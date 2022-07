MSI GeForce RTX 3090 Ti SUPRIM 5 / 6 Betyg 26 490 kr Pris För Snabbaste grafikkort vi testat i skrivandes stund, tyst under belastning, mycket effektiv kylning, snygg RGB integration, bra programvara för ytterligare tweaks, enastående prestanda i alla upplösningar Emot Stort och tungt kort som kräver rätt chassi, allt för högt pris, kräver rätt skräm för att dra full nytta av kraften Rekommenderas till Har du en i det närmast obegränsad budget och vill ha det bästa av det bästa och samtidigt äger en skärm som kan dra nytta av kraften är detta kortet för dig

Ett fabriksöverklockat monsterkort som kramar ut allt Ampere har att erbjuda

När Nvidia i slutet av Q3 2020 lanserade RTX3000 serien så fick vi bevittna en av de största prestandaökningarna från föregående generation på mycket länge och toppmodellen RTX 3090 var under lång tid ensam kung på gamingtronen. Men så, efter vissa förseningar, kom i slutet av mars 2022 den efterlängtade Ti modellen som höjde ribban för extrem gaming, alla typer av content creators, videoredigering, 3D rendering och mycket mer ytterligare ett pinnhål. Som de flesta vet så är det få tillverkare som sedan stannar vid referenskortens specifikationer utan det laboreras alltid med extra tweeks för att nå lite längre. Det är precis vad MSI har gjort med sitt GeForce RTX 3090 Ti SUPRIM 24G kort som är det mest kraftfulla grafikkort vi testat till dags datum.

Kraft kräver kraft

Precis som grundmodellen 3090FE så är detta ett massivt kort som mäter hela 338 x 140 x 71 millimeter och väger 2154 gram. Detta innebär att kortet till att börja med kräver rätt typ av chassi och då menar vi inte bara att standard ATX chassi med tre kortplatser lediga. För på grund av att kortets kyllösning till och med sträcker sig en vid över den en tredje slott så behövs ytterligare utrymme på sidan och tack vare den massiva vikten så kommer i belastningen att vara hög på både moderkortets PCIe slot och på chassits expansionsplatsers fästpunkter. Kortet kommer visserligen med ett special ställ som hjälper till att avlasta men trots detta så rekommenderar vi att du från start har ett lite stabilare chassi.

Ser vi till kortets konstruktion så börjar vi från baksidan med en näst intill heltäckande bakplatta i kraftig aluminium som både ser till att fördela värmen och ge extra stabilitet åt kortet. I bakplåtens bakre delar så finns genomgångar för luft som effektivt pressas ut från fläktarna på framsidan.

I nästa steg så har själva grafikkortet fästs tillsammans med en speciell extra kraftig specialram som ser till att hålla den del som ligger i fas med PCIe slotten extrem stabilitet. Utanpå denna så har MSI sedan placerat en massiv fenbaserad kylfläns som knyts samman av värmeavledande rör och kopparplatta som är direkt ansluten mot GPUn. Tack vare den omfattande totala ytan för passiv kylning så kan kortet köras helt utan fläktrotation vid låg till mellanhög belastning.

Längs ut så finner vi sedan trippla Torx 4 fläktar vilka för det första utrustats med nya kullager som har extra lång hållbarhet och som är konstruerade för långa gamingpass med maximal belastning. Fläktens vingar har dessutom den karaktäristiska extra ringdesignen som knyter samman vingarna i par för ökat luftflöde redan vid minimal rotation. Som ram runt allt hittar vi sedan en omgivande aluminiumsköld som ser till att luften pressas över flänsens fenor.

Vi ska här även tillägga att i överkanten på baksidan av själva grafikkortet så finner vi en mindre switch där vi kan växla mellan tyst och gaming läge. Till skillnad mot många kort som i det tysta läget även delvis stryper prestandan så bibehåller MSI samma frekvens men begränsar i stället fläktarnas maximala rotationshastighet för att skapa en tystare drift. Då skillnaden i värmeutveckling kan bli påtaglig så rekommenderas det tysta läget bara i större chassin som har ett bra grundflöde.

På kortets övre långsida och vid fläktarnas kanter finns även en snygg RGB integration som vi sedan kan styra, tillsammans med kortets övriga egenskaper som fläktar och frekvens från MSIs programvara MSI Center.

Maxad frekvens

På anslutningssidan så finner vi tre DP1.4a portar och en HDMI2.1 med stöd för 4K vid 120 hertz HDR eller 8K vid 60 hertz HDR. Kortet stödjer HDCP och drivs via en specialframtagen 16-pinnars strömkontakt. Kortets TDP är höjd från FE modellens 450 watt till 480 watt och MSI rekommenderar att ett PSU om minst 850 watt används för att garantera full stabilitet.

