi till att förändringarna sedan förgående modell ändå är ganska modesta så ställer vi oss frågan om inte Google borde valt att hoppa över denna modell och i stället satsa på större uppdateringar vid en lansering vart annat år, något vi för övrigt tycker borde gälla samtliga mobiltillverkare. För den tiden där varje ny iteration av en modell medförde stora förändringar känns onekligen som förlegat.

SPECIFIKATIONER

Tillverkare : Google, www.google.com

: Google, www.google.com Cirkapris : 6 590 inkl. moms, 5 272 exkl. moms

: 6 590 inkl. moms, 5 272 exkl. moms Skärm : 6,3” ACTUA pOLED

: 6,3” ACTUA pOLED Upplösning : 1 080 x 2 424

: 1 080 x 2 424 Uppdateringsfrekvens : 60-120 hertz

: 60-120 hertz Ljusstyrka : upp till 3000 nits

: upp till 3000 nits Mått : 153,9 x 73 x 9 mm

: 153,9 x 73 x 9 mm Vikt : 183 gram

: 183 gram Batteri : 5100 mAh

: 5100 mAh Minne : 8 GB

: 8 GB Lagring : 128 GB

: 128 GB CPU : Google Tensor G4 Titan M2 -säkerhetsprocessor

: Google Tensor G4 Titan M2 -säkerhetsprocessor Kamera : 48 + 13 + 13 MP selfie

: 48 + 13 + 13 MP selfie Trådlöst: WiFi6E + BT 6