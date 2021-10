Ett arbete med att konfigurera routrar fick bland annat Facebook att inte fungera för tre miljarder användare.

Facebook samt Facebook-ägda Instagram, Whatsapp och Messenger plus en del mindre tjänsten upphörde att fungera under ungefär sex timmar under måndagen. Enligt Facebook själva berodde haveriet på ett arbete med att konfigurera ett antal routrar som styr trafiken mellan Facebook-servrar, vilket inte gick som det var tänkt. Det omfattande även det backbone som kopplar samman företagets datacenter.

– Den här störning av nätverkstrafiken orsakade en snöbollseffekt på hur våra datacenter kommunicerar, vilket gjorde att våra tjänster stannade, skriver Santosh Janardhan, vice ordförande för Facebooks infrastruktur, i ett inlägg på företagets utvecklarblogg.

Vad det var som orsakade störningen har dock inte sagts utöver att det handlade om vad som beskrivs som en felaktig konfigurationsändring, men arbetet behövde utföras på plats i ett av företagets datacenter i Kalifornien då det inte gick att lösa problemen på distans.

En av orsakerna till att det tog flera timmar att återställa funktionaliteten ska ha varit att även Facebooks egna verktyg och system inte fungerade, bland annat ska det under en tid inte ha varit möjligt att skicka eller ta emot e-post utanför företaget, och en del anställda ska även ha blivit utelåsta från sina arbetsplatser när de digitala låsbrickorna inte kunde användas.

Totalt påverkades nästan tre miljarder användare världen över av haveriet och det märktes även på New York-börsen där Facebook backade med 4,9 procent under måndagen.