Ser vi till kortets bestyckning så finner vi här Nvidias GeForce RTX 3090 Ti GPU som ansluts vis PCIe Gen4 X16. Kortet har 10 752 Cuda kärnor och kommer med en Extreme Performance frekvens på 1 965 megahertz eller en standard boost på 1 950 megahertz.

Kortet har utrustats med 24 gigabyte GDDR6X minne vilka använder en 384 bitars minnesbuss och en hastighet på 21 gigabit per sekund. Till detta så får vi även 336 av tredje generationens Tensor kärnor och 82 av andra generationens RT kärnor för AI och ray tracing uppgifter.

Som med övriga kort i 3000 serien så får vi stöd för DX12 Ultimate, OpelGL 4.6, G-Sync men även stöd för NVLink vilket faktiskt är världens första höghastighets GPU-anslutning för att ansluta multipla GPU enheter jämfört med PCIe baserade alternativ.

Tydligt prestandalyft

Vi kommer så till kortets prestanda och här har vi jämfört kortet med ett RTX3090FE vilket var det enda kort som ligger i ungefär samma prestandanivå. Vi körde först igenom samtliga tester med FE kortet och bytte sedan enbart grafikkort för att få så lika grundförutsättningar som möjligt. Samtliga tester kördes tre gånger för att skapa ett snittvärde.

Slutligen så valde vi ut tre tester där vi enbart fokuserade på DLSS skillnaden för dessa spel baserade på MSIs 3090Ti kort. Tyvärr tar varje test för lång tid för att vi skulle hinna med att köra igenom samtliga tester även här så därav en selektion av spel.

Testplattform:

Moderkort: Gigabyte X570 Aorus Master

Processor: AMD 5950X

Ram: 2X8 GB Kingston FURY Renegade 5000 megahertz

Lagring: Seagate Firecuda 530 – 1TB

PSU: Gigabyte UD850GM

Innan vi går in på resultaten så vill vi lyfta fram en mycket positiv del som vi upptäckte under testerna. MSIs kort gick nämligen aldrig över 71 grader i värme under någon av våra tester vilket är klar imponerade. Som jämförelse så toppade FE kortet 87 grader under exakt samma förhållande.

Som vi sedan tidigare vet och som vi nämner initialt så har Nvidias RTX3090FE under en längre tid agerat ohotad på tronen. I varje fall om vi ser till prestandan över lag. Men MSI GeForce RTX 3090 Ti Suprim 24G lyckas i varje test höja ribban ytterligare minst ett steg och detta oavsett om vi spelar i FHD, WQHD eller UHD upplösning. Vi ser även att MSIs kort ger ytterligare ett lyft med DLSS aktiverad. Detta gäller framför allt när vi börjar spela i mer krävande upplösningar och i UHD så gör DLSS verkligen underverk med detta kort. Trenden håller även i sig när vi kör 3DMarks olika tester där 3090Ti visar på nivåer vid maximal preset som vi aldrig tidigare upplevt.

Vi ska även addera att vi körde ett antal tester på Samsungs 5K gamingskärm NEO Mini-LED Curved Gaming Monitor där kortet glänste än mer. Men här var resultaten lite för varierande för att vi skulle hinna dra korrekta, helhetliga slutsatser.

Men så kommer den, som alltid, negativa sidan av extremprestanda i alla dess former – Priset. Som alla vet så har 3090FE toppat även prislistan för grafikkort med MSIs GeForce RTX 3090 Ti Suprim 24G övertar även denna plats med ett pris på hissnande 26 490 kronor vilket är mer än komplett fullgod gaming rigg kostar.

SPECIFIKATIONER:

Tillverkare : MSI, www.msi.com

: MSI, www.msi.com Cirkapris : 26 490 kr inkl. moms, 21 192 kr exkl. moms

: 26 490 kr inkl. moms, 21 192 kr exkl. moms Mått : 338 x 140 x 71 millimeter

: 338 x 140 x 71 millimeter Vikt : 2 154 gram

: 2 154 gram Gränssnitt : PCIe Gen4 x16

: PCIe Gen4 x16 Klockfrekvens Bas/Boost : 1950 / 1965 MHz

: 1950 / 1965 MHz Minne : 24 GB GDDR6x

: 24 GB GDDR6x Minneshastighet : 21 Gbps

: 21 Gbps Minnesbuss : 384-bitars

: 384-bitars Anslutningar : 3st DP + 1st HDMI

: 3st DP + 1st HDMI Strömkontakter : 1st 16 pin

: 1st 16 pin Dual Bios : ja

: ja Fläktar: 3st Torx4