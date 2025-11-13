Test: CougarGaming Polar X2

CougarGaming Polar X2 5 / 6 Betyg 2 288 kr Pris För Hög konstruktionskvalité, gott om integrerade skydd, Zero fan läge, stilren modell, hög kabelkvalitét, priset jämfört med alternativa märken är helt rätt. Emot Ett visst ”vinande” ljud vi maximal belastning, prisskillnaden mot företagets Guld certifierade PSU kan vara svår att motivera för vissa, andra PSU erbjuder ett än mer omfattande integrerat skydd. Rekommenderas till Cougar Polar X2 1050 är ett nätaggregat för den som vill bygga en kraftfull dator utan kompromisser på stabilitet, effektivitet eller komponentkvalitet oavsett om du är en gamer eller kreatör.

CougarGaming Polar X2 är ett snyggt PSU med hög verkningsgrad som gör sig perfekt i öppna chassin.

CougarGaming är ett taiwanesiskt företag som sedan starten 2007 har specialiserat sig på komponenter och kringutrustning för entusiaster, med fokus på en hållbar, robust konstruktion, gamingestetik och hög, teknisk prestanda. Deras sortiment omfattar allt från chassin och nätaggregat till möss, tangentbord och kylning, och de har byggt ett rykte kring att kombinera pålitlighet med innovativ design.

Vi har fått möjligheten att testa Cougar Polar X2 1050 som är ett ATX‑nätaggregat med 80 Plus Platinum certifiering, modulärt kabelsystem och en 135 mm fläkt med semi‑passivt läge för tyst drift som tillhör företagets premiumportfölj. Det använder japanska kondensatorer och omfattande skyddsmekanismer mot spänningsvariationer, kortslutningar och överhettning, vilket gör det särskilt lämpat för kraftfulla gamingriggar och arbetsstationer men här finns även i varje fall en del som kanske kunde varit lite bättre.

Effektiv kylning

Cougar Polar X2 1050 är ett nätaggregat som tydligt positionerar sig i det övre segmentet för entusiaster och professionella användare som kräver hög stabilitet, maximerad effektivitet och lång livslängd. Konstruktionen följer ATX‑standarden och har en klassisk rektangulär form med en längd på 180 millimeter, vilket placerar det i ett mittsegment baserat på längden sett till dess effektklass. Vikten ligger strax över två kilo, något som återspeglar den robusta interna konstruktionen med kraftiga kylflänsar och högkvalitativa komponenter. Designen är sober med en svart pulverlackerad yta alternativt en likaledes matt vit pulverlackad yta baserat på modell, ventilerad topp och en diskret Cougar‑logotyp, vilket gör att den smälter in i de flesta byggen utan att dra onödig uppmärksamhet samtidigt som enheten ser ”tillräckligt” exklusiv ut för att visas upp i mer öppna chassin.

Kylningen sköts av en 135 millimeter Hydro Dynamic Bearing fläkt som är optimerad för låg ljudnivå och lång livslängd. Fläkten arbetar i ett så kallat zero noise läge upp till cirka 40 procents belastning, vilket innebär att den står stilla vid lättare användning och därmed gör aggregatet helt ljudlöst i vardagliga scenarier. Vid högre belastning regleras varvtalet automatiskt för att balansera kylning och ljudnivå, och den finjusterade fläktkurvan tillsammans med en perforerad chassistruktur säkerställer effektiv luftgenomströmning men här kommer vi även till den fösta av våra synpunkter och detta i det att aggregatet vid maximal belastning och i lite mindre välisolerade chassin faktiskt ger ifrån sig ett lite vinande ljud. Detta är sällan något problem utan ljudet fångas upp och försvinner i omgivningen men vid mer ensam tid vid datorn under i övrigt tysta timmar så kan det bli lite störande. Men trots detta så måste vi säga att vi är imponerade över hur väl kylningen fungerar och vi kommer aldrig i ett läge där aggregatet blir för varmt.

Extra integrerat skydd

Vi fortsätter med enhetens effektivitet som är certifierad enligt 80 Plus Platinum, vilket innebär upp till 92 procents verkningsgrad vid normal belastning. Detta minskar energiförluster och värmeutveckling, samtidigt som det bidrar till lägre elkostnader över tid. Cougar har dessutom implementerat en förbättrad och optimerad kretsdesign med LLC‑topologi och DC till DC omvandling, vilket ger stabila spänningsnivåer även vid snabba lastförändringar.

Polar X2 1050 är fullt modulärt, vilket innebär att samtliga kablar kan kopplas loss för att underlätta kabeldragning och förbättra både luftflödet i chassit och få en snyggare rigg. Kabelutbudet omfattas av en 24‑pins ATX‑kabel, dubbla 8‑pins CPU‑kablar, sju PCIe 6+2‑kablar, en 12V‑2×6 (12+4‑pins) för nyare grafikkort enligt PCIe 5.0‑standarden, samt flera SATA‑ och Molex‑kablar för lagring och kringutrustning. Kablarna är väl tilltagna i längd, vilket även gör dem lämpliga i större chassin.

När det gäller skyddsmekanismer är aggregatet utrustat med en bred arsenal för hanteringar av ”sämre” ström vilket omfattar: OVP (Over Voltage Protection), UVP (Under Voltage Protection), OCP (Over Current Protection), OPP (Over Power Protection), SCP (Short Circuit Protection) och OTP (Over Temperature Protection). Detta säkerställer att både nätaggregatet och övriga komponenter skyddas mot elektriska fel och överbelastning. Cougar har dessutom, som brukligt bland bättre PSU av idag, valt att använda 100 procents japanska kondensatorer med hög temperaturtålighet (upp till 105 grader Celsius), vilket ger lång livslängd och stabil drift även vid höga belastningar. MTBF‑värdet anges till 100 000 timmar, vilket understryker den höga tillförlitligheten.

Sammanfattningsvis är Polar X2 1050 särskilt lämpad för system med kraftfulla grafikkort och flerkärniga processorer, exempelvis avancerade gamingriggar eller arbetsstationer för rendering och videoredigering. Den klarar snabba lasttoppar enligt ATX 3.1‑specifikationen, vilket gör den framtidssäker för nästa generations hårdvara. Däremot bör du som slutanvändare även väga inom du behöver den extra effektiviteten som Platinum ger jämfört med Guld då detta steg även leder till ett märkbart högre pris vilket är den andra del som vi ser som en potentiell nackdel även om priset sett till likande modeller känns helt motiverat.

SPECIFIKATIONER

Tillverkare : CougarGaming, www.cougargaming.com

Cirkapris : 2 288kr inkl. moms, 1 830 exkl. moms

Mått 150 x 180 x 86 mm

Vikt 2,09 kg

Kapacitet : 1 050 watt

Klassificering : 80 Plus platinum

Kylning : aktiv + semipassiv

Fläkt : 135 mm Hydro Dynamic Bearing

Kablar : helt modulärt

Garanti: 10 år