Test: CougarGaming CFV235

CougarGaming CFV235 5 / 6 Betyg 1 755 kr Pris För Annorlunda men mycket tilltalande design, snygg flytande överdel, imponerade luftflöde, minimal risk för damm, smidig lösning för kabeldragning, gott om plats för såväl kylning som kraftfulla (större) komponenter, förvånansvärt tyst, snygg RGB integration. Emot Priset kan ses som aningen högt för vissa riggar (framför allt sett till antalet medföljande fläktar), kanske inte det enklaste chassi för den som bygger sin första rigg. Rekommenderas till Med CougarGaming CFV235 får vi ett komplett chassi som passar både gamingriggar och kraftfullare arbetsstationer.

CougarGaming CFV235 är ett midtower chassi som kombinerar innovativ design med smarta tekniska lösningar.

Efter ett mycket intressant test av nätaggregatet Cougar Polar X2 1050 har vi denna gång fått möjlighet att titta närmare på ett av CougarGamings senaste chassin i form av CFV235 vilket är ett chassi som, framför allt under nattetid, ser ut att ”sväva fritt” när det placeras rätt. Men CougarGaming CFV235 är inte bara ett datorchassi som verkligen sticker ut med sin speciella design utan vi får här även en smart lösning för effektivt luftflöde samtidigt som det är byggt för att rymma stora grafikkort och kraftfulla kylare, allt medan komponenterna hålls svala och snyggt organiserade. Med glaspaneler och RGB-belysning får vi dessutom en modern look som passar perfekt för gamingriggar eller andra system som vi vill visa upp. Kort sagt är det ett chassi som kombinerar stil med funktion och som gör själva byggandet både enklare och mer stimulerande.

Utrymme för det mesta

Cougar CFV235 lanseras i vit eller svart färg, mäter 235 × 493 × 460 millimeter och är byggt i 1,5 millimeters stålstomme med stora glaspaneler för direkt insyn över moderkort och riggens komponenter. Vikten varierar beroende på version då serien kommer med olika ”tillägg” men vårt testexemplar som är instegsmodellen väger knappa tio kilo med och erbjuder en mycket robust konstruktionen. Chassit använder en så kallad ”True Free-Floating” strukturell separation, där PSU-kammaren skiljs från huvudutrymmet, vilket förbättrar ventilationen och ger en unik arkitektonisk design som gör att chassit, tillsammans med RGB belysning får en svävande känsla som definitivt tillför minst en extra dimension.

När det kommer till komponentkompatibilitet rymmer chassit grafikkort upp till 430 millimeter, CPU-kylare upp till 175 millimeter och PSU-enheter upp till 200 millimeter vilket gör att även de mest kraftfulla instickskorten och kylare kan användas utan problem. Moderkortsstödet omfattar allt från Mini-ITX, Micro-ATX, till ATX och CEB samt de nyare moderkorten med anslutningar placerade på moderkortets baksida, vilket ger bred flexibilitet för de flesta former av riggar.

CFV235 levereras med två, eller tre beroende på hur vi ser på det, förinstallerade fläktar: en Unity 240 (2×120 i en ram) ARGB PWM reverse-blade fläkt på moderkortssidan och en 120 millimeters ARGB PWM-fläkt i bakre delen. Totalt kan chassit husera upp till nio fläktar (3×120/140 millimeter i toppen, 3×120 millimeter i botten, 2×120 millimeter vid moderkortssidan och 1×120 millimeter i bakre delen). För vattenkylning stöds radiatorer upp till 360 millimeter i toppen och 120 millimeter i bakre delen, vilket gör det möjligt att bygga avancerade kylsystem med hög flexibilitet samtidigt som vi förvånas över den låga ljudnivå som hålls då chassit inte kommer med något extra ljuddämpning.

Rent luftflöde

Kabelhanteringen är väl genomtänkt med 38 millimeters utrymme bakom moderkortsplåten och flera justerbara kardborreband för att hålla kablarna organiserade via färdiga kanaler och genomgångar. Detta underlättar byggprocessen och gör att även komplexa system kan monteras snyggt och effektivt och underlättar framför allt när vi använder moderkort med omvända anslutningar. Chassit har sju expansionsplatser, vilket mer eller mindre är standard för mid-tower, och erbjuder goda möjligheter för såväl multi-GPU uppsättningar som extra instickskort.

På frontpanelen, som är placerad på chassits nedre dels vänstra sida, finns en USB 3.2 Gen 2×2 Type-C (20 Gbps), dubbla USB 3.0 Type-A-portar, ett 4-poligt headsetuttag, dels en RGB-kontrollknapp. För lagring finns totalt två 3,5 tums HDD platser placerade i den separata PSU-kammaren och fyra 2,5 tums SSD platser (varav två konverteras från 3,5 tums platserna och två är placerade bakom moderkortsplåten).

Luftflödet är en av CFV235:s starkaste punkter. Den centrala ventilationskanalen ger 270 graders luftintag och tillsammans med de magnetiska dammfiltren i toppen och botten hålls insidan ren. Den integrerade fläkthubben som är placerad bakom den övre delen av moderkortplåtens baksida gör det enkelt att synkronisera både PWM-styrning och RGB-belysning, antingen via moderkort eller fristående. En del som vi verkligen gillar här är att den nedra luftintaget i den övre delen är friställd och upplyft från golvet vilket minimerar risken för att damm kommer in eller fastnar och med tiden täpper till luftintaget.

Sammanfattningsvis är CougarGaming CFV235 ett tekniskt avancerat chassi med fokus på luftflöde, byggvänlighet och estetik. Det passar bäst för användare som vill kombinera kraftfull hårdvara med en möjlighet att visa upp sin riggs inre.

SPECIFIKATIONER

Tillverkare : CougarGaming, www.cougargaming.com

Cirkapris : 1 755 kr inkl. moms, 1 404 exkl. moms

Mått: 235 x 493 x 460 mm

Vikt: 9,6 kg

Moderkortsstöd : upp till ATX/CEB

Längsta instickskort : 430 mm

Högsta CPU kylare : 175 mm

Längsta PSU : 200 mm

Expansionsplatser : 7st

Diskplatser : maximalt 4st

Maximalt antal fläktar : 9st

Främre IOpanel: 1st USB-C + 2st USB-A + 1st 3,5 mm kombo