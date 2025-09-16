Krönika: Varför privata moln är tillbaka i rampljuset

Varför privata moln är tillbaka i rampljuset

Under lång tid talades det om hybridmolnet som en slags bro. En övergångsfas på väg mot det oundvikliga målet: det publika molnet. Men bilden har börjat skifta. Rapporten Private Cloud Outlook 2025 visar att över hälften av IT-ledare nu ser det privata molnet som sin främsta prioritet för nya arbetslaster. Och nästan sju av tio är på väg, eller har redan börjat, att flytta tillbaka kritiska arbetslaster till privata miljöer.

Vad ligger bakom omsvängningen? Vi på DXC Technology ser tre tydliga krafter som driver utvecklingen.

För det första har världen blivit mer oförutsägbar. Det geopolitiska läget gör att företag ser över sitt beroende av externa leverantörer och funderar på var deras mest känsliga data egentligen ska ligga. Händelser som cyberattacker mot utländska datacenter, läckor av kunddata och sanktioner som begränsar åtkomst till information har gjort frågan akut: var finns våra data – och vem har egentligen tillgång? I takt med hårdare krav på digital suveränitet och datalagring vill fler företag ha makten att själva styra över sina arbetslaster.

För det andra har AI förändrat spelplanen. För att träna starka modeller krävs enorma mängder data, samlade på samma plats. Den verkligheten krockar med spridda multicloud-strategier. För många blir den mest logiska lösningen att låta AI-arbetslaster leva i en privat, kontrollerad miljö – där de kan skala säkert, spela ihop med äldre system och leverera pålitlig prestanda.

För det tredje har tekniken hunnit ikapp. Containerarkitekturer, hyperkonvergerad infrastruktur och nya orkestreringsverktyg har suddat ut många av de fördelar som en gång gjorde de publika molnjättarna så överlägsna. Dagens privata moln kan leverera samma flexibilitet, automatisering och skalbarhet – men med större kontroll och mer styrning. Och de kan spänna över både egna datacenter och colocation-anläggningar, hanterade som en enhetlig helhet.

Till detta kommer en allt strängare regulatorisk miljö. I Europa ställer regelverk som DORA, NIS2, GDPR och SecNumCloud högre krav än någonsin på spårbarhet och motståndskraft. Företag som vill klara revisionerna måste återta kontrollen över den infrastruktur som bär de mest kritiska systemen. Det är därför intresset för privata och suveräna molnlösningar ökar så markant, det handlar om att kunna visa svart på vitt att data förblir där de ska.

Och sedan finns förtroendefrågan. När AI blir en del av kundrelationerna står mycket på spel. Ett felaktigt svar, en algoritm som snedvrider eller en säkerhetsincident kan rasera tillit på en natt. Företag har inte bara ett affärsmässigt, utan också ett juridiskt och etiskt ansvar att säkerställa att både infrastrukturen – och därmed AI:n – är säker, förklarbar och välstyrd.

Poängen: privata moln tillhör inte gårdagen. Tvärtom är de en strategisk grundpelare för framtiden, särskilt för organisationer som hanterar känsliga data, bygger avancerad AI eller verkar under hård regulatorisk press. De företag som lyckas bäst kommer att vara de som hittar rätt balans: använda det publika molnets innovationskraft där det är mest effektivt, men hålla sina kronjuveler i en pålitlig, högpresterande privat miljö som kan växa i takt med verksamheten.