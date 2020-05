Denna artikel är producerad av Datormagazin på uppdrag av NETGEAR

Netgear WBC502 är enkel men brilliant, multifunktionell luftbrygga för långa avstånd. Ja, faktum är att den skickar vår trådlösa anslutning hela vägen från Öland till fastlandet.

AV PATRIK WAHLQVIST

Om vi backar teknikbandet ett antal år fanns det flera olika lösningar för att trådlöst dela eller ansluta till ett nätverk över lite längre avstånd än normala routrar och extendrar klarade att hantera. Dessa lösningar var relativt stora och hade även ganska omfattande krav på en riktad signal som i det närmaste var tvungen att vara perfekt.

Men med tiden blev det både billigare och enklare att ansluta alla typer av byggnader till en fast internetanslutning vilket gjorde att dessa lösningar, i varje fall på den mer lekmannamässiga sidan, i det närmast helt försvann. Men så började nästa våg av nätverksanslutningar komma där vi gick från primärt kabelanslutna enheter till den värld vi lever i idag, där dryga 85 procent av de enheter som vi ansluter till våra nätverk har trådlösa alternativ.

Detta trådlösa behov ser vi både inomhus i våra hem och på våra kontor men även i större sammanhang som på konferensanläggningar eller på campus av alla tänkbara storlekar. Men i samtliga av dessa fall handlar det om en eller flera accesspunkter eller mesh-baserade system där vi antingen kan ansluta dessa via en vanlig eller PoE-baserad ethernetkabel eller där avståndet mellan enheterna ligger inom de normala gränserna för den trådlösa standard som används. Dessutom ska tilläggas att många av dessa modeller många gånger är förhållandevis dyra, vilket beror på att de även erbjuder fler funktioner än vad situationen som de är tilltänkt för kräver.

WBC502 är en enhet med ett behändigt format

Ovan nämnda delar var några av grunderna till att Netgear tog fram WBC502. Vi pratat här om en liten kompakt enhet som bara mäter 186 x 100 x 29 millimeter och som väger strax över ett halvkilo. Enheten är, lite enkelt utryckt, tillverkad i två delar. En mindre del där tekniken är monterad vilken sedan är inskjuten i ett yttre heltäckande plasthölje. Denna konstruktion gör WBC502 extra tålig och enheten är IP55-klassificerad för att klara krävande väder som gassande sol, regn och snö. Den kan arbeta långa tider i hög värme eller kyla i ett spann på mellan -20 och 60 grader. Den klarar även dammiga miljöer.

Ytterligare ett plus är att enhetens framsida är i det närmaste helt neutral och inte väcker någon direkt uppmärksamhet. På baksidan finner vi en enkel fästanordning som låter oss fästa enheten med två skruvar eller använda den medföljande stålbaserade monteringsringen som passar perfekt på exempelvis pelare av olika slag. Baksidan rymmer även sju små LED:er vilka visar på anslutningar och signalstyrka. Då placeringen av dessa gör att de döljs efter monteringen är de främst användbara under själva installationsfasen.

I botten på luftbryggan finns en liten lucka som på sin baksida har enhetens SSID och lösenord angivet. En liten med viktig rekommendation här är att så fort enheten är ansluten, mer om detta nedan, byta lösenordet då detta är samma för alla WBC502-enheter. Bakom luckan, som har två smidiga anslutningsportar för nätverkskabel, finns enhetens två anslutningar och en resetknapp.

PoE-omvandlare följer med i paketet

Av de båda ethernetportarna är det den högra, sett från baksidan, som vi kommer att använda då detta är en 24 volts PoE-port (power over ethernet). För dig som inte har rätt PoE-switch har Netgear även bundlat en liten PoE-omvandlare som gör en vanligt ethernet-anslutning PoE-kapabel.

På insidan finner vi även en högeffekts, riktad, antenn på 14 dBi som stödjer ett brett frekvensspann på mellan 5150 och 5925 megahertz. Den trådlösa modellen i WBC502 består av både 2,4- och 5-gigahertz-band men den förstnämnda används bara för managering av enheten. 5-gigahertz-bandet använder 802.11 ac-standarden för kommunikation och erbjuder dubbla SU-MIMO-strömmar på upp till 867 megabyte per sekund till enstaka trådlösa klienter eller dubbla MU-MIMO-strömmar på upp till 867 megabyte per sekund till två trådlösa klienter samtidigt.

Enheten är så klar även bakåtkompatibel med 802.11a/n-standarderna men i detta läge är den begränsad till en modulering på 64-QAM medan ac-anslutning kan använda 256-QAM. Den senare stödjer även VHT-teknologin (very high throughput) över 20/40/80 megahertz. Oavsett ansluten standard använder enheten orthogonal frequency-division multiplexing (OFDM) för minimal överhörning. Dessutom använder den en luftbryggsteknologi med Time Division Multiple Access (TDMA) som gör att multipla strömmar kan överföras på samma frekvens.

Så installerar och konfigurerar du WBC502

Steg för steg-installation av Netgear WBC502 via Insight 1 av 7

Installationen av WBC502 är enkel men tar en liten stund att genomföra, i varje fall om du vill sätta upp enheten som luftbrygga. Det går nämligen att använda enheten för andra ändamål, exempelvis som en normal accesspunkt, men detta lämnar vi för stunden.

Börja med att ansluta enheten med hjälp av den medföljande PoE-omvandlaren till ett nätverk som sedan tidigare har internet (detta är inget krav men underlättar en hel del). Förutsatt att du har flera enheter börjar du med den som ska agera master eller huvudenhet. Öppna sedan Netgears applikation Insight på din mobila enhet. Har du inte Insight rekommenderas du att installera denna och sedan skapa ett konto. Denna del kan även utföras från en dator, men det är avsevärt mycket enklare att använda en mobil.

Från appen väljer du att lägga till en enhet genom att klicka på plus-knappen uppe till höger. I nästa läge väljer du att skanna av enhetens streckkod som finns på baksidan. Detta skickar uppgifter till appen om att du vill lägga till en luftbrygga och du möts av en sida som talar om att du måste skapa en grupp för dina enheter. Denna omfattar en master, den vi nu lägger till, och sedan en eller flera satelliter.

Ge gruppen ett logiskt namn och skapa ett SSID samt ett lösenord. Dessa uppgifter används primärt för att länka samma de olika WBC502-enheterna och har inte något med det administrativa SSID:t och lösenordet som finns på baksidan. Du kan från denna meny även ställa in delar som frekvenskanal och kanalnummer, men är du osäker på vilket val som är bäst låter du standardinställningar vara. När gruppen är skapad namnger du även enheten.

Anslut satelliterna

När detta steg är färdigt – vilket kan komma att ta en stund då enheten härefter kommer att uppgradera sin firmware (om det finns en uppdatering tillgänglig) – är det dags att ansluta satelliterna. Och här gäller det att göra rätt. För istället för att rikta in dessa mot master-enheten för att utföra installationen ska istället master-enheten kopplas bort och satelliterna, en i taget, anslutas till samma uttag.

Du gör sedan om samma procedur som ovan men med undantaget att gruppen för luftbryggan redan är skapad och du får här istället i princip bara bekräfta att du ansluter till samma grupp och att kommande enheter ska vara just satelliter. Även här får du dock ge enheten ett smart namn och här kan det löna sig att tänka till, i varje fall om flera satelliter ska användas. Väl klar kommer även denna enhet att uppdateras och efter en automatisk omstart är även denna del klar.

Ta nu och återanslut master-enheten och placera ut satelliteten på tilltänkt plats. Denna bör vara med så pass fri sikt som möjligt mellan de båda enheterna. Starta båda och kontrollera baksidan för att få en färgindikation på signalstyrkan. Är den grön är allt perfekt, är den gul är den okej och kan behöva justeras, men är den röd så måste den troligen justeras. Detta går även att kontrollera och övervaka från Insight-appen under den meny som kallas för Antenna Alignment. Modellen har en förhållandevis bred signalspridning och du behöver således inte placera dem rakt emot varandra.

Räkna med att installationen kommer att ta cirka 15–20 minuter för en master och en satellit och ytterligare 10 minuter per extra satellit.

Användningsområden och prestanda

Vad kan vi då använda WBC502 till? Det finns flera användningsområden där enheten passar in men den optimala är så klart som den luftbrygga enheten är och där vi enkelt kan knyta samman två punkter över ett större avstånd än traditionella lösningar klarar. Faktum är att enheten kan nå upp mot tio kilometer under rätt förutsättningar. Självklart ger detta inte något extrem överföringshastighet, men det kan räcka om det handlar om att exempelvis läsa av sensorer eller liknande . Vi testade detta genom att placera en enhet på var sin sida av Ölandsbron, vilket ger ett avstånd på cirka sju kilometer. Trots avståndet hade vi en hastighet på knappa en megabit vilket är smått otroligt.

när det lokala nätverket gick ner växlade vi enkelt, via Insight, över till vårt andra nätverk vilket var rent magiskt bra

Går vi ner på mer normala avstånd, som mellan två byggnader vilka kanske ligger ett kvarter bort så blir prestandan klart bättre och vi hittade här vårt favoritanvändningsområde. Vi anslöt vårt testlabb med ett redaktionellt kontor som ligger cirka 180 meter (fågelvägen) från varandra. I detta läge nådde vi strax över 500 megabit per sekund i överföringshastighet. Det bästa med lösningen var att då vi hade olika internetavtal på respektive plats, och under långa perioder upplevde störningar i vårt labb, enkelt kunde använda luftbryggan som en redundant lösning. Och när det lokala nätverket gick ner växlade vi enkelt, via Insight, över till vårt andra nätverk vilket var rent magiskt bra och en lösning vi verkligen kan rekommendera.

Tack vare den höga signalstyrkan på antennen kan enheten även konfigureras som en accesspunkt med en längre täckningsgrad för anslutna klienter. En lösning som är perfekt för att ansluta exempelvis övervakningskameror utomhus eller som sändare på offentliga platser som tågstationer eller skolor med mera. Här skulle vi säga att vi kan koppla upp, beroende på modell och funktion, flera kameror med avstånd på över 150 meter från enheten och ändå hålla full strömmande kapacitet.

WBC502 gör övervakningskameran trådlös

Skulle dessa kameror nu inte ha stöd för Wi-Fi kan vi även använda WBC502 i lite av ett omvänt läge och brygga dessa kameror genom att ansluta dem med en ethernetkabel till bryggan som i sin tur agerar klient och ansluter till en router eller en annan accesspunkt. Även här drar vi nytta av den kraftiga antennen och kan strömma riktigt högupplöst video över långa distanser som tidigare krävt kabel.

Eftersom enheten har en låg strömförbrukning på maximalt 8,9 watt är det mycket enkelt att driva denna via en UPS även under långa strömavbrott. Det är något vi rekommenderar.

Kort och gott är WBC502, i alla sin enkelhet, genialisk. Och tack vare ett mycket tilltalade pris är det en lösning som fler borde prova och definitivt något som vi kommer att försätta att använda både som backuplösning på kontoret men även för att täcka in och ge internetåtkomst över hela sommarstugans gräns.

SPECIFIKATIONER NETGEAR WBC502

Tillverkare: Netgear, www.netgear.se

Netgear, www.netgear.se Cirkapris: 1 479 kr inkl. moms, 1 183 kr exkl. moms

1 479 kr inkl. moms, 1 183 kr exkl. moms Mått: 186 x 100 x 29 mm

186 x 100 x 29 mm Vikt: 0,5 kg

0,5 kg Wi-Fi: 802.11ac/a/n

802.11ac/a/n Väderskydd: IP55

IP55 Radiofrekvens: 5 150MHz till 5 925MHz

5 150MHz till 5 925MHz Drift: 24V

24V PoE-antenn: 14 dBi

14 dBi Anslutningar: 2 st 10/100/1000 BASE-T RJ-45

För kompletta specifikationer besök: https://www.netgear.se/business/products/wireless/wireless-airbridge/wbc502.aspx